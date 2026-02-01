Live TV

Elon Musk afirmă că au funcționat „măsurile luate” pentru a împiedica Rusia să folosească rețeaua Starlink

Rețeaua Starlink. Foto Profimedia
Din articol
România, în raza de acțiune

Miliardarul Elon Musk a declarat duminică că măsurile luate de compania SpaceX pentru a împiedica utilizarea „neautorizată” a Starlink de către Rusia par să fi funcționat, scrie TVPWorld.

„Se pare că măsurile pe care le-am luat pentru a împiedica utilizarea neautorizată a Starlink de către Rusia au funcționat. Vă rugăm să ne informați dacă este necesar să luăm măsuri suplimentare”, a declarat Musk, CEO-ul SpaceX, pe X.

Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a declarat joi că Ucraina colaborează cu SpaceX pentru a împiedica Rusia să ghideze drone folosind sistemul de internet Starlink, după ce Kievul a declarat că l-a găsit pe drone cu rază lungă de acțiune utilizate în atacurile rusești.

„Tehnologia occidentală trebuie să continue să ajute lumea democratică și să protejeze civilii, în loc să fie utilizată pentru terorism și distrugerea orașelor pașnice”, a declarat Fedorov pe X.

România, în raza de acțiune

Potrivit surselor militare ucrainene, Moscova a integrat deja aceste sisteme pe sute de drone utilizate atât pentru recunoaștere, cât și pentru atac. Conectarea la rețeaua de sateliți permite transmiterea de date în timp real și menținerea controlului chiar și în zone unde semnalele radio sunt blocate sau perturbate. Astfel, dronele pot fi ghidate precis pe distanțe de peste 500 de kilometri, depășind limitările tehnice ale generațiilor anterioare. Lucru care "pune cea mai mare parte a Ucrainei, întreaga Republică Moldova şi părţi din Polonia, România şi Lituania în raza de acţiune", conform ISW.

Serviciile de informaţii ucrainene susţin că terminalele Starlink obţinute de armata rusă au fost achiziţionate prin circuite paralele, cum ar fi importurile de către ţări terţe, şi nu printr-o vânzare oficială de către compania lui Elon Musk.

Printre modelele menționate se află dronele BM-35 și Molniya, folosite intens în ultimele luni. Acestea ar fi fost modificate pentru a transporta terminale de dimensiuni reduse, conectate direct la sateliții de joasă orbită. Specialiștii spun că această soluție oferă un avantaj major Rusiei, deoarece face aproape imposibilă întreruperea completă a legăturii dintre dronă și operator.

În ciuda divergențelor dintre Musk și oficialii ucraineni cu privire la opiniile sale despre războiul cu Rusia, armata ucraineană se bazează în continuare pe zeci de mii de echipamente Starlink pentru comunicațiile de pe câmpul de luptă și pentru pilotarea unor misiuni cu drone.

Starlink a extins influența geopolitică a lui Musk. În 2022, el și-a afirmat controlul asupra modului și locului în care Starlink era utilizat de trupele ucrainene care luptau împotriva forțelor ruse.

Ucrainenii avetizaseră că Rusia a început să echipeze dronele sale de atac cu terminale de comunicație prin satelit Starlink, ceea ce le permite să fie controlate de la distanțe mult mai mari și să evite sistemele de bruiaj ale Ucrainei. Noua tactică schimbă semnificativ raportul tehnologic pe front și ridică semne de întrebare privind folosirea infrastructurii civile în scopuri militare.

 

