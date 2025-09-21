Live TV

Video Vaccinul antigripal a ajuns în farmacii. În cabinetele medicilor de familie au apărut și primele programări: „Își face efectul”

Data publicării:
pacient se vaccineaza impotriva gripei
Mulți și-au făcut un obicei să se vaccineze la finalul lunii septembrie. Credit foto: Guliver/Getty Images

Sezonul rece se apropie cu pași repezi, iar dozele de vaccin antigripal au apărut în farmacii. Dozele sunt compensate 100% pentru minori, pentru femeile gravide, pentru pensionari, dar și pentru bolnavii cronici. În acest sezon, vaccinul are formulă trivalentă, oferind protecție împotriva a trei tulpini de virus gripal, nu patru, ca în alți ani.

Oamenii au început să ceară medicilor de familie vaccinul antigripal.

Mihaela Dumitrache, medic de familie: Avem programați pacienți din grupele de risc. Alături de rețeta obișnuită de cronic o să le dăm și rețeta cu vaccinul gripal și se vor întoarce în termen scurt pentru a fi administrat.

Reporter: Ați făcut o obișnuință din asta? Să veniți în fiecare an să vă vaccinați?
Pacientă: Da, e obișnuință, trebuie să vin.
Reporter: Și vă mai luați și alte măsuri?
Pacientă: Mai îmi iau și câte un ceai de tei, de fructe de pădure.

Reporter: Ați observat vreo diferență de la vaccinare? Vă mai îmbolnăviți atât de des?
Femeie: Nu, își face efectul.

Reporter: De cât timp vă vaccinați?
Femeie: De la început, de când au apărut, mă vaccinez.

Specialiștii epidemiologi au cerut situația exacta a dozelor din farmacii.

Carmen Scântei, epidemiolog DSP Buzău: Medicii de familie cu care am făcut întrunire știu că trebuie să ofere rețete. Există o categorie de persoane care beneficiază de gratuitate, altele care beneficiază de compensare 50%.

Mihaela Dumitrache, medic de familie: Noutatea acestui sezon este că achiziționăm un vaccin gripal doar cu trei tulpini. Acesta se găsește în farmacii în acest moment. Este la fel de eficient ca acela de anul trecut care avea patru tulpini, dar datorită faptului că una dintre tulpini nu s-a mai găsit în afecțiunile gripale, în ultimii ani, a fost scoasă.

Vaccinarea protejează oamenii împotriva gripei. Cel mai mare număr de cazuri apare, de regulă, în lunile ianuarie și februarie.

reporter: Ioana Carpen
operator: Bogdan Vlădoiu

Citește și: Când recomandă medicii vaccinarea antigripală pentru sezonul 2025-2026. Câte tulpini de gripă acoperă vaccinul din acest an

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rafinărie rusă atacată de dronă
1
Mass-media din Rusia poate relata despre pompele de benzină goale și prețurile...
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost creată cu inteligența artificială
2
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost...
MiG-31k
3
Avioane rusești, în spațiul aerian al Estoniei. Tallinn activează articolul 4 al NATO...
Avioane MiG-31
4
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al...
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
5
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
I-a stricat ziua! Ce a pățit Florinel Coman, fix după vizita-surpriză a Ioanei Timofeciuc
Digi Sport
I-a stricat ziua! Ce a pățit Florinel Coman, fix după vizita-surpriză a Ioanei Timofeciuc
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
rachetă Patriot
De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației...
Petr Pavel, preşedintele ales al Cehiei, vorbeşte în cadrul unui eveniment din Praga.
Președintele ceh, Petr Pavel, a cerut doborârea avioanelor rusești...
roman arestat italia
Mărturia românului arestat pe nedrept în Italia, după ce un infractor...
elevi la scoala
Criză majoră de dascăli în România. Mii de ore de curs neacoperite...
Ultimele știri
Un nou tip de fraudă pe rețelele sociale. Avertismentul DNSC
Atac armat în SUA: Un bărbat a împușcat mai mulți oameni într-un club din New Hampshire. Un om a murit, mai mulți sunt răniți
Orașul Gaza, sub buldozere: zeci de clădiri au fost puse la pământ. Cresc îngrijorările privind relocarea forțată a palestinienilor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în România, vineri dimineață
Vaccinare antigripală. Foto Getty Images
Categorii de persoane care nu se mai pot vaccina gratuit. Medicii avertizează: „Mulți oameni se află în această situație”
Vaccinarea antigripală în sarcină. Foto Getty Images
Una dintre grupele de risc cele mai afectate de gripă în sezonul virozelor. Medicii explică: „Pot face forme grave de boală”
barbat cu catuse la maini
Bărbatul din Buzău care i-ar fi turnat otravă în ciorbă fostului socru a fost trimis în judecată
Deținut
Buzău: Autorul unui omor deosebit de grav, indentificat după 23 de ani. El era în penitenciar, condamnat pentru o altă crimă
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Călin Georgescu, mutare surprinzătoare după ce a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat
Fanatik.ro
La 27 de ani, una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume a spus adevărul: ”Nu voi regreta nimic”
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Svetlana Khorkina. Era cea mai elegantă și înaltă gimnastă din istoria sportului, dar acum e...
Adevărul
Cum arată locuința unui nepalez care a muncit 4 ani în România. Reacția românilor la imaginile de la...
Playtech
Cum se calculează pensia alimentară în 2025. Ce procent din venit trebuie plătit pentru copii
Digi FM
Un bărbat şi iubita lui, amendaţi cu câte 3.000 de lei de poliţişti. Ce au făcut după ce femeia s-a certat cu...
Digi Sport
Surpriză de proporții! Dan Petrescu, în negocieri pentru a-i lua locul ”celui mai slab antrenor”
Pro FM
Andreea Bănică, mândră de corpul ei natural, neatins de bisturiu. S-a filmat în costum de baie, din toate...
Film Now
Catherine Zeta-Jones dezvăluie cariera pe care ar fi ales-o dacă nu era actriță: "Mă gândesc să fac un curs...
Adevarul
„E moarte lentă”. Românul care și-a dat demisia de la Amazon: „Am clacat psihic, m-a terminat. Am plecat”
Newsweek
Ce pensie de mizerie a primit un pensionar după 36 ani munciți pe salariul minim? O rușine națională
Digi FM
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Nina Dobrev, vacanță de vis cu Zac Efron. Au flirtat pe un iaht în Italia, la doar o săptămână după...
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme