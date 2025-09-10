Live TV

Soluția preferată de suedezi pentru a renunța la fumat a dat rezultate impresionante. Alternative pentru un viitor fără fum

Data publicării:
SS BAT Articol susținut de BAT

Suedia este un exemplu în ceea ce privește adaptarea obiceiurilor, fiind singura țară europeană care se apropie de pragul de țară nefumătoare, cu doar 5.4% din populație fumătoare. Am făcut o vizită în capitala în care fumul de țigară este rar întâlnit, pentru a afla care este soluția preferată a suedezilor pentru a renunța la fumat.

Suedia are o istorie îndelungată în utilizarea snus, un produs tradițional pentru consum oral, asemănător pliculețelor cu nicotină, dar care conține tutun. În urmă cu două secole, tutunul oral umed a avut popularitate în creștere în rândul nordicilor, iar după ce Uniunea Europeană a interzis , acum 30 de ani, comercializarea snus-urilor, Suedia a obținut o excepție specială de la directivă, datorită succesului demonstrat în reducerea ratelor din rândul fumătorilor. Cercetările au adus între timp alternative mai puțin nocive pentru persoanele care vor să renunțe la fumat dar care întâmpină dificultăți.

BAT, compania care deține titlul de lider pe piața produselor cu nicotină în România, a lansat anul trecut Omni™, o inițiativă globală majoră pentru a transforma obiectivul unei lumi ideale fără fum în realitate. Platforma poate fi accesată pe www.asmokelessworld.com. și încurajează schimbul de idei și dovezi științifice pentru o abordare corectă a dialogului privind reducerea efectelor asociate fumatului.

Omni™ își propune, de asemenea, să răspundă la unele dintre cele mai dificile întrebări cu care se confruntă industria și societatea noastră, inclusiv riscurile consumului produselor alternative cu nicotină, modul potrivit prin care publicul să aibă acces la acestea sau rolul lor pe termen lung în reducerea noxelor din tutun.

Fumătorii adulți care altfel ar continua să fumeze au acum posibilitatea de a face trecerea completă către alternative cu risc redus (produse pentru vapat, produse care încălzesc tutunul și pliculețele cu nicotină pentru uz oral).

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
1
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
MIG 29 Azerbaidjan
3
Apariție surpriză pe cerul Ucrainei: avion MiG-29 cu însemne ucrainene, dar camuflaj...
drone polonia
4
Provocare periculoasă. Drone rusești au pătruns pe teritoriul Poloniei. Donald Tusk...
femeie pleaca cu valiza spre avion
5
Cazul angajaților care făceau cursuri la Nisa, pe bani publici. Ministru: „2.400 € pentru...
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
Digi Sport
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
drona militara
România, vulnerabilă în fața dronelor: avem lege, dar nu și norme de...
Screenshot 2025-09-10 at 13.07.40
Când se va termina criza bugetară, potrivit lui Nicușor Dan. Mesajul...
comisia europeana
România nu a scăpat de riscul suspendării fondurilor europene...
Waving flag of Nato
Ce prevede Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic, pe care Polonia...
Ultimele știri
„Jaful Secolului”, după scenariul lui Cristian Mungiu, este propunerea României pentru Premiile Oscar
Drone rusești în Polonia: întrebarea crucială la care trebuie să răspundă NATO
Ambasada României în SUA anunță relansarea Grupului de Prietenie România-SUA în Congresul american
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
tigara aprinsa in scrumiera
Noi studii despre renunțarea la fumat. Ce au descoperit cercetătorii, și cum decurge de fapt revenirea la normal a organismului
New Stark Health Warnings For French Smokers
Cum te poate ajuta un pahar cu apă să renunți la fumat
Smoking Ban Comes Into Effect In England
Metode "miraculoase" pentru renunțarea la fumat
fumat
Medicii nu-i mai îndeamnă pe bolnavii de cancer să se lase de fumat
portocale - GettyImages-76190727 1
Alimente care te ajută să renunți la fumat
Partenerii noștri
Pe Roz
„Țineți-mă în viață!” De ce și-a dorit cu ardoare regina Elisabeta a II-a să mai trăiască după ce a fost...
Cancan
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a...
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, anunț șoc în direct despre demisie: „Cedez imediat locul la națională”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Plânsul bebelușilor poate face oamenii să se încălzească fizic
Fanatik.ro
Louis Munteanu, la FCSB?! Gigi Becali a aruncat bomba: „Un milimetru! Nu mă întreba de preț!”. Exclusiv
Adevărul
„Ar fi un adevărat seppuku pentru economie”. Decizia radicală care ar arunca în aer prețurile dacă măsurile...
Playtech
Se înregistrează sau nu tichetele de masă în Revisal? Ce spune legea și cum trebuie procedat corect
Digi FM
Maia Morgenstern, un nou mesaj după ce a fiica ei de 26 de ani a anunțat că a născut: „O viață a venit pe...
Digi Sport
FRF a luat decizia în privința lui Mircea Lucescu, a doua zi după Cipru - România 2-2
Pro FM
Prietenii lui Britney Spears, îngrijorați de condițiile în care locuiește: „Casa ei este o harababură. Nu...
Film Now
Separați de ani buni, dar nedivorțați, Will Smith și Jada, pozați pentru prima dată împreună, după aproape...
Adevarul
Polonezii și balticii fac zid în fața Rusiei. Strategia ideală pentru România, explicată de un fost șef al...
Newsweek
800.000 pensionari iau bani în plus la pensie. În București se dau 500 lei, Bihor: 480 lei. De ce?
Digi FM
"Gloată troglodită, gujați și gușate". Maia Morgenstern, supărată după ce fiica ei, proaspăt mămică, a fost...
Digi World
Cel mai experimentat pilot de Boeing 747 avertizează: poziția care te poate scăpa de fracturi și moarte...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Jennifer Aniston, imaginea prin care confirmă relația cu Jim Curtis. Fanii au reacționat: „Meriți să fii...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea