Un bărbat din Brăila a murit după infectarea cu Listeria monocytogenes. Cum se transmite bacteria periculoasă

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Brăila anunţă că a fost confirmat un caz de infectare cu bacteria Listeria monocytogenes, la un bărbat în vârstă de 67 de ani, din comuna Cazasu, pacientul decedând în urma evoluţiei nefavorabile a bolii.

Potrivit DSP Brăila, bărbatul a fost internat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Brăila, cu stare generală alterată, febră şi un tablou clinic sugestiv pentru pneumonie. Pe parcursul internării, starea acestuia s-a agravat rapid, fiind necesar transferul în secţia de Terapie intensivă.

În pofida tratamentului antibiotic şi a măsurilor de susţinere aplicate conform protocoalelor medicale, pacientul a suferit un stop cardio-respirator ireversibil, fiind declarat decesul, informează News.ro.



DSP Brăila a declanşat o anchetă epidemiologică pentru identificarea sursei probabile de infectare. Până în prezent, nu au fost identificate alte cazuri asociate.



Reprezentanţii DSP precizează că Listeria monocytogenes este o bacterie transmisă prin consumul de alimente contaminate, în special produse lactate nepasteurizate, brânzeturi moi, carne insuficient preparată termic sau produse gata de consum depozitate necorespunzător. Boala nu se transmite prin contact direct între persoane.



Autorităţile sanitare recomandă respectarea strictă a măsurilor de igienă alimentară, consumul de produse provenite din surse autorizate şi prezentarea de urgenţă la medic în cazul apariţiei unor simptome sugestive, în special în rândul persoanelor vârstnice, gravidelor şi celor cu afecţiuni cronice.

