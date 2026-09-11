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Video Adolescent prins la furat într-un magazin din București, luat la bătaie de două angajate. Scandalul s-a întâmplat în fața clienților

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Bătaie într-un magazin din București, între un adolescent de 15 ani, prins la furat, și două angajate.
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Bătaie într-un magazin din București, între un adolescent de 15 ani, prins la furat, și două angajate. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere. A fost deschis dosar penal.

Într-un moment de neatenție al angajaților, adolescentul de 15 ani a reușit să ajungă în depozitul magazinului, acolo de unde plănuia să fure mai multe obiecte. Nu a stat prea mult timp, pentru că a fost observat de două angajate și a luat-o imediat la fugă.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum adolescentul se luptă cu cele două femei pentru a scăpa.

Scandalul s-a întâmplat în fața clienților, care au încercat și ei la rândul lor să îl oprească, însă fără succes.

Într-un final, tânărul a reușit să scape, însă a fost prins de poliție la scurt timp. El a fost acum plasat sub arest la domiciliu.

Editor : A.P.

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