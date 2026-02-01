Crima din Cenei. Mărturiile mamei copilului de 13 ani: „Am peste 500 de ameninţări pe telefon. Suntem terorizaţi de oameni”

Mama copilului de 13 ani, considerat principalul vinovat în cazul crimei din Cenei, județul Timiș, a mărturisit că îi este frică de revolta oamenilor și că a primit numeroase amenințări. „Nu este vina mea că nu există lege”, a susținut femeia, adăugând că nu a observat o schimbare la fiului ei înainte de tragedie.

Femeia a mărturisit pentru Antena 3 că nu a sesizat nimic ciudat la fiul ei înainte de crimă și că acesta „era normal, se comporta normal, era totul ok”. Mai mult, aceasta a susținut că nu știa că băiatul se droghează și că în noaptea tragediei se afla la serviciu.

Ea a mai precizat că fiul ei şi Mario, băiatul ucis, erau prieteni şi că nu a avut niciodată informaţii despre divergenţe între cei doi copii, precizând că „nu poate să îşi imagineze ce s-a întâmplat”.

„Mă tem de revolta oamenilor, fiindcă oamenii ne sar nouă în cap, am peste 500 de ameninţări pe telefon, ne ameninţă, suntem terorizaţi de oameni. Oriunde aş merge nu îmi găsesc liniştea”, a spus femeia. Mai mult, aceasta a declarat că nu este responsabilă pentru faptul că fiul ei nu răspunde penal, conform News.ro.

„Îmi pare rău pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Nu este vina mea, îmi pare sincer, sincer rău, nu trebuia să se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Nu este vina mea că nu există lege. Îmi cer mii de scuze, nu ştiu ce să mai spun, nu mai am cuvinte”, a afirmat ea.

Întrebată dacă crede că lucrurile ar fi stat altfel dacă fiul ei ar fi răspuns penal, femeia a răspuns: „Sunt şi eu mamă, înţeleg...toţi suntem părinţi. Sunt şi eu mamă. Poate că lucrurile ar fi fost altfel, copilul mergea unde ar trebui să meargă şi nu mai era poate revolta asta aşa în toată ţara, toată lumea să fie pe capul nostru”.

Ea neagă că fiul său ar fi continuat să posteze mesaje pe TikTok, spunând că acesta nu a mai avut acces la dispozitive şi că cineva i-a spart contul de pe platforma socială şi postează în numele băiatului. În plus, mama copilului a declarat că nu a refuzat să-l lase să intre online la cursurile şcolare, ci că nu a avut această posibilitate.

Femeia a dezvăluit că, de când fiul ei a fost preluat de autorităţi, pentru că nu a respectat măsurile pe care acestea i le-au impus, nu ştie nimic de el. Ea a dat explicaţii şi cu privire la faptul că tinerii implicaţi în crimă au încercat să ascundă urmele tăind o găină, arătând că nu a mirat-o faptul că a găsit o găină moartă, întrucât câinele familiei mai obişnuia să ucidă din păsări.

Amintim că minorul de 13 ani a fost luat de autorități și dus într-un centru al Protecției Copilului prin ordonanță președințială. Hotărârea a fost luată după ce părinții minorului nu ar fi respectat măsurile de supraveghere impuse de specialiști.

DGASPC a transmis că drepturile părintești sunt suspendate până la pronunțarea plasamentului.

