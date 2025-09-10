Soluția preferată de suedezi pentru a renunța la fumat a dat rezultate impresionante. Alternative pentru un viitor fără fum

Suedia este un exemplu în ceea ce privește adaptarea obiceiurilor, fiind singura țară europeană care se apropie de pragul de țară nefumătoare, cu doar 5.4% din populație fumătoare. Am făcut o vizită în capitala în care fumul de țigară este rar întâlnit, pentru a afla care este soluția preferată a suedezilor pentru a renunța la fumat.

Suedia are o istorie îndelungată în utilizarea snus, un produs tradițional pentru consum oral, asemănător pliculețelor cu nicotină, dar care conține tutun. În urmă cu două secole, tutunul oral umed a avut popularitate în creștere în rândul nordicilor, iar după ce Uniunea Europeană a interzis , acum 30 de ani, comercializarea snus-urilor, Suedia a obținut o excepție specială de la directivă, datorită succesului demonstrat în reducerea ratelor din rândul fumătorilor. Cercetările au adus între timp alternative mai puțin nocive pentru persoanele care vor să renunțe la fumat dar care întâmpină dificultăți.

BAT, compania care deține titlul de lider pe piața produselor cu nicotină în România, a lansat anul trecut Omni™, o inițiativă globală majoră pentru a transforma obiectivul unei lumi ideale fără fum în realitate. Platforma poate fi accesată pe www.asmokelessworld.com. și încurajează schimbul de idei și dovezi științifice pentru o abordare corectă a dialogului privind reducerea efectelor asociate fumatului.



Omni™ își propune, de asemenea, să răspundă la unele dintre cele mai dificile întrebări cu care se confruntă industria și societatea noastră, inclusiv riscurile consumului produselor alternative cu nicotină, modul potrivit prin care publicul să aibă acces la acestea sau rolul lor pe termen lung în reducerea noxelor din tutun.

Fumătorii adulți care altfel ar continua să fumeze au acum posibilitatea de a face trecerea completă către alternative cu risc redus (produse pentru vapat, produse care încălzesc tutunul și pliculețele cu nicotină pentru uz oral).

Editor : A.D.V.