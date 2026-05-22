Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a îndemnat joi cele 27 de state membre să se adapteze la ritmul rapid în care Ucraina avansează pe calea reformelor necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană (UE) şi a pledat pentru accelerarea procesului de deschidere a uşilor atât pentru Ucraina, cât şi pentru Republica Moldova, informează EFE, citată de Agerpres.



Văzând „că o ţară aflată în război, pentru că a fost invadată, este capabilă să recupereze atât de impresionant volumul de muncă legislativă şi tehnică pe care alte ţări îl au într-un deceniu, nu putem privi în altă parte şi să nu ne adaptăm la acest ritm”, a declarat politiciana conservatoare malteză într-un discurs la forumul de securitate Globsec care are loc la Praga.



Deşi nu s-a aventurat să ofere o dată specifică de aderare, Metsola a recunoscut că, având în vedere eforturile Kievului şi faptul că Ucraina „luptă pentru securitatea noastră”, ar fi greşit să se amâne aderarea acestei ţări.



Metsola a făcut aceste declaraţii după ce s-a aflat că cancelarul german Friedrich Merz a propus joi, într-o scrisoare adresată conducerii Uniunii Europene, crearea statutului de „membru asociat” pentru Ucraina.

Preşedinta Parlamentului European a avertizat, de asemenea, că nedeschiderea uşilor pentru Ucraina şi Republica Moldova ar putea fi exploatată de ţările vecine pentru a deraia procesul de integrare.



„Dacă nu facem acest lucru, este în interesul altor ţări să facă opusul şi nu putem permite acest lucru în timp de război, aşa cum se întâmplă acum”, a declarat Metsola.



Subliniind că „securitatea şi apărarea” sunt acum cea mai mare prioritate, deoarece fără ele „nu avem nimic”, ea a insistat că extinderea UE este „cea mai bună garanţie de securitate pe care o putem oferi” ţărilor candidate.



Republica Moldova, ţara cu care UE a iniţiat procedurile de aderare la scurt timp după invazia Rusiei în Ucraina, este gata să înceapă negocierile pentru toate capitolele”, a declarat preşedinta acestei ţări, Maia Sandu, la acelaşi forum.



După ce a denunţat interferenţa Moscovei în procesele electorale ale ţării sale prin finanţarea ilegală a partidelor şi a oligarhilor corupţi, Maia Sandu a recunoscut că, pentru Republica Moldova, integrarea în UE „este strategică pentru supravieţuirea sa ca democraţie”.

