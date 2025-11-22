Live TV

Trecerea cu bacul între Isaccea şi Orlovka a fost oprită în urma atacurilor rusești de azi-noapte

Data publicării:
indicator vama douane
Trecea cu Bacul pe la Isaccea a fost sistată. FOTO: Inquam Photos/ Bogdan Ioan Buda

Garda de Coastă anunţă că trecerea cu bacul, între punctele de trecere a frontierei Isaccea (România) şi Orlovka (Ucraina) a fost oprită temporar din cauza bombardamentelor de noaptea trecută pe partea ucraineană a graniței.

Presa ucraineană a relatat că Punctul de Trecere a Frontierei Orlovka a fost atacat cu o dronă rusească, fiind afectată infrastructura complexului feribot.

„În urma incidentelor produse în timpul nopţii pe teritoriul ucrainean, trecerea cu bacul între PTF Isaccea (România) şi PTF Orlovka (Ucraina) este sistată temporar. Astfel, participanţii la trafic sunt redirecţionaţi către Punctul de Trecere a Frontierei Galaţi - Rutier”, a informa Garda de Coastă, potrivit Agerpres.

În contextul dat, Garda de Coastă a mai anunţat că trecerea cu bacul între cele două state va fi reluată în momentul în care partea ucraineană va remedia situaţia.

Ministerul Apărării Naţionale a informat anterior, sâmbătă dimineaţă, că noi atacuri cu drone au fost înregistrate în Ucraina, în zona Ismail, în apropierea frontierei cu România, în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, fiind transmis un mesaj Ro-Alert pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea, însă nu au fost înregistrate pătrunderi ale dronelor în spaţiul aerian al ţării noastre.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
klaus si carmen iohannis
1
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia...
volodimir zelenski
2
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem...
fata in ninsoare
3
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai...
Indemnizația pentru handicap 2025. Foto Getty Images
4
Cât este indemnizația pentru handicap grav, accentuat și mediu în 2025. Cum se poate...
Oleg Ozerov
5
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe...
Americanii, ”șocați” de decizia luată de Simona Halep
Digi Sport
Americanii, ”șocați” de decizia luată de Simona Halep
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-0821818353
Noi atacuri cu drone în Ucraina, la granița cu România. Armata a ridicat în aer două avioane F-16
Președintele Nicușor Dan.
Nicușor Dan, după ce planul lui Trump pentru Ucraina a fost publicat: „Urmăresc cu cea mai mare atenție cele mai recente evoluții”
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
Prima reacție a lui Viktor Orban la noul plan de pace în Ucraina al lui Donald Trump: „Suntem într-un moment decisiv”
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Trump a aprobat planul de pace negociat în secret cu emisarii lui Putin. Zelenski a fost exclus din tratative (NBC News)
soldați ruși în timpul unui antrenament în Herson
Rușii comit crime de război la Pokrovsk, folosind o nouă tactică, acuză Kievul: „Identificăm inamicul abia după ce începe focul”
Recomandările redacţiei
incendiu sector 5
Incendiu cu degajări mari de fum într-un bloc cu 11 etaje din...
JD vance
JD Vance: Orice plan de pace privind Ucraina trebuie să păstreze...
Poliția Română
Taximetrist înjunghiat mortal la Mioveni. Poliția a reținut un...
vgfevgfe
Digi24 vă arată, pas cu pas, ce se întâmplă într-un centru de...
Ultimele știri
Drept la replică al reprezentanților Core Group: Ne-am intersectat o singură dată cu domnul Georgescu, pur incidental
Fake news cu o femeie care ar distruge un BMW al Poliţiei, demontat de Ministerul de Interne. „Nu tot ce devine viral este real”
Criza politică din Franța se amplifică: Bugetul pe 2026, respins categoric de Adunarea Națională
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A început sezonul Săgetătorului. Nativii acestor zodii vor avea noroc garantat și câștiguri financiare în...
Cancan
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
Fanatik.ro
Românul care a ajuns să fie desemnat cel mai bogat sportiv din lume. Are o avere uriașă, dar „puțini l-ar...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Simona Păucă, una dintre cele mai titrate gimnaste din România. A bucurat milioane de români...
Adevărul
Cum poți să îți protejezi banii de inflație. Nici titlurile de stat nu mai sunt suficiente
Playtech
Obligaţiile asociaţiei de proprietari în prag de iarnă. Puţini locatari ţin cont de ele, dar aşa e legea
Digi FM
Un actor de 34 de ani a pierdut jumătate de plămân din cauza unui cancer rar: "Un iad! Nu beau, nu fumez, cum...
Digi Sport
Negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi s-au încheiat rapid!
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție ca la Hollywood. Rochia mulată și decoltată a devenit translucidă în blițurile...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
De la încasări fabuloase la pierderi masive: Averea lui Cristi Chivu, făcută praf de investițiile...
Newsweek
Arhivele Naționale eliberează gratuit adeverințe la pensie în 12 luni. Cu 800 lei le ai în 10 zile. De ce?
Digi FM
Dana Rogoz, dor și durere în ziua în care tatăl ei ar fi împlinit 72 de ani: "M-am trezit cu ochii lipiți de...
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Top 9 cele mai sănătoase rase de câini. Acești patrupezi pot reduce drastic costurile la veterinar, spun...
Film Now
Publicul o adoră pentru filmele sale, dar acasă este doar mama. Ce vârstă au copiii actriței Scarlett...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...