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Raed Arafat, după tragedia din Nepal: Ne reamintește cât de important este să fim pregătiţi înainte ca dezastrul să se producă

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Raed Arafat. Foto: Captură Digi24
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Şeful DSU, Raed Arafat, transmite duminică, după tragedia care a lovit Nepalul, că aceste imagini ne reamintesc cât de important este să fim pregătiţi înainte ca dezastrul să se producă, să avem sisteme de intervenţie solide, resurse suficiente, salvatori bine pregătiţi. De asemenea, spune Arafat, oamenii trebuie să fie informaţi, să cunoască riscurile şi să ştie cum să se protejeze şi cum să acţioneze.

„Cu toţii am văzut tragedia care a lovit Nepalul. Vorbim adesea despre "scenariul cel mai nefavorabil" (worst-case scenario) însă ceea ce s-a întâmplat acolo pare să depăşească până şi cele mai sumbre scenarii. Aceste imagini ne reamintesc cât de important este să fim pregătiţi înainte ca dezastrul să se producă: să avem sisteme de intervenţie solide, resurse suficiente, salvatori bine pregătiţi şi structuri capabile să reacţioneze rapid, inclusiv în condiţii extreme”, a scris Raed Arafat pe Facebook, potrivit News.ro.

Şeful DSU menţionează că la fel de importantă este însă pregătirea populaţiei.

„Oamenii trebuie să fie informaţi, să cunoască riscurile şi să ştie cum să se protejeze şi cum să acţioneze în primele momente ale unei situaţii majore de urgenţă. Nu putem preveni toate dezastrele, dar putem reduce numărul victimelor şi amploarea consecinţelor prin pregătire, responsabilitate şi solidaritate”, subliniază Arafat.

„Gândurile noastre se îndreaptă către victime, către familiile lor şi către toţi cei implicaţi în operaţiunile de salvare. Pregătirea nu este o opţiune. Este o responsabilitate faţă de viaţă, fie că vorbim despre propria viaţă, fie despre viaţa celorlalţi!”, mai declară şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

Echipele de salvare şi-au intensificat eforturile sâmbătă pentru a localiza aproximativ 3.000 de persoane dispărute şi pentru a evacua supravieţuitorii care se află încă izolaţi la graniţa dintre Nepal şi China, la trei zile după teribila viitură care a provocat moartea a aproape 700 de persoane şi a înghiţit sate întregi, relatează AFP şi Reuters.

Conform bilanţurilor oficiale, încă provizorii, un total de 682 de cadavre - 675 pe partea nepaleză, 7 pe teritoriul chinez al Tibetului - au fost recuperate începând de miercuri din stratul gros de noroi şi din dărâmăturile clădirilor, drumurilor, podurilor şi şantierelor măturate de val.

Editor : Liviu Cojan

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