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Trafic restricţionat în weekend în București, unde au loc mai multe evenimente. Rute alternative recomandate de Brigada Rutieră

Data publicării:
Bucharest, Romania - August 04, 2019: A policewoman directs cars traffic at an intersection in Bucharest.
O polițistă dirijează traficul la o intersecție aglomerată din București. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia.
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Traficul auto va fi restricţionat în mai multe zone din Bucureşti, sâmbătă şi duminică, când sunt programate mai multe evenimente, a informat Brigada Rutieră a Capitalei.

Sâmbătă, între orele 09:00-23:00, Primăria Municipiului Bucureşti, ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti va organiza evenimentul cultural-artistic dedicat proiectului "Străzi Deschise - Bucureşti, Promenadă Urbană", pe Calea Victoriei, segmentul de drum cuprins între Bd. Dacia şi Splaiul Independenţei, fără afectarea traficului rutier în intersecţii, relatează Agerpres.

Traficul rutier va fi restricţionat atât pentru conducătorii de autovehicule, cât şi pentru biciclişti şi utilizatori de trotinete.

Pe aceste tronsoane se vor desfăşura activităţi dedicate publicului larg şi anume mini concerte stradale, spectacole de teatru şi dans, ateliere pentru copii, statui vivante, studiouri foto.

Pe durata restricţiilor instituite se va permite traversul pe Calea Victoriei, la intersecţiile cu Bd. Dacia, Str. C.A. Rosetti, Str. Ştirbei Vodă, Str. Ion Câmpineanu şi Bd. Regina Elisabeta.

Perimetrele restricţionate vor fi împrejmuite corespunzător, astfel încât în zonele de travers auto pietonii să fie direcţionaţi către trotuare, respectiv treceri pentru pietoni.

Se va permite accesul riveranilor către domiciliu, precum şi către unităţile economice din zonă, conform indicatoarelor montate temporar pe durata restricţiilor, sub supravegherea autorităţilor îndreptăţite.

Brigada Rutieră recomandă ca rute alternative:

  • Piaţa Victoriei - Bd. Lascăr Catargiu - Piaţa Romană - Bd. Gheorghe Magheru - Bd. Nicolae Bălcescu - Piaţa Universităţii - Bd. I.C. Brătianu - Piaţa Unirii - Splaiul Independenţei;
  • Piaţa Victoriei - Str. Buzeşti - Str. Berzei.

Duminică, în intervalul orar 08:00 - 21:00, se va desfăşura o adunare publică cu ocazia Zilei Pompierilor din România, constând în activităţi comemorative, ceremonial de depunere de coroane şi jerbe de flori la Monumentul Eroilor Pompieri, amplasat în rondul din faţa Hotelului JW Marriott.

Pentru buna desfăşurare a evenimentului, în intervalul orar 08:00 - 12:00, se va restricţiona traficul rutier temporar pe Calea 13 Septembrie, segmentul de drum cuprins între Hotel JW Marriott şi Str. Progresului şi pe Str. Izvor, segmentul de drum cuprins între Str. Bogdan Petriceicu Haşdeu şi Calea 13 Septembrie.

De asemenea, în intervalul orar 06:00 - 22:00, se va restricţiona traficul rutier pe Str. Academiei, între Str. Dem. I. Dobrescu şi Str. Ion Câmpineanu.

Între orele 20:00 - 21:00, va avea loc activitatea de retragere cu torţe pe banda I de circulaţie, pe următorul traseu: Piaţa Revoluţiei - Calea Victoriei - dreapta Pod Naţiunile Unite - Splaiul Independenţei - punct final Detaşamentul de Pompieri Mihai Vodă.

Brigada Rutieră recomandă ca rute alternative:

  • Şos. Panduri - Bd. Tudor Vladimirescu - Calea Rahovei - Str. 11 Iunie - Piaţa Unirii;
  • Piaţa Unirii - Splaiul Independenţei - Bd. Eroilor - Str. Doctor Bagdasar - Şos. Panduri.

Brigada Rutieră anunţă că va dispune măsuri de fluidizare a traficului şi de prevenire a accidentelor şi solicită conducătorilor de autovehicule să evite deplasarea cu autovehiculul în zona de desfăşurare a evenimentului, să dea dovadă de calm şi prudenţă în conducere, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, să nu oprească ori să staţioneze decât în locurile special amenajate şi să respecte semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţiştilor rutieri.

Editor : M.B.

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