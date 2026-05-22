Live TV

Video „UE trebuie să țină pasul cu Ucraina”: apelul Robertei Metsola către liderii europeni. Ce spune despre aderarea Republicii Moldova

Data actualizării: Data publicării:
Informal meeting of EU heads of state and government
Roberta Metsola, la reuniunea informală a Consiliului European. Foto: Profimedia

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a îndemnat joi cele 27 de state membre să se adapteze la ritmul rapid în care Ucraina avansează pe calea reformelor necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană (UE) şi a pledat pentru accelerarea procesului de deschidere a uşilor atât pentru Ucraina, cât şi pentru Republica Moldova, informează EFE, citată de Agerpres.

Văzând „că o ţară aflată în război, pentru că a fost invadată, este capabilă să recupereze atât de impresionant volumul de muncă legislativă şi tehnică pe care alte ţări îl au într-un deceniu, nu putem privi în altă parte şi să nu ne adaptăm la acest ritm, a declarat politiciana conservatoare malteză într-un discurs la forumul de securitate Globsec care are loc la Praga.

Deşi nu s-a aventurat să ofere o dată specifică de aderare, Metsola a recunoscut că, având în vedere eforturile Kievului şi faptul că Ucraina „luptă pentru securitatea noastră, ar fi greşit să se amâne aderarea acestei ţări.

Metsola a făcut aceste declaraţii după ce s-a aflat că cancelarul german Friedrich Merz a propus joi, într-o scrisoare adresată conducerii Uniunii Europene, crearea statutului de „membru asociat pentru Ucraina.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Preşedinta Parlamentului European a avertizat, de asemenea, că nedeschiderea uşilor pentru Ucraina şi Republica Moldova ar putea fi exploatată de ţările vecine pentru a deraia procesul de integrare.

„Dacă nu facem acest lucru, este în interesul altor ţări să facă opusul şi nu putem permite acest lucru în timp de război, aşa cum se întâmplă acum, a declarat Metsola.

Subliniind că „securitatea şi apărarea sunt acum cea mai mare prioritate, deoarece fără ele „nu avem nimic, ea a insistat că extinderea UE este „cea mai bună garanţie de securitate pe care o putem oferi ţărilor candidate.

Republica Moldova, ţara cu care UE a iniţiat procedurile de aderare la scurt timp după invazia Rusiei în Ucraina, este gata să înceapă negocierile pentru toate capitolele, a declarat preşedinta acestei ţări, Maia Sandu, la acelaşi forum.

După ce a denunţat interferenţa Moscovei în procesele electorale ale ţării sale prin finanţarea ilegală a partidelor şi a oligarhilor corupţi, Maia Sandu a recunoscut că, pentru Republica Moldova, integrarea în UE „este strategică pentru supravieţuirea sa ca democraţie

Citește și:

Merkel și Walesa au primit Ordinul de Merit al UE din partea PE. Contextul în care vine distincția pentru fosta cancelară

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
1
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
mario iorgulescu
2
Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare
Screenshot 2026-05-21 131214
3
Cinci răniți după ce un lift a căzut în gol la Ministerul Transporturilor. Cablurile...
o femeie cu bancnote in mana
4
Controale în sistemul de asistență socială: amenzi de peste 400.000 de lei și propunere...
umbrela in ploaie
5
Meteorologii anunță ploi în jumătate de țară. Care sunt județele vizate de cod galben de...
Mario Iorgulescu a rupt tăcerea: singurele cuvinte rostite, după ce a fost condamnat definitiv la închisoare
Digi Sport
Mario Iorgulescu a rupt tăcerea: singurele cuvinte rostite, după ce a fost condamnat definitiv la închisoare
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Zaporojie Ucraina
Suspiciuni de contaminare radioactivă în Ucraina după un atac cu rachetă rusească. Zonele cu creșteri ale nivelului de radiații
SAM HAWK
SUA au aprobat un pachet de sprijin pentru Ucraina în valoare de 108 milioane $. Ce are Kievul pe lista de cumpărături
avioane f-16 parcate la marginea pistei
Avioane de vânătoare NATO au fost mobilizate de urgență după ce au fost detectate drone deasupra Letoniei și Lituaniei
Mark Rutte.
Mark Rutte: Multe ţări membre NATO „nu cheltuie suficient” pentru Ucraina
Drone momeală
Avertisment de la Varșovia: Rusia poate devia dronele ucrainene. „Kievul trebuie să acţioneze foarte precis”
Recomandările redacţiei
ambulanta 112
Noi informații în cazul elevului mort la școală în Bacău: un echipaj...
sigla presedintele romaniei
Palatul Cotroceni anunță un acord PSD-PNL-USR-UDMR pentru adoptarea...
Tramvai
Exasperată de circulația din București, o femeie s-a dat jos din...
radu antonina
Ce se întâmplă cu Antonina Radu, condamnată în dosarul Colectiv și...
Ultimele știri
Reacția British School of Bucharest, după neregulile descoperite de ANSVSA: „Produsele nu au fost utilizate în mesele servite elevilor”
Alexandru Rogobete, apel către politicieni: „Înţeleg că tranşeele par adânc săpate, dar orgoliile mari au mize mici”
„Extremiștii septuagenari” care complotau să răstoarne guvernul german printr-o lovitură de stat „exotică” și-au aflat pedepsele
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile norocoase din 22 mai. Pentru acești nativi dispar problemele și vine împăcarea mult așteptată
Cancan
Nicușor Dan a semnat decretul! Veste de ULTIMA ORĂ pentru români
Fanatik.ro
Probleme cu banii: Dan Șucu și Daniel Pancu nu se înțeleg! Salariul uriaș cerut de antrenor la Rapid și 4...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Apariție rară pentru mama lui Cristi Chivu. Cum arată femeia și ce o leagă de CSM Reșița
Adevărul
Cristian Mungiu, acuzat de „propagandă reacționară” la Cannes, după prezentarea filmului „Fjord”, inspirat...
Playtech
Poți refuza accesul în apartament pentru verificări? Ce prevede legea
Digi FM
Câți bani câștigă Rareș Cojoc din dans. Campionul mondial a rupt tăcerea după divorțul de soția sa, Andreea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Răzvan Lucescu a ales între PAOK și Beșiktaș!
Pro FM
Eurovision 2027 e deja în pragul unui nou scandal uriaș. Una dintre țările fondatoare amenință cu boicotul...
Film Now
Rami Malek, debut la Cannes în „The Man I Love”, o dramă despre criza SIDA. „Să mă aflu aici pentru prima...
Adevarul
Teoria care încearcă să explice tragedia subacvatică din Maldive în care au murit cinci scafandri. Ce este...
Newsweek
Casa de Pensii, în corzi. Pensionarii câștigă procese în instanță pe bandă rulantă. Se judecă 360 spețe pe zi
Digi FM
Ploi torențiale şi vânt puternic în România până sâmbătă seara. Ce zone sunt vizate de noua informare emisă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât de des ar trebui, de fapt, să îți speli pijamaua. Dacă ai piele sensibilă sau probleme dermatologice...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...