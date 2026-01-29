Rezultate LOTO - Joi, 29 ianuarie 2026: Report la 6/49 de peste 3,7 milioane de euro. La Joker se pot câștiga 9,74 milioane de euro

Joi, 29 ianuarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 25 ianuarie, Loteria Română a acordat 37.199 de câștiguri în valoare totală de peste 3,27 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 29 ianuarie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 18,89 milioane de lei (peste 3,70 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,14 milioane de lei (peste 813.900 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 49,62 milioane de lei (peste 9,74 milioane de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 417.200 de lei (peste 81.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 249.600 de lei (peste 48.900 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 17.300 de lei.

Premii consistente acordate duminică

La tragerea Joker de duminică, 25 ianuarie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 351.212,05 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din localitatea Mihail Kogălniceanu, jud. Constanța.

La tragerea Noroc de duminică, 25 ianuarie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 145.540,08 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

