Live TV

Video Românii, campioni europeni la risipa alimentară. 2,5 milioane de tone de mâncare sunt aruncate la gunoi, anual, în țara noastră

Data publicării:
pizza, mancare aruncata la gunoi
Foto: GettyImages

Românii sunt campioni la risipa alimentară deoarece aruncă anual la gunoi 150 kg de mâncare, iar în medie aruncă o porţie de mâncare pe zi. Astăzi este Ziua Națională a Alimentației și a Combaterii Risipei Alimentare.

Potrivit unui studiu, cei mai mari risipitori de alimente din România sunt restaurantele, dar și consumatorii casnici din mediul urban. În România, 2,5 milioane tone de mâncare sunt aruncate la gunoi în fiecare an.

Se aruncă 20 la sută din totalul alimentelor produse, iar gospodăriile sunt cele mai mari surse de risipă alimentară, urmate de HoReCa şi retail.

Studiile de specialitate arată că, în Uniunea Europeană, peste jumătate din risipa alimentară provine din gospodării, fiind aruncat 20% din totalul alimentelor produse. Astfel gospodăriile sunt cele mai mare surse de risipă alimentară, urmate de HoReCa și retail.

Dacă vorbim despre europeni, datele arată că fiecare european aruncă anual 70 kg de mâncare.

În acest context, Parlamentul European a adoptat o lege prin care obligă țările din Uniunea Europeană să se adapteze și să reducă riscul apariției risipei alimentare.

De asemenea, până în 2030, Uniunea Europeană a impus țărilor să reducă cu 30% risipa alimentară în gospodării, restaurante, dar și în domeniul retail.

Ziua Națională a Alimentației și a Combaterii Risipei Alimentare este sărbătorită pe 16 octombrie, simultan cu Ziua Mondială a Alimentației, stabilită de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO). Această zi este marcată prin campanii de conștientizare pentru a sublinia importanța accesului la hrană, a siguranței alimentare și a combaterii risipei de alimente.

Pe 29 septembrie, a fost  celebrată Ziua Internațională de Conștientizare a Pierderilor și Risipei Alimentare, zi a fost proclamată în 2019 prin rezoluția Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
mana introduce card in atm, close up
3
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite...
bani-lei-1536x866
4
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
ben hodges profimedia-0478130954
5
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
Digi Sport
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
carmen dan
Surse: Sora fostei ministre de Interne Carmen Dan, săltată de...
florentina ionita radu 3
Șefa Spitalului Militar Central, prima femeie-general din istoria...
telefon si inteligenta artificiala
Daniel David anunță un ghid pentru folosirea inteligenței artificiale...
sfinxul din bucegi si turisti
Peste jumătate din români sunt convinși că în România există locuri...
Ultimele știri
De ce a făcut implozie submersibilul Titan în Oceanul Atlantic. Ce arată raportul final, publicat la peste doi ani de la tragedie
SRI anunță care sunt regulile pentru transportul lichidelor în bagajul de mână pe aeroporturile din România
„Conceptul de apărare totală”. Cum se pregătește Suedia pentru un eventual război cu Rusia
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ODAmaD00NDAmaGFzaD05NDMwZmQ3MzZkZTgzMTU2NjUyZWRlN2VkYzRmNDIzNA==.thumb
Adina Vălean a primit Ordinul de Merit al Ucrainei
tancuri, ue
Cum vrea UE să-l oblige pe Putin să plătească reparații de război Ucrainei. Legea pregătită de Comisie
1_Întrevedere bilaterală a ministrului apărării cu omologul spaniol
Ministrul Apărării, discuții cu omologul spaniol. Moșteanu „apreciază participarea activă a Spaniei la Grupul de Luptă NATO în România”
Universitatea din București
Raport francez: Libertatea academică este în regres peste tot în lume. România, pe o secțiune specială alături de Ungaria
Vitamina D
Un supliment alimentar popular, care se ia începând cu luna octombrie, poate avea un efect neașteptat, avertizează experții
Partenerii noștri
Pe Roz
Behati Prinsloo, care a defilat pentru Victoria’s Secret, criticată dur de fani: „Nu am recunoscut-o!”...
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Fanatik.ro
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il...
Adevărul
Costul vieții în 2025: cele mai accesibile și cele mai scumpe țări din lume. Cât te costă să trăiești în...
Playtech
Refuzul actului adiţional la muncă. Ce poate să îţi impună angajatorul?
Digi FM
Donald Trump, fermecat de cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istoria Casei Albe. Cine e și cum arată...
Digi Sport
George Copos a scos 20.000.000 € din buzunar: ”O moştenire pe care o lăsăm pentru următorii 50 de ani” FOTO
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
De ce a murit Diane Keaton. Familia actriței a dezvăluit cauza decesului
Adevarul
Criza foștilor coasigurați: ce pot face românii rămași fără asigurare ca să evite Urgențele
Newsweek
Anunț de la Casa de Pensii pentru o categorie de pensionari: Primiți bani în plus
Digi FM
O tânără prezentatoare TV din Milano a fost ucisă de iubitul ei de 52 de ani. Cearta ar fi izbucnit după ce...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nu ai cum să-l recunoști! A jucat în "Singur acasă", dar azi nu se mai poate deplasa decât în cărucior
UTV
Kim Kardashian a lansat lenjerie intimă cu păr pubian fals. „Să sune cineva la 112”