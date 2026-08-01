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Cinci suspecți din dosarul de infracțiuni cu violență săvârșite de o grupare din Brăila au fost arestați preventiv

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barbat cu mainile incatusate la spate
Foto: GettyImages
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DIICOT anunţă, sâmbătă, că magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au admis propunerea procurorilor şi au dispus arestarea a cinci persoane în dosarul care vizează săvârşirea a numeroase infracţiuni cu violenţă de către o grupare care acţiona în Brăila. Încă din 2021, sub coordonarea unui bărbat de 50 de ani, gruparea a săvârşit numeroase infracţiuni cu violenţă. Cel puţin patru tentative de omor au fost instrumentate de către procurori, care precizează că victimele au supravieţuit independent de voinţa agresorilor.

„Ieri, 31 iulie 2026, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti a admis contestaţia formulată de către procurorii DIICOT – Structura Centrală şi a dispus arestarea preventivă a 5 inculpaţi, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, tentativă la omor calificat, instigare la tentativă la omor calificat, complicitate la tentativă la omor calificat, şantaj, camătă, favorizarea făptuitorului, instigare la favorizarea făptuitorului, trafic de persoane, proxenetism şi spălare a banilor”, anunţă, sâmbătă, DIICOT, potrivit News.ro.

Dosarul vizează o grupare de interlopi care, încă din 2021, sub coordonarea unui bărbat de 50 de ani, a săvârşit numeroase infracţiuni cu violenţă.

În 16 iulie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale din Inspectoratul General al Poliţiei Române, au făcut 29 de percheziţii pe raza judeţelor Brăila şi Galaţi, inclusiv la o unitate de penitenciar.

„Cercetările efectuate au reliefat faptul că, începând cu anul 2021, pe raza municipiului Brăila, trei suspecţi au constituit o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat şi pe care au sprijinit-o alţi 20 de suspecţi, toţi acţionând în mod coordonat, sub autoritatea liderului, un bărbat în vârstă de 50 de ani, în vederea comiterii de infracţiuni grave contra persoanei - vătămare corporală şi tentativă la omor, precum şi împotriva relaţiilor privind convieţuirea socială, potrivit rolurilor asumate, pentru realizarea obiectivelor grupului, în special cele generatoare de foloase patrimoniale din dobânzile aferente unor împrumuturi acordate neautorizat”, a transmis atunci DIICOT.

Potrivit procurilor, din 2021 şi până în iulie 2026, sub coordonