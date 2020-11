Viața în județul cu cea mai mare rată de infectare din țară. „Problema este în magazine că nu respectă distanța, se urcă pe tine”

Județul Sălaj este primul din țară care ia în calcul carantina pe timp de noapte, din cauza numărului mare de infectări cu noul coronavirus. Rata de incidență acolo a depășit 5 cazuri la mia de locuitori, iar pe secția de terapie intensivă a spitalului județean toate cele 7 paturi sunt ocupate.

Toate orașele din județul Sălaj și mai mult de jumătate dintre localitățile limitrofe lor au depășit rata de infectare de 3 cazuri la mia de locuitori. Măsurile suplimentare de siguranță, cum este și limitarea circulației pe timp de noapte, ar putea reduce numărul de infectări, consideră autoritățile.

Virgil Țurcaș, prefectul județului Sălaj: Eu cred ca vom reuși săa stabilizăm prin aceste măsuri și chiar în următoarele 2-3 saptamani să avem un declin al incidenței. Toate măsurile converg spre a limita transmiterea cât mai mult cu putință. Ne-am luat măsuri de prevenție și am făcut solicitări pentru a trece pe lista spitalelor COVID și alte spitale din județ.

Cea mai mare presiune este, în continuare, pe sistemul medical.

Virgil Țurcaș, prefectul județului Sălaj: Suntem și sub media regională și sub media națională. Noi aici avem sub 2 medici la mia de locuitori.

În tot județul Sălaj sunt în total 415 medici, aproximativ 1100 de asistenți medicali și puțin peste 300 de infirmieri. La Spitalul Județean din Zalău, aproape o treime dintre angajați au contactat pana acum virusul, iar 76 dintre ei sunt încă infectați.

Alina Tarba, purtator de cuvânt SJU Zalău: În luna august am testat masiv toți cei care au fost în concediu de odihnă, atunci am descoperit și primele cazuri în rândul angajaților. Această perioadă s-a suprapus și cu începerea școlii, iar treptat numărul cazurilor a crescut, în total de la finalul verii am avut 225 de cazuri în rândul angajaților.

Ramona Marincaș, director de îngrijiri medicale: Situația e foarte grea pentru că vorbim de afectarea fizică a celor care se întorc după boala COVID-19, colegi care se întorc după 14 zile și sunt obosiți, se resimt, lucrează mai greu.

Municipiul Zalău are o rată de infectare de 8,47. Cu toate acestea, oamenii nu respectă nici acum regulile impuse de pandemie.

-Sunt și care nu respectă, destul de mulți oameni care nu respectă, ar trebui luat în serios.

-Încă nu suntem conștienți să ne păstram și noi ce trebuie să păstram, asta depinde de fiecare.

-Problema mai este în magazine că nu respectă distanța, se urcă acolo pe tine, că parcă dacă ar sta la un metru tot acolo ar ajunge.

Județul Sălaj are o capacitate de testare de aproximativ 500 de teste pe zi, peste media națională.

