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Video Avertismentul lui Dumitru Chisăliță în criza Energiei: Dacă lucrurile nu se schimbă radical, în două săptămâni lucrurile vor fi critice

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dumitru chisalita la digi24
Dumitru Chisăliță. Foto: Captură video Digi24
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Din articol
Scenariu critic

Peste trei săptămâni, România ar putea fi forțată să ia o serie de decizii radicale pentru a avea suficientă energie, a explicat președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță. El a notat că în prezent situația este una stabilă și că, „dacă lucrurile nu se schimbă radical”, peste trei săptămâni seceta va avea efecte dramatice asupra sud-estului Europei astfel încât va afecta energia hidroelectrică, precum și cea nucleară. El a făcut un apel la autorități pentru a se pregăti de ce este mai rău.

 

Dumitru Chisăliță a explicat la Digi24 că sud-estul Europei este vulnerabilă energetic și că asta face ca prețurile pe anumite segmente să crească. 

„Până în urmă cu o săptămână, Ungaria era unul dintre exportatorii de energie electrică către România, începând de acum șapte zile s-a oprit acest export către România și România a importat energie electrică din Bulgaria și Ucraina. Deci cumva ne-am orientat, așa încât măsura aceasta nu este o măsură directă care ne afectează în ultimele 24 de ore. În același timp înseamnă că în zona sud-est europeană există mai puțină energie. Asta înseamnă că sursele din această zona vor fi mai cerute, deci mai scumpe. Și crește vulnerabilitatea în zonă. Nu discut neapărat de România, pentru că să spunem că în ultimele 7 zile nu am mai importat energie electrică din Ungaria.

Depinde foarte mult ce se întâmplă la Cernavodă, dacă se reușește creșterea nivelului Dunării în zona gurilor de absorbție a apei pentru răcire la Reactorul numărul doi. Și, și mai important, ce se întâmplă în Bulgaria. În Bulgaria în următoarele șapte zile nu există luat în considerare sub nicio forma oprirea celor două reactoare. Pe 7 august urmează să se facă o analiză și în functie de nivelul Dunării, precipitații, probabil situația va fi analizată și poate fi critică”, a declarat specialistul. 

El a mai notat că prețul energiei importate la orele prânzului a crescut de zece ori. 

„Noi profităm de această situație deja (n.r.: operațiunea de la Cernavodă), pentru că exportă în fiecare zi cantități importante de energie la miezul zilei. Adică undeva începând cu ora 10.00 dimineața până la 18.00, exportăm cantități importante, pe fondul imposibilității folosirii energiei respective. Adică dacă nu am exporta-o, pur și simplu am pierde-o. E o conjunctura a modului în care sistemul energetic a fost schimbat, modificat, neadaptat în ultimii 15 ani. Ca atare noi profităm deja. Bineînțeles că în ultimele 5 zile prețurile au crescut la prânz de la 60-70 de lei megawatt-ul la 500 de lei. Adica aproape de zece ori. Înseamnă că există un profit pentru cei care dețin aceste centrale fotovoltaice și au aceasta posibilitate.

Scenariu critic

Dumitru Chisăliță a mai arătat că situația energetică ar putea ajunge într-un punct critic peste aproximativ trei săptămâni, când seceta va afecta toate țările din jur. Totodată, el avertizează că România ar putea ajunge să fie pusă în fața unor măsuri care nu au mai fost aplicate niciodată. 

„Dacă lucrurile nu se schimbă radical - nu discutăm de o ploicica ci niște cantități importante de apă care să ajungă din zona superioară și de mijloc a bazinului Dunării și așa cum arată prognoza lunii August pentru toată Europa, după următoarele două săptămâni lucrurile vor fi critice. Pentru că e un risc important ca și celelalte grupuri de generare a energiei electric pe nuclear să fie afectate parțial sau total. Dar vedem și o scădere importantă a cantității de energie electrice pe baza de hidroenergie.

Sunt afectate atât hidrocentralele din Serbia, România, dar și alte țări. Dacă trei săptămâni vom avea în continuare secetă, atunci abia în acel moment vom putea discuta de o situație critică.

În momentul de față suntem într-o situație de alertă în care lucrurile sunt la limită, controlabile și manageriabile. Dar există acest scenariu a înrăutățirii. Asta înseamnă să ne pregătim. Dacă nu ne-am pregătit pe timp de pace, atunci când nu eram cu sula-n coaste și aveam timp să ne facem scenarii, analize, trebuie să o facem acum pentru că în următoarele trei săptămâni s-ar putea să trebuiască să aplicăm niște măsuri care nu au fost niciodată aplicate în România”, a conchis Dumitru Chisăliță.

Editor : I.B.

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