Scandal și violențe în Sălaj: polițist atacat și lovit în cap cu o sticlă. Un tânăr a fost arestat

Un poliţist a ajuns la spital după ce a fost lovit în cap cu o sticlă de un tânăr de 23 de ani, în timpul unei intervenţii la un eveniment din comuna Crişeni, judeţul Sălaj. Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de ultraj şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, relatează News.ro.

Potrivit unui comunicat de presă transmis marţi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sălaj, incidentul s-a petrecut în momentul în care două echipaje de poliţie, de la Secţia 1 Poliţie Rurală Zalău, au intervenit în Crişeni, în urma unei sesizări privind tulburarea liniştii publice. Odată ajunşi la faţa locului, poliţiştii au identificat mai multe persoane care participau la un eveniment.

„În timpul discuţiilor, o persoană din grup, respectiv un tânăr în vârstă de 23 de ani, din comuna Crişeni, i-a aplicat, cu intenţie, o lovitură din spate, cu o sticlă, în zona capului, unuia dintre poliţiştii aflaţi la faţa locului, provocându-i leziuni uşoare, motiv pentru care acesta a fost transportat la o unitate medicală, în vederea acordării de îngrijiri medicale”, se arată în comunicatul menţionat.

Agresorul a fost reţinut iniţial, luni, pentru 24 de ore, sub acuzaţia de tulburarea ordinii şi liniştii publice. Ulterior, procurorul de caz a dispus extinderea urmăririi penale şi pentru infracţiunea de ultraj.

Tânărul a fost prezentat în faţa magistraţilor Judecătoriei Zalău, care au emis, marţi, un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, acesta fiind încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Sălaj.

Poliţia reaminteşte că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

Citește și: Scandal de Paște în Prahova: polițiști amenințați cu sabia și autospecială avariată. Au intervenit forțele speciale

