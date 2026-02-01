Live TV

Încă un deces după incendiul din Crans-Montana. Numărul victimelor a ajuns la 41

Data publicării:
echipe de interventie la locul incendiului in elvetia
Un tânăr elvețian în vârstă de 18 ani, care a decedat sâmbătă, 31 ianuarie, este cea de-a 41-a persoană care și-a pierdut viața în urma incendiului produs într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana, în noaptea de Anul Nou, potrivit Agerpres, care citează AFP.

„Un cetățean elvețian în vârstă de 18 ani a decedat la spitalul din Zurich pe 31 ianuarie. Bilanțul incendiului din barul Le Constellation, produs în 1 ianuarie 2026, a ajuns la 41 de persoane decedate", a anunțat procurorul general al cantonului Valais, într-un comunicat, potrivit sursei citate.

Precedentul bilanț indicat de autorități era de 40 de morți și 116 răniți. Câteva zeci dintre răniți, mulți în stare gravă, sunt încă spitalizați în Elveția, dar și în Franța, Germania, Italia și Belgia.

Incendiul din barul Le Constellation, ale cărui victime au fost în principal adolescenți și tineri adulți, a fost provocat, potrivit anchetei, de artificii care au inflamat spuma insonorizantă cu care era izolat plafonul subsolului localului. Ancheta urmează să stabilească circumstanțele exacte ale incendiului, respectarea normelor de siguranță de către proprietari și eventualele responsabilități.

Proprietarii localului, soții francezi Jacques și Jessica Moretti, fac obiectul unei anchete penale pentru "omor din neglijență, vătămare corporală din neglijență și incendiu din neglijență". De asemenea, ancheta penală îi vizează și pe doi responsabili cu securitatea din cadrul primăriei Crans-Montana, care au recunoscut recent că, din 2019, nu mai fusese efectuată nicio inspecție de securitate și prevenire a incendiilor la barul Le Constellation.

Fond de ajutorare de 10 milioane de euro pentru victime

Guvernul cantonului Valais, din sud-vestul Elveției, a anunțat alocarea a zece milioane de franci elvețieni (aproximativ 10,8 milioane de euro) pentru sprijinirea victimelor incendiului produs de Revelion în stațiunea de schi Crans-Montana, transmite EFE, citată de Agerpres.

Potrivit unui comunicat oficial, ajutorul va fi acordat prin intermediul unei fundații aflate în curs de constituire și va sprijini atât victimele, cât și familiile acestora, indiferent de situația lor financiară. Totodată, autoritățile cantonale vor suporta cheltuielile funerare, precum și costurile de repatriere a rămășițelor victimelor care proveneau din alte țări.

