Sezonul rece se apropie cu pași repezi, iar dozele de vaccin antigripal au apărut în farmacii. Dozele sunt compensate 100% pentru minori, pentru femeile gravide, pentru pensionari, dar și pentru bolnavii cronici. În acest sezon, vaccinul are formulă trivalentă, oferind protecție împotriva a trei tulpini de virus gripal, nu patru, ca în alți ani.

Oamenii au început să ceară medicilor de familie vaccinul antigripal.

Mihaela Dumitrache, medic de familie: Avem programați pacienți din grupele de risc. Alături de rețeta obișnuită de cronic o să le dăm și rețeta cu vaccinul gripal și se vor întoarce în termen scurt pentru a fi administrat.

Reporter: Ați făcut o obișnuință din asta? Să veniți în fiecare an să vă vaccinați?

Pacientă: Da, e obișnuință, trebuie să vin.

Reporter: Și vă mai luați și alte măsuri?

Pacientă: Mai îmi iau și câte un ceai de tei, de fructe de pădure.

Reporter: Ați observat vreo diferență de la vaccinare? Vă mai îmbolnăviți atât de des?

Femeie: Nu, își face efectul.

Reporter: De cât timp vă vaccinați?

Femeie: De la început, de când au apărut, mă vaccinez.

Specialiștii epidemiologi au cerut situația exacta a dozelor din farmacii.

Carmen Scântei, epidemiolog DSP Buzău: Medicii de familie cu care am făcut întrunire știu că trebuie să ofere rețete. Există o categorie de persoane care beneficiază de gratuitate, altele care beneficiază de compensare 50%.

Mihaela Dumitrache, medic de familie: Noutatea acestui sezon este că achiziționăm un vaccin gripal doar cu trei tulpini. Acesta se găsește în farmacii în acest moment. Este la fel de eficient ca acela de anul trecut care avea patru tulpini, dar datorită faptului că una dintre tulpini nu s-a mai găsit în afecțiunile gripale, în ultimii ani, a fost scoasă.

Vaccinarea protejează oamenii împotriva gripei. Cel mai mare număr de cazuri apare, de regulă, în lunile ianuarie și februarie.



