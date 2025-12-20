Se împlinesc 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș eliberat de comunism. În memoria acestui moment, în fiecare an, pe 20 decembrie la ora 12.00, sirenele sunt pornite timp de trei minute în memoria victimelor de la Revoluție.

În urmă cu 36 de ani, în centrul Timișoarei 100.000 de oameni strigau „Libertate”, sirenele marcând momentul în care Timișoara devenea primul oraș liber de comunism din România. Astăzi, balconul Operei, un simbol al Revoluției, s-a umplut din nou de oameni, într-un gest simbolic pentru memoria celor care și-au pierdut viața.

În noaptea de 16 spre 17 decembrie 1989, zeci de tineri au fost arestaţi, urcaţi în camioanele armatei şi duşi în arestul Miliţiei pentru audieri. Pe 17 decembrie 1989, la ora 17:00, s-au auzit primele focuri de armă în oraş. În seara aceleiaşi zile, la Bucureşti, Consiliul Politic Executiv a aprobat reprimarea în forţă a manifestanţilor de la Timişoara, etichetaţi ca trădători. La Procuratura Militară Timişoara au fost înregistraţi atunci 66 de morţi şi 196 de răniţi.

Un grup de revoluționari a urcat în balconul Operei pentru a transmite revendicările timișorenilor: demisia lui Ceaușescu, a guvernului, alegeri libere și tragerea la răspundere a celor care au dat ordin să se tragă în oameni.

Ziua de 20 decembrie este declarată din 2019 Ziua eliberării Timișoarei de sub comunism.

