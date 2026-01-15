Live TV

Rezultate LOTO - Joi, 15 ianuarie 2026: Report la 6/49 de peste 3,05 milioane de euro. La Joker depășește 9,34 milioane de euro

bile de la loto
Foto: Loteria Română
Numerele câștigătoare de joi, 15 ianuarie: 

Joi, 15 ianuarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 11 ianuarie, Loteria Română a acordat 33.675 de câștiguri în valoare totală de peste 2,53 milioane de lei.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 15 ianuarie: 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 15,54 milioane de lei (peste 3,05 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,54 milioane de lei (peste 1,09 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 47,52 milioane de lei (peste 9,34 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 690.000 de lei (peste 135.600 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 261.800 de lei (peste 51.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 224.000 de lei (peste 44.000 de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 42.300 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 157.200 de lei (peste 30.900 de euro).

Editor : Liviu Cojan

