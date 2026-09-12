Cod galben de vijelii, ploi și grindină în mai multe județe. Vremea se răcește brusc în București HARTĂ

ANM a emis două atenționări Cod galben de vânt puternic și instabilitate atmosferică, valabile sâmbătă și în noaptea de sâmbătă spre duminică în mai multe județe. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, grindină și rafale care pot ajunge la 70 km/h. În București, temperatura maximă va scădea de la 29 de grade sâmbătă la aproximativ 22 de grade duminică.

Ploi și vijelii până duminică seara

O informare meteorologică este valabilă de sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 10:00, până duminică, 13 septembrie, la ora 22:00.

Vremea va fi în general instabilă sâmbătă în jumătatea de est a țării, iar duminică în sud-est și, local, în centru și sud. Vor fi averse cu caracter torențial, descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1-2 centimetri, și vijelii cu viteze, în general, de 40-60 km/h.

În intervale scurte, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 litri pe metru pătrat și, pe arii restrânse, vor depăși 30 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări temporare în sud-vestul și estul țării, precum și la munte, cu viteze în general de 40-60 km/h.

Cod galben de vânt puternic, grindină și descărcări electrice

O primă atenționare Cod galben este valabilă sâmbătă, între orele 10:00 și 20:00, în județele Mehedinți și Dolj.

Pe parcursul zilei, vântul va prezenta intensificări, cu viteze de 50-65 km/h.

Al doilea Cod galben intră în vigoare sâmbătă, la ora 14:00, și expiră duminică, la ora 05:00.

Atenționarea vizează județele Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați și Brăila, precum și zona montană a județelor Buzău și Prahova.

În aceste regiuni vor fi perioade cu averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Izolat, se vor produce vijelii cu rafale de 50-70 km/h și va cădea grindină de mici dimensiuni, de 1-2 centimetri.

Cantitățile de apă vor ajunge la 20-25 de litri pe metru pătrat în intervale scurte sau prin acumulare și, local, vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.

Temperaturile scad cu aproximativ șapte grade în București

În Capitală, vremea va fi caldă sâmbătă, cu o temperatură maximă de aproximativ 29 de grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales după-amiaza și noaptea, când sunt prognozate averse și posibile descărcări electrice.

Cantitățile de apă vor fi, în general, de 3-5 litri pe metru pătrat și, izolat, de 8-10 litri pe metru pătrat. Temperatura minimă va fi de 14-15 grade, iar vântul va sufla slab și moderat.

Duminică, vremea se va răci, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 22 de grade. Cerul va fi temporar noros, iar după-amiaza și seara vor fi averse și posibile descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 5-10 litri pe metru pătrat.

Pentru municipiul București este în vigoare, până duminică la ora 22:00, informarea meteorologică de instabilitate atmosferică.

Editor : Ș.A.