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Video Europenii se întorc la masa negocierilor privind Ucraina, de la Abu Dhabi: „Vor fi bine reprezentaţi”. Anunțul a fost făcut de Franța

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Delegațiile la Abu Dhabi
Negocieri anterioare de pance la Abu Dhabi. Foto: Profimedia
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Europenii vor fi reprezentaţi la discuţiile dintre Rusia şi Ucraina, mediate de SUA, care vor avea loc pe 10 şi 11 noiembrie la Abu Dhabi, a afirmat, duminică, ministrul francez de Externe Jean-Noël Barrot, fără a preciza cum se va desfăşura concret această reprezentare, relatează AFP.

„Europenii vor fi bine reprezentaţi, iar Franţa va fi la Abu Dhabi pentru a participa la aceste discuţii”, a spus ministrul francez la postul RTL/Public Sénat. Încă nu vă pot spune cine va reprezenta Franţa cu această ocazie, dar ea va fi acolo”, a insistat el.

„Au fost discuţii uneori fără europeni, alteori cu europeni. De data aceasta ei vor participa. Franţa va fi acolo şi va face să fie auzită vocea Europei”, a mai susţinut Jean-Noël Barrot, citat de Agerpres.

„În ultimele săptămâni, europenii au ridicat vocea şi le-au spus mediatorilor americani că nicio discuţie care priveşte viitorul acestui continent nu poate face abstracţie de aşteptările şi exigenţele noastre”, a continuat şeful diplomaţiei franceze, protestând faţă de excluderea aliaţilor europeni ai Ucrainei din discuţiile de pace mediate de emisarii preşedintelui american Donald Trump, respectiv Steve Witkoff şi Jared Kushner.

În urmă cu o săptămână, responsabili de la Kremlin au declarat că oficiali europeni ar putea fi prezenţi la Abu Dhabi la noua serie de negocieri dintre Rusia şi Ucraina mediate de SUA, dar nu vor participa direct la aceste discuţii, ci doar vor avea contacte separate cu Ucraina şi SUA.

Totuşi, într-un anumit stadiu al negocierilor de pace ruso-ucrainene va fi nevoie şi de participarea europenilor, a admis purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov.

Dacă, să zicem, raţiunea va prevala în Europa, numărul celor interesaţi să desfăşoare discuţii va creşte. Dacă nu, atunci nu va fi aşa. În orice caz, aceasta nu priveşte procesul de negocieri tripartite”, a subliniat el, referindu-se la viitoarele discuţii de la Abu Dhabi şi confirmând astfel că acolo Rusia exclude participarea la tratative a susţinătorilor europeni ai Ucrainei.

La rândul ei, şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a criticat abordarea haotică a ţărilor europene în negocierile privind Ucraina care vor avea loc la Abu Dhabi şi a cerut Uniunii Europene să precizeze cine vorbeşte în numele său.

Aceste negocieri au scopul de a schiţa o ieşire din conflict, la mai mult de patru ani şi jumătate de la invazia rusă în Ucraina. Preşedintele american Donald Trump a susţinut că se pregăteşte un mare acord, care va acoperi mai mult decât Ucraina” şi care ar putea cuprinde toată Europa”, fără a da detalii despre propunerile avansate.

Emisarul american Jared Kushner a explicat ulterior că SUA şi mai multe ţări europene au avut consultări la Bruxelles despre necesitatea unei arhitecturi de securitate europene mai ample care să poată aşeza bazele unei păci durabile”.

Totuşi, europenii şi Kievul au avertizat în ultimele zile că se opun oricărei încercări de realizare a unei noi arhitecturi de securitate” peste capul lor, o practică ce ar aminti de împărţirea sferelor de influenţă, mai ales că crearea unei noi arhitecturi de securitate în Europa este o veche cerere a Rusiei, formulată de Putin înaintea invaziei în Ucraina, când a cerut retragerea trupelor NATO din Europa de Est şi garanţii că Ucraina şi Georgia nu vor adera la NATO.

Acelaşi emisarul al lui Trump a asigurat însă că NATO va rămâne piatra de temelie a apărării colective europene şi că orice acord trebuie să respecte deplin suveranitatea, integritatea teritorială şi capacitatea de decizie independentă a fiecărei ţări, ceea ce include dreptul de a-şi alege alianţele, astfel încât nicio ţară să nu aibă drept de veto asupra alegerilor suverane ale alteia”.

Editor : Ș.R.

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