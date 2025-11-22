Trecerea cu bacul între Isaccea şi Orlovka a fost oprită în urma atacurilor rusești de azi-noapte

Garda de Coastă anunţă că trecerea cu bacul, între punctele de trecere a frontierei Isaccea (România) şi Orlovka (Ucraina) a fost oprită temporar din cauza bombardamentelor de noaptea trecută pe partea ucraineană a graniței.

Presa ucraineană a relatat că Punctul de Trecere a Frontierei Orlovka a fost atacat cu o dronă rusească, fiind afectată infrastructura complexului feribot.

„În urma incidentelor produse în timpul nopţii pe teritoriul ucrainean, trecerea cu bacul între PTF Isaccea (România) şi PTF Orlovka (Ucraina) este sistată temporar. Astfel, participanţii la trafic sunt redirecţionaţi către Punctul de Trecere a Frontierei Galaţi - Rutier”, a informa Garda de Coastă, potrivit Agerpres.

În contextul dat, Garda de Coastă a mai anunţat că trecerea cu bacul între cele două state va fi reluată în momentul în care partea ucraineană va remedia situaţia.

Ministerul Apărării Naţionale a informat anterior, sâmbătă dimineaţă, că noi atacuri cu drone au fost înregistrate în Ucraina, în zona Ismail, în apropierea frontierei cu România, în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, fiind transmis un mesaj Ro-Alert pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea, însă nu au fost înregistrate pătrunderi ale dronelor în spaţiul aerian al ţării noastre.

