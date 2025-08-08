Românii din Cernăuți îi cer Oanei Țoiu să protejeze școlile cu predare în limba română. Ce spune ministra de Externe

Liderii comunităţii româneşti din Cernăuţi i-au cerut, vineri, Oanei Ţoiu să facă demersuri pe lângă autorităţile ucrainene pentru protejarea unităţilor de învăţământ cu predare în limba română. „Vom lucra în continuare cu autoritățile ucrainene pentru a asigura drepturile și bunăstarea românilor din Ucraina”, a afirmat ministra Afacerilor Externe, după întâlnirea cu cei din comunitatea de români din Cernăuți.

Preşedintele executiv al Centrului bucovinean independent de cercetări actuale din Cernăuţi, prof. Aurica Bojescu, atrage atenţia că închiderea şcolilor cu predare în limba română ar putea conduce, treptat, la pierderea identităţii comunităţii româneşti, scrie Agerpres.

„Tema învăţământului este cea mai importantă, pentru că, dacă nu vom avea şcoală, nu vom avea nici biserică, nu vom avea nici identitatea noastră naţională. În acest context, şcolile sunt cele pe care noi încă le mai ţinem. Ca să existe şcoală, trebuie să aibă cadre, trebuie să aibă elevi, trebuie să aibă manuale, trebuie să aibă multe, dar în primul rând trebuie să existe şcoala în limba maternă. Noi trebuie să avem în continuare acest drept. (...) Ne dorim ca procesul de învăţământ să îl avem cu predare în limba maternă. De ce? Pentru că oricare alte modalităţi nu îi ajută pe copii. Dacă noi cedăm acum şcoala, înseamnă că o să cedăm din ceea ce este mai scump”, a afirmat Bojescu.

Ucraina nu investește în reabilitarea liceelor românești din zona Cernăuți

La rândul său, viceprimarul comunei Ostriţa, Dan Crâşmaru, a solicitat sprijin din partea statului român, prin Departamentul Românilor de Pretutindeni, pentru reabilitarea liceelor româneşti din zona Cernăuţi, în condiţiile în care statul ucrainean nu investeşte în astfel de unităţi de învăţământ, iar legile din Ucraina prevăd condiţii dure în ceea ce priveşte acreditarea liceelor, iar una dintre condiţii este starea clădirilor.

Ministra Oana Ţoiu susţine că, la discuţiilor purtate joi la Kiev cu autorităţile din Ucraina a abordat tema învăţământului în limba română şi protejarea comunităţii româneşti.

„Un subiect pe care l-am discutat a fost limba română în primul rând şi avem angajamentul autorităţilor că vor merge mai departe cu procedurile pentru declararea zilei de 31 august Ziua de celebrare a limbii române. Noi credem că acesta este un semn important de respect şi recunoaştere şi acesta a fost un lucru pe agenda de lucru. Am adresat şi întrebările venite din comunitate legate de impactul Legii educaţiei asupra liceelor cu predare în limba română. Aici, dumnealor ne-au asigurat că o să fim parte din dialog. (...) Noi am subliniat, ca echipă, nevoia aparte de a se uita la limba română, la şcolile cu predare în limba română, şi la licee”, a afirmat Ţoiu.

Reintroducerea burselor pentru elevii și profesorii din școlile românești, printre solicitări

Totodată, preşedintele Ligii Tineretului Român Junimea, Vitalie Zîgrea, a făcut un apel la oficialii români să reintroducă bursele pentru elevii şi profesorii din şcolile româneşti.

„Nu ştiu dacă ar fi rezistat comunitatea românească fără sprijinul dumneavoastră. Un ajutor imens a fost pentru copiii noştri bursele pe care le primeau şi pentru cadrele didactice de asemenea. De aceea, vă rugăm, dacă se poate, să reveniţi la acele burse. Ucraina este în război, situaţia este destul de complicată. Sunt familii care nu au niciun susţinător care să le asigure traiul, iar aceste burse cu siguranţă le-ar ajuta să cumpere strictul necesar pentru parcursul unui an de învăţământ”, a transmis Zîgrea.

Acesta a mai făcut un apel pentru salvarea casei profesorului Aron Pumnul, unde a locuit pentru o vreme poetul Mihai Eminescu.

Țoiu: Vom lucra cu autoritățile ucrainene pentru a asigura drepturile și bunăstarea românilor

Oana Țoiu a declarat, despre întâlnirea cu comunitatea de români din Cernăuți, că „protejarea drepturilor românilor, printre care educația și slujbele religioase în limba română sunt foarte importante”.

„Un moment deosebit al vizitei în Ucraina a fost întâlnirea cu comunitatea de români din Cernăuți, un loc cu o profundă semnificație pentru istoria noastră. Am vrut în primul rând să le înțeleg nevoile și felul în care statul român poate să îi ajute. Este evident că cea mai mare amenințare la adresa comunității de români din Ucraina este agresiunea rusă, iar încheierea războiului, printr-o pace justă, este calea prin care putem să îndepărtăm pericolul. Am văzut în ultimele zile urmele bombelor rusești care au căzut aici în Cernăuți, dar și la Kiev și în alte părți din Ucraina. Susținerea noastră pentru securitatea Ucrainei înseamnă și protecție pentru românii care trăiesc în această țară”, a scris Oana Țoiu, vineri pe Facebook.

Ea a anunțat că a discutat și subiecte sensibile legate de „protejarea drepturilor românilor, printre care educația și slujbele religioase în limba română”, lucruri care sunt „foarte importante”.

„Am fost fericită să îi anunț că am făcut progrese cu partea ucraineană pe aceste dosare, iar 31 august va deveni Ziua Limbii Române și în Ucraina. Atât eu, cât și colegii mei din Ministerul Afacerilor Externe, vom lucra în continuare cu autoritățile ucrainene pentru a asigura drepturile și bunăstarea românilor din Ucraina”, a asigurat ministra de Externe.

