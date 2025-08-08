Live TV

Românii din Cernăuți îi cer Oanei Țoiu să protejeze școlile cu predare în limba română. Ce spune ministra de Externe

Data publicării:
oana toiu cernauti
Foto: Oana Țoiu Facebook
Din articol
Ucraina nu investește în reabilitarea liceelor românești din zona Cernăuți Reintroducerea burselor pentru elevii și profesorii din școlile românești, printre solicitări Țoiu: Vom lucra cu autoritățile ucrainene pentru a asigura drepturile și bunăstarea românilor

Liderii comunităţii româneşti din Cernăuţi i-au cerut, vineri, Oanei Ţoiu să facă demersuri pe lângă autorităţile ucrainene pentru protejarea unităţilor de învăţământ cu predare în limba română. „Vom lucra în continuare cu autoritățile ucrainene pentru a asigura drepturile și bunăstarea românilor din Ucraina”, a afirmat ministra Afacerilor Externe, după întâlnirea cu cei din comunitatea de români din Cernăuți.

Preşedintele executiv al Centrului bucovinean independent de cercetări actuale din Cernăuţi, prof. Aurica Bojescu, atrage atenţia că închiderea şcolilor cu predare în limba română ar putea conduce, treptat, la pierderea identităţii comunităţii româneşti, scrie Agerpres.

Citește și: Oana Ţoiu, întâlnire cu omologul ucrainean. Ministra de Externe a subliniat importanţa protejării drepturilor minorităţilor naţionale

„Tema învăţământului este cea mai importantă, pentru că, dacă nu vom avea şcoală, nu vom avea nici biserică, nu vom avea nici identitatea noastră naţională. În acest context, şcolile sunt cele pe care noi încă le mai ţinem. Ca să existe şcoală, trebuie să aibă cadre, trebuie să aibă elevi, trebuie să aibă manuale, trebuie să aibă multe, dar în primul rând trebuie să existe şcoala în limba maternă. Noi trebuie să avem în continuare acest drept. (...) Ne dorim ca procesul de învăţământ să îl avem cu predare în limba maternă. De ce? Pentru că oricare alte modalităţi nu îi ajută pe copii. Dacă noi cedăm acum şcoala, înseamnă că o să cedăm din ceea ce este mai scump”, a afirmat Bojescu.

Ucraina nu investește în reabilitarea liceelor românești din zona Cernăuți

La rândul său, viceprimarul comunei Ostriţa, Dan Crâşmaru, a solicitat sprijin din partea statului român, prin Departamentul Românilor de Pretutindeni, pentru reabilitarea liceelor româneşti din zona Cernăuţi, în condiţiile în care statul ucrainean nu investeşte în astfel de unităţi de învăţământ, iar legile din Ucraina prevăd condiţii dure în ceea ce priveşte acreditarea liceelor, iar una dintre condiţii este starea clădirilor.

Citește și: Oana Ţoiu s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski la Kiev. Ce subiecte au fost abordate

Ministra Oana Ţoiu susţine că, la discuţiilor purtate joi la Kiev cu autorităţile din Ucraina a abordat tema învăţământului în limba română şi protejarea comunităţii româneşti.

„Un subiect pe care l-am discutat a fost limba română în primul rând şi avem angajamentul autorităţilor că vor merge mai departe cu procedurile pentru declararea zilei de 31 august Ziua de celebrare a limbii române. Noi credem că acesta este un semn important de respect şi recunoaştere şi acesta a fost un lucru pe agenda de lucru. Am adresat şi întrebările venite din comunitate legate de impactul Legii educaţiei asupra liceelor cu predare în limba română. Aici, dumnealor ne-au asigurat că o să fim parte din dialog. (...) Noi am subliniat, ca echipă, nevoia aparte de a se uita la limba română, la şcolile cu predare în limba română, şi la licee”, a afirmat Ţoiu.

Reintroducerea burselor pentru elevii și profesorii din școlile românești, printre solicitări

Totodată, preşedintele Ligii Tineretului Român Junimea, Vitalie Zîgrea, a făcut un apel la oficialii români să reintroducă bursele pentru elevii şi profesorii din şcolile româneşti.

„Nu ştiu dacă ar fi rezistat comunitatea românească fără sprijinul dumneavoastră. Un ajutor imens a fost pentru copiii noştri bursele pe care le primeau şi pentru cadrele didactice de asemenea. De aceea, vă rugăm, dacă se poate, să reveniţi la acele burse. Ucraina este în război, situaţia este destul de complicată. Sunt familii care nu au niciun susţinător care să le asigure traiul, iar aceste burse cu siguranţă le-ar ajuta să cumpere strictul necesar pentru parcursul unui an de învăţământ”, a transmis Zîgrea.

Acesta a mai făcut un apel pentru salvarea casei profesorului Aron Pumnul, unde a locuit pentru o vreme poetul Mihai Eminescu.

Țoiu: Vom lucra cu autoritățile ucrainene pentru a asigura drepturile și bunăstarea românilor

Oana Țoiu a declarat, despre întâlnirea cu comunitatea de români din Cernăuți, că „protejarea drepturilor românilor, printre care educația și slujbele religioase în limba română sunt foarte importante”. 

