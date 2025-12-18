Crăciunul va fi unul auster pentru mulți dintre români, chiar și pentru unii dintre cei care spun că principiul „câte puțin din toate” ghidează lista de cumpărături în acest an. Însă în afara prețurilor mari, care reprezintă o povară de sărbători, pentru unii singurătatea este cea mai grea încercare în această perioadă, anunță Digi24.

Mulți oameni se plâng de prețurile mari, dar spun că nu pot să renunțe la masa plină cu bunătăți de sărbători, chiar dacă asta înseamnă să își ia cele trebuincioase în cantități mai mici.

„Totul este mai scump. Mă uitam mai devreme în vitrină și am văzut că mușchiul de porc a ajuns să coste 40 de lei kilogramul”, spune o pensionară

„Anul trecut cheltuiam circa 850 de lei, acum dau 1.000. Cu 15% mai mult. Bugetul e însă mai mic, ca pentru un pensionar”, se plânge un altul.

În Obor, una dintre cele mai cunoscute piețe din România, kilogramul de spată de porc sau de pulpa fără os se vinde cu 24 de lei, iar ceafa fără os cu 39 de lei.

Cât costă carnea de porc

sursă: piață din București

spată 24 lei/kg

piept de porc 24 lei/kg

pulpă fără os 24lei/kg

ceafă fără os 39 lei/kg

Românii își calculează însă bugetul până la ultimul leu.

„La cantități mai mici nu se simte atât de tare creșterea de preț. Dacă faci o masă cu 20 de persoane, însă, clar contează. Lucrurile sunt mai scumpe, dar luăm câte puțin din toate”, spune o clientă a unui magazin.

Nu doar masa va fi mai săracă anul acesta. Nici la decorațiuni nu se îngrămădesc românii, se plâng comercianții. O instalație cu 100 de leduri, de 8 metri lungime, costa anul trecut 15 lei - acum este 20 de lei.

În plus, o altă parte importantă a cheltuielilor o reprezintă cadourile de sub brad. Economiștii estimează că pentru doi copii, părinții vor cheltui între 500 și 700 de lei pentru darurile de sezon.

Editor : C.A.