Live TV

Video „Sunetul libertății” sună din nou în Timișoara la 36 de ani de la Revoluție. Sirenele au pornit în memoria victimelor din 1989

Data actualizării: Data publicării:
20 12 timisoara revolutie or 95865200

Se împlinesc 36 de ani de când Timișoara a devenit primul oraș eliberat de comunism. În memoria acestui moment, în fiecare an, pe 20 decembrie la ora 12.00, sirenele sunt pornite timp de trei minute în memoria victimelor de la Revoluție. 

În urmă cu 36 de ani, în centrul Timișoarei 100.000 de oameni strigau „Libertate”, sirenele marcând momentul în care Timișoara devenea primul oraș liber de comunism din România. Astăzi, balconul Operei, un simbol al Revoluției, s-a umplut din nou de oameni, într-un gest simbolic pentru memoria celor care și-au pierdut viața. 

În noaptea de 16 spre 17 decembrie 1989, zeci de tineri au fost arestaţi, urcaţi în camioanele armatei şi duşi în arestul Miliţiei pentru audieri. Pe 17 decembrie 1989, la ora 17:00, s-au auzit primele focuri de armă în oraş. În seara aceleiaşi zile, la Bucureşti, Consiliul Politic Executiv a aprobat reprimarea în forţă a manifestanţilor de la Timişoara, etichetaţi ca trădători. La Procuratura Militară Timişoara au fost înregistraţi atunci 66 de morţi şi 196 de răniţi.

Un grup de revoluționari a urcat în balconul Operei pentru a transmite revendicările timișorenilor: demisia lui Ceaușescu, a guvernului, alegeri libere și tragerea la răspundere a celor care au dat ordin să se tragă în oameni.

Un grup de revoluționari a urcat în balconul Operei pentru a transmite revendicările timișorenilor: demisia lui Ceaușescu, a guvernului, alegeri libere și tragerea la răspundere a celor care au dat ordin să se tragă în oameni.

Ziua de 20 decembrie este declarată din 2019 Ziua eliberării Timișoarei de sub comunism.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cotton harvest from field
1
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit...
Președintele polonez Karol Nawrocki și președintele ucrainean Volodimir Zelenski
2
Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a...
F-16 Turcia
3
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul...
Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez.
4
China ia atitudine după ce SUA au anunțat că vând Taiwanului arme în valoare de 11...
cabinet medical
5
Cumulul pensiei cu salariul prelungit de Guvern și în 2026, cu prioritate în sănătate și...
Cum l-a numit Donald Trump pe britanicul Anthony Joshua, după ce l-a făcut K.O. pe americanul Jake Paul
Digi Sport
Cum l-a numit Donald Trump pe britanicul Anthony Joshua, după ce l-a făcut K.O. pe americanul Jake Paul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ARH N17 REVOLUTIE TIMISOARA VO 161223_00770
Pelerinaj pe „Drumul Cenușii” pentru eroii Revoluției de la Timișoara. „Bunica mea a fost erou-martir. A avut o inimă mare”
revolutie timisoara-2
Se împlinesc 26 de ani de când Timişoara devine primul oraş liber de comunism, din România
revolutie timisoara-1
26 de ani de libertate
20-decembrie-1989-balconul-operei-timisoara-2
Timișoara devenea în urmă cu 25 de ani primul oraș liber de sub comunism
3489854eK3IQ4ATzOTddAC6ttDnp Y6CBcdg7cTon0G6HHFwWiUKqa3ojuuW9XLRGCbVh6L0826fU64K9flKo9BfiVfOw
Timișoara își cinstește eroii care au murit pentru libertate 
Recomandările redacţiei
nicusor dan semneaza la masa dosare documente
Nicușor Dan: Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale...
Vladimir putin / Ursula von der Leyen
Acordul UE pentru Ucraina menține Kievul în luptă, dar păstrează...
PLT Impozt horeca
Surse: Guvernul a decis ca TVA-ul pentru sectorul HoReCa să rămână la...
A delegate take a photo with her phone as the President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy's speaks at the NATO Parliamentary Assembly. The NATO Parliamentary Assembly (NPA) is an inter-parliamentary organization for parliamentarians in NATO’s Member States
Plan B în cadrul NATO: statele din flancul estic fac presiuni pentru...
Ultimele știri
ROMPAN: Peste 7 milioane de cozonaci vor fi produși în comerț în perioada Sărbătorilor. Cu cât se măresc prețurile
Locotenent-generalul Francis L. Donovan a fost numit de Trump la conducerea Comandamentului American de Sud
Atac al SUA împotriva Statului Islamic în Siria: cel puțin cinci membri ai grupării teroriste au fost uciși
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Adorabila prințesă Charlotte cucerește inimile tuturor: „Cât de dulce e!”. William și Kate, eleganți pentru...
Cancan
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Fanatik.ro
Topul românilor care vând cel mai bine în galeriile de artă. 71.000.000 de dolari s-au încasat pe o singură...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Pentru ce le mulțumește David Popovici părinților săi. Răspunsul senzațional din spatele performanțelor
Adevărul
„Școala Altfel” fără excursii. Ideea unei diriginte care a transformat programul într-o experiență memorabilă
Playtech
De ce ar fi murit mama Mihaelei Rădulescu: vedeta este devastată de a doua pierdere importantă în doar câteva...
Digi FM
Mihaela Rădulescu, mesaj sfâșietor după moartea mamei sale: „Bărbatul și mama mea, amândoi au plecat prea...
Digi Sport
Cum a pierdut Leonard Doroftei un milion de dolari. ”Mi-e rău!”
Pro FM
Rosalia spune că singurătatea e lecția vieții ei: "Mă lupt cu ea". E o romantică, dar are nevoie de izolare...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
Situație critică în agricultură: „80% dintre fermieri nu-și mai pot plăti datoriile. Să-i execut sau să fiu...
Newsweek
O schimbare a legii pensiilor încaieră 2 instituții ale statului. 15 ani devin contributivi. Cine beneficiază?
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Turta dulce, desertul de Crăciun cu beneficii aparte. E plină de antioxidanți și are proprietăți...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...