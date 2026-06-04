Rezultate LOTO - Joi, 4 iunie 2026: Report de peste 5,48 milioane de euro la 6/49. La Joker se pot câștiga peste 514.500 de euro

Joi, 4 iunie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 5,48 milioane de euro, iar la Joker sunt în joc peste 514.500 de euro.

Aflați aici numerele extrase, începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 4 iunie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 28,76 milioane de lei (peste 5,48 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6,76 milioane de lei (peste 1,27 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,7 milioane de lei (peste 514.500 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este în valoare de peste 144.600 de lei (peste 27.500 de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 201.000 de lei (peste 38.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 848.100 de lei (peste 161.500 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 239.600 de lei (peste 45.600 de euro).

Câștiguri înregistrate la tragerile de duminică

La tragerile loto de duminică, 31 Mai, Loteria Română a acordat 22.072 de câștiguri în valoare totală de peste 2,38 milioane de lei.

La tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul la categoria a II-a în valoare de 90.831,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Focșani.

La tragerea Loto 6/49 s-au câștigat 6 premii la categoria a II-a în valoare de 68.050,62 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții din Iași și Alexandria, pe aplicația mobilă AmParcat.ro și pe bilete.loto.ro

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul la categoria a II-a în valoare de 57.739,20 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

Editor : Liviu Cojan