Serviciul de informații militare ucrainean (HUR) a declarat vineri că forțele sale au lovit un sistem rusesc de rachete Bastion din Crimeea ocupată, o platformă utilizată pentru lansarea rachetelor Oniks și Zircon împotriva Ucrainei, relatează Kyiv Post.

Operațiunea a fost desfășurată în luna august de Grupul 13, o unitate specială a HUR, potrivit unui comunicat emis de agenție.

„Specialiștii din Grupul 13 au lovit cu succes un sistem rusesc de rachete de coastă Bastion — o platformă de lansare a rachetelor Zircon și Oniks pe care statul agresor o folosește pentru atacuri teroriste împotriva Ucrainei”, a declarat HUR.

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Agenția a mai precizat că operatorii săi au distrus sau avariat două camioane rusești de transport combustibil și un vehicul de comandă și stat major pe peninsulă.

HUR a publicat imagini despre care a afirmat că ilustrează atacurile. Agenția nu a dezvăluit locația exactă a operațiunii, armele utilizate sau amploarea pagubelor provocate sistemului Bastion.

Bastion este un sistem rusesc mobil de apărare de coastă, conceput inițial pentru a ataca ținte navale. Rusia a folosit acest sistem și pentru a lansa rachete asupra unor ținte din Ucraina.

Forțele ruse au adaptat sistemele Bastion-M pentru a lansa rachetele 3M22 Zircon de pe uscat. Racheta a fost inițial dezvoltată pentru a fi lansată de pe submarinele ruse cu propulsie nucleară și de pe fregatele din Proiectul 22350.

Trupele Moscovei au folosit, de asemenea, sisteme Bastion în Crimeea pentru a lansa rachete antinavă P-800 Oniks împotriva unor ținte terestre din Ucraina.

Cel mai recent atac raportat vine în urma altor operațiuni ale Grupului 13 împotriva echipamentelor militare rusești din Crimeea. La începutul lunii august, unitatea a lovit două lansatoare de rachete de apărare aeriană S-400 și o antenă utilizată pentru controlul dronelor Orion, potrivit HUR. Agenția a precizat că operațiunea a implicat platforme maritime multifuncționale Magura echipate cu drone FPV.

În 2014, Rusia a ocupat și a anexat ilegal Crimeea, care aparținea Ucrainei. Pe parcursul invaziei pe scară largă a Moscovei, Kievul a lansat în repetate rânduri atacuri asupra instalațiilor militare rusești de pe peninsulă.

„Ocupanții nu au unde să se ascundă”, a declarat HUR. „Lupta armată continuă”.

Anul trecut, un jurnalist de la Kyiv Post a avut o discuție cu „Thirteen”, comandantul unității speciale Grupul 13, echipa care a creat dronele maritime Magura. Acesta a dezvăluit modul în care unitatea a efectuat primele atacuri asupra navelor rusești, cum a evoluat războiul cu drone navale în 2024 și de ce Marea Neagră rămâne un câmp de luptă cheie în războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

„Am pornit de la zero — fără echipament, fără resurse —, dar am construit ceva care a schimbat soarta războiului pe mare”, a spus el.

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Editor : A.M.G.