„Un moment deosebit al vizitei în Ucraina a fost întâlnirea cu comunitatea de români din Cernăuți, un loc cu o profundă semnificație pentru istoria noastră. Am vrut în primul rând să le înțeleg nevoile și felul în care statul român poate să îi ajute.  Este evident că cea mai mare amenințare la adresa comunității de români din Ucraina este agresiunea rusă, iar încheierea războiului, printr-o pace justă, este calea prin care putem să îndepărtăm pericolul. Am văzut în ultimele zile urmele bombelor rusești care au căzut aici în Cernăuți, dar și la Kiev și în alte părți din Ucraina. Susținerea noastră pentru securitatea Ucrainei înseamnă și protecție pentru românii care trăiesc în această țară”, a scris Oana Țoiu, vineri pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ea a anunțat că a discutat și subiecte sensibile legate de „protejarea drepturilor românilor, printre care educația și slujbele religioase în limba română”, lucruri care sunt „foarte importante”.

„Am fost fericită să îi anunț că am făcut progrese cu partea ucraineană pe aceste dosare, iar 31 august va deveni Ziua Limbii Române și în Ucraina. Atât eu, cât și colegii mei din Ministerul Afacerilor Externe, vom lucra în continuare cu autoritățile ucrainene pentru a asigura drepturile și bunăstarea românilor din Ucraina”, a asigurat ministra de Externe.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
2
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
politist
3
O bucureșteancă a aruncat din greșeală un document la gunoi. Polițiștii l-au găsit și au...
pension
4
Surse: Guvernul nu aprobă azi modificările la Pilonul 2 de pensii. Proiectul limitează...
masini pe o autostrada din germania
5
Șofer prins cu 320 km/h, o viteză de aproape trei ori mai mare decât limita impusă, pe o...
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat la haine și a publicat imaginile pe internet
Digi Sport
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat la haine și a publicat imaginile pe internet
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Trump Putin
Ce este „narcisismul colectiv” rusesc și cum ar putea întâlnirea...
dezbatere-ciucu-drula
Ciprian Ciucu, despre candidatura lui Cătălin Drulă la Primăria...
Vladimir Putin dă mâna cu Donald Trump
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul...
tancuri israeliene la granita cu gaza
Planul de cucerire al lui Benjamin Netanyahu. Cum ar putea fi izolat...
Ultimele știri
Comandantul celebrei misiuni Apollo 13, Jim Lovell, a murit la vârsta de 97 de ani
Ce reprezintă, de fapt, „coralul” vechi de miliarde de ani descoperit de NASA pe planeta Marte. Imaginea care i-a uimit pe cercetători
Femeie înjunghiată de un bărbat pe care nu îl cunoștea, pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Viktor Orban
Soluția lui Viktor Orban pentru încheierea războiului din Ucraina
oaia toiu da mana cu ministrii de externe ai molodovei si ucrainei
Relația România-Ucraina-Republica Moldova în contextul războiului de la graniță. Oana Țoiu: „Setăm un standard în relațiile noastre”
Militar ucrainean
Noi voluntari s-au înscris în Legiunea Ucraineană. Cei mai mulți tineri vor să devină operatori de drone
oana toiu la cernauti
Trenul Kiev–București, testat pentru prima dată vineri. Ucraina va sărbători oficial Ziua Limbii Române, anunță ministrul Oana Țoiu
A submarine cable cross section showing the different cores, including flowline, power and signal.
MAE: România se alătură partenerilor din UE și SUA pentru protejarea cablurilor submarine
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, umilită la cumpărături în Istanbul. Paznicii nu au lăsat-o să intre într-un magazin de lux...
Cancan
S-a aflat tot adevărul! Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu. Alți politicieni au avut de...
Fanatik.ro
Ea este femeia care a fost plătită timp de 20 de ani ca să nu facă nimic. Părea job-ul perfect, însă pentru...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Au furat un card, au cumpărat un bilet la loto cu el și au câștigat marele premiu. Ce a decis păgubitul i-a...
Adevărul
Mii de firme care nu sunt „acasă” sunt declarate inactive fiscal, chiar dacă sunt cu plățile la zi
Playtech
Ce s-a întâmplat la mormântul lui Ion Iliescu, la doar o zi după înmormântare. Nimeni nu se aștepta la un așa...
Digi FM
Ce conțineau pachetele date de pomană la înmormântarea lui Ion Iliescu. Bucate de post, conform tradiției
Digi Sport
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
Pro FM
Dakota Johnson, apariție provocatoare după despărțirea de Chris Martin. Ținută complet transparentă, mesaj...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
O femeie medic militar, decorată de Zelenski, a fost ucisă de o dronă rusească. „A dovedit devotament și...
Newsweek
Instanța decide recalcularea și creșterea unei pensii. Bani mai mulți pentru grupe și condiții grele
Digi FM
Loredana Groza, apariție de divă la malul mării, într-o rochie mini cu imprimeu leopard. Siluetă fără cusur...
Digi World
“Arma secretă” împotriva oboselii care apare după zboruri lungi. Ce recomandă un medic pentru a preveni și...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Sharon Stone, despre celebra scenă în rochie albă, din "Basic Instinct": "M-a făcut o emblemă, dar nu mi-a...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”