După audierile care au avut loc la secțiile de poliție, cinci dintre instigatorii de la protestul violent de marți, din Piața Victoriei, au fost duși miercuri seară cu duba la Judecătoria Sector 1. Procurorii cer pentru ei arestare preventivă.

Ședința va începe în această seară.

Celor cinci li se va adăuga un al șaselea, reținut astăzi când încerca să ajungă acasă, în județul Bihor. Asupra lui s-a găsit o armă.

În urma violențelor din Piața Victoriei de ieri, mai multe persoane au fost conduse la audieri.

Polițiștii și jandarmii i-au identificat, unul câte unul, pe cei care i-au instigat pe ciobanii în primă fază, apoi pe cei care ar fi făcut parte din propriile grupări să treacă la violență, să îi atace pe jandarmi și să provoace violență în zona extinsă a Pieței Victoriei. Motiv pentru care anchetatorii i-au trimis pe cinci dintre ei la Judecătoria Sectorului 1 cu propunerea de arestare preventivă.

Inquam Photos / George Călin Deschide galeria foto

(Știre în curs de actualizare)

Editor : Sebastian Eduard