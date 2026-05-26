Sindicaliștii din Sănătate, protest joi la Ministerul Muncii: Forma publicată e cea mai proastă variantă a viitoarei legi a salarizării

BUCURESTI - SANITAS - CONFERINTA DE PRESA - 17 IAN 2024
Iulian Pope, preşedintele Federaţiei SANITAS din România. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Sindicaliştii SANITAS anunţă, marţi, că resping „categoric” proiectul noii legi a salarizării, pe care o consideră „inechitabilă, incompletă şi profund defavorabilă angajaţilor din sistemele publice de sănătate şi asistenţă socială”. Sindicaliştii susţin că, pentru mai mult de jumătate dintre salariaţi, veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea.

„Consiliul Naţional SANITAS s-a reunit astăzi în şedinţă de urgenţă, ca reacţie la publicarea proiectului noii legi a salarizării unitare, iar concluzia este una fără echivoc: forma făcută publică reprezintă cea mai proastă variantă a viitoarei legi şi este departe de angajamentele şi principiile discutate cu reprezentanţii guvernului în ultimele luni de negocieri", au transmis, marţi, sindicaliştii SANITAS, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, în loc să aducă majorări de venituri pentru angajaţii din sănătate şi asistenţă socială, „acest proiect riscă să producă exact efectul opus: pentru mai mult de jumătate dintre salariaţi, veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea”.

„Reducerea sporurilor loveşte direct în veniturile reale ale celor care lucrează în condiţii dificile, în ture, în regim de asigurare a continuităţii şi sub presiune. Compensaţiile propuse nu acoperă pierderile şi nu reechilibrează impactul financiar. Nu putem accepta ca veniturile oamenilor să fie prezentate artificial ca fiind protejate, în timp ce realitatea din statele de plată va demonstra contrariul”, spun sindicaliștii în comunicatul amintit.

SANITAS susţin că această lege este inechitabilă: „Nu tratează echilibrat categoriile profesionale şi creează noi diferenţe şi noi nedreptăţi în sistem. Mai mult, este o lege incompletă - există categorii de salariaţi care pur şi simplu au fost omise”.

„Diferenţa dintre ceea ce SANITAS a negociat luni de zile împreună cu Ministerul Sănătăţii şi ceea ce este prezentat acum este majoră şi greu de explicat. Nu putem considera acest proiect rezultatul unui dialog social real atunci când elementele esenţiale discutate şi asumate în procesul de negociere nu se regăsesc în forma introdusă de Ministerul Muncii în procesul de transparenţă decizională. Avertizăm Guvernul - indiferent dacă este vorba de actuala echipă interimară sau de următoarea - că nu este posibil să ceară stabilitate, performanţă şi asumare din partea angajaţilor din sănătate şi asistenţă socială, în timp ce construieşte un mecanism salarial care reduce veniturile şi adânceşte inechităţile”, transmit sindicaliştii SANITAS.

Aceştia anunţă că încep pregătirea acţiunilor sindicale de protest: joi, 28 mai, vor picheta Ministerul Muncii, iar pe 3 iunie vor fi în Piaţa Victoriei şi vor picheta Parlamentul.

„SANITAS solicită retragerea proiectului în forma actuală şi reluarea imediată a negocierilor reale, pe baza angajamentelor asumate şi a respectului faţă de angajaţii din Sănătate şi din Asistenţă socială (...) Negociem pe acest subiect de doi ani şi n-aţi respectat niciuna dintre cele trei forme la care aţi ajuns după discuţiile cu partenerii sociali”, a declarat Iulian Pope, preşedintele Federaţiei SANITAS din România.

Potrivit acestuia, în final s-a ajuns la un proiect de lege „pe genunchi”, în care s-au găsit bani numai pentru majorările salariale ale parlamentarilor şi ale celor din ministere şi agenţii guvernamentale.

Noua lege a salarizării din sectorul bugetar, unul dintre cele mai importante jaloane asumate de România prin PNRR, a fost prezentată luni de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru. Proiectul a fost pus în transparență decizională și prevede un sistem unitar de salarizare pentru bugetari, plafonarea sporurilor și aplicarea integrală a noii grile de salarizare de la 1 ianuarie 2027, fără derogări pentru anumite categorii profesionale.

