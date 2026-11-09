Studiu. Peste 600.000 de copii din România, supuși violenței doar în ultimul an: „Îmi dădeau câte o palmă peste cap când comentam”

Peste 28% dintre copiii din România, aproximativ 1 milion, au trecut prin cel puțin o formă de violență de-a lungul vieții, arată un studiu recent. Cele mai mari vulnerabilități apar în familiile în care părinții se confruntă cu probleme de sănătate mintală, dependențe sau violență în cuplu. Băieții sunt ușor mai expuși decât fetele, iar violențele devin tot mai frecvente pe măsură ce copiii cresc. Cele mai multe incidente se petrec la școală, în comunitate și abia apoi în familie.

Un raport recent realizat de UNICEF, în parteneriat cu Ministerul Muncii, arată că peste un milion de copii au trăit episoade de violență, fie că vorbim despre violență fizică, psihologică, neglijare sau violență sexuală. Peste 16% dintre aceștia, adică 600.000 de copii, au fost supuși violenței în ultimele 12 luni.

16,2% dintre copii s-au confruntat cu violență fizică

15,5% cu violență psihologică

4,7% cu neglijare (supraveghere inadecvată, alimentație și igienă precare)

3,5% dintre respondenți au trăit episoade de violență sexuală

„Un prieten mi-a spus cum mama și mătușa îl băteau”

Violența poate fi adesea greu de detectat.

„Aveam un prieten [...] care mi-a spus cum mama și mătușa lui îl băteau și îi lăsau vânătăi, în timp ce tatăl lui era șofer de TIR în altă țară. [...] Nu părea un copil foarte trist, părea destul de sănătos”, este mărturia unui băiat, sub 18 ani, din mediul rural.

Studiul prezintă și alte mărturii ale copiilor, care arată că, uneori, aceștia văd violența ca fiind justificată:

„Sunt cam obraznică și le răspundeam părinților. Nu pot spune că era bătaie, dar îmi dădeau câte o palmă peste cap. Când comentam, când îi ignoram [...]. Când mințeam”, fată, 14-17 ani, mediul rural.

Bătăile, raportate mai des în familiile cu studii

Datele arată că episoadele de violență fizică sunt mai dese în rândul familiilor cu studii superioare:

studii gimnaziale: 13% dintre cazurile de violență minoră (cea mai frecvent raportată)

studii liceale: 11%

studii superioare: 24%

Dincolo de educația părinților, studiul mai arată că violența fizică crește o dată cu vârsta copiilor.

Sursă foto: Ministerul Muncii

Copiii, afectați de violența domestică

Când vine vorba de violența psihologică, datele arată că familiile care se confruntă cu probleme de sănătate mintală sau cu anumite dependențe au cel mai mare impact asupra copiilor.

De asemenea, copiii care trăiesc în gospodării în care există violență fizică în cuplu experimentează violență psihologică într-o proporție de peste două ori mai mare decât ceilalți copii: 32,7% vs. 15,2%.

Copiii cu dizabilități și cei care trăiesc în familii monoparentale sau reconstituire raportează, de asemenea, niveluri ridicate de violență psihologică.

Agresorul poate fi la școală sau în comunitate

Dincolo de problemele din familie, datele arată că cele mai multe incidente se petrec la școală sau în spații publice:

43% la școală

17% în spațiile publice din comunitate

15% acasă

Problemele, ținute la secret

Același studiu arată că nu toate cazurile de violență sunt raportate. Doar 67% dintre copii au dezvăluit actele de violență părinților sau unui profesor, iar procentul este mai mic dacă ne raportăm la mediul rural.

Detalii tehnice

Studiul s-a bazat pe metode mixte, combinând o componentă cantitativă (sondaj reprezentativ la nivel național), o componentă calitativă (focus-grupuri, interviuri, ateliere) și o componentă de analiză a datelor secundare.

Eșantionul a reunit 2.106 de copii și părinți, 48 de reprezentanți instituționali, 210 copii și adolescenți vulnerabili participanți la focus-grupuri, șase focus-grupuri tematice privind violența online, 20 de interviuri cu copii din sistemul de protecție și din centrele de detenție și ateliere cu 70 de copii cu vârste între 6 și 10 ani. Datele au fost colectate în perioada iunie-septembrie 2025.