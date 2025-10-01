Vaccinarea antigripală: cine beneficiază de compensare și care e procedura. Câte persoane s-au vaccinat în sezonul 2024-2025

Ministerul Sănătăţii recomandă vaccinarea antigripală a populaţiei, mai ales a persoanelor din categoriile de risc și precizează că vaccinarea antigripală este asigurată printr-un sistem accesibil, bazat pe reţetă compensată şi distribuţie prin farmacii cu circuit deschis.

Peste 1,1 milioane de persoane au fost înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări ca fiind vaccinate antigripal în sezonul 2024 – 2025, până la data de 18.05.2025.

„Vaccinarea antigripală este realizată conform Ordinului ministrului Sănătăţii nr. 3120/2023. Pentru facilitarea accesului rapid al populaţiei la imunizare, vaccinarea antigripală este asigurată printr-un sistem accesibil, bazat pe reţetă compensată şi distribuţie prin farmacii cu circuit deschis. Populaţia trebuie să se adreseze medicilor de familie sau medicilor specialişti pentru a primi prescripţia pentru acest ser. Medicul de familie sau specialistul eliberează reţeta, în regim de compensare 100% sau 50%, în funcţie de categoria de eligibilitate”, a precizat Ministerul Sănătăţii într-un răspuns transmis News.ro.

Vaccinul antigripal poate fi ridicat din farmaciile cu circuit deschis aflate în contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, iar administrarea poate fi făcută la medicul de familie sau în unităţi medicale autorizate.

Categoriile pentru care e aplicată compensarea

Beneficiază de prescrierea, eliberarea şi decontarea în regim de compensare 50% din preţul de referinţă al vaccinului persoanele cu vârsta de 45 de ani și mai mult şi sub 65 de ani, fără boli cronice.

Compensarea integrală este aplicată în cazul copiilor cu vârsta mai mare de 6 luni şi şi mai mică de 19 ani şi al gravidelor.

De compensare integrală beneficiază şi pentru persoanele cu vârsta peste 19 ani şi sub 65 de ani, aflate în una dintre următoarele situaţii: boli cardiovasculare cronice, respiratorii cronice, boli renale cronice, boli hepatice cronice, boli neurologice cronice, boli metabolice, boli oncologice, boli autoimune, malformaţii congenitale, obezitate, asplenie, pacient aflat în pregătire în vederea efectuării unei splenectomii, persoane cu infecţie HIV/SIDA, terapie imunosupresoare, transplant, imunosupresie congenitală.

Alţi beneficiari ai compensării integrale a preţului vaccinului sunt: persoane cu vârsta de peste 65 de ani și personal de specialitate medico-sanitar şi auxiliar.

Ministerul Sănătăţii recomandă vaccinarea populaţiei, mai ales a celor din categoriile de risc.

„În sezonul 2024 – 2025, până la data de 18.05.2025 au fost înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV) un număr de 1.155.886 persoane vaccinate antigripal, din care 1.134.491 din grupele populaţionale care beneficiază de decontare în regim compensat”, mai spune Ministerul Sănătăţii.

