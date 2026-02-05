Live TV

Alertă alimentară: Salată de icre retrasă de la vânzare după ce a fost detectată bacteria Listeria monocytogenes

FOTO: Profimedia Images

Un lot de salată de icre cu caras şi ceapă a fost retras din magazinele Kaufland după ce a fost detectată bacteria Listeria monocytogenes. Persoanele care au cumpărat produsul sunt sfătuite să nu îl consume, ci să îl returneze în magazin, urmând a primi banii înapoi.

Potrivit Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, SC Negro 2000 SRL recheamă produsul Salată de icre cu caras şi ceapă 75 g, lot 167KT, cu data expirării 25.02.2026.

Decizia a fost luată din cauza detectării bacteriei Listeria monocytogenes.

Persoanele care au achiziţionat acest produs sunt rugate să nu îl consume, ci să îl returneze la Serviciul Clienţi din magazinul Kaufland de unde a fost cumpărat. Contravaloarea produsului va fi restituită integral, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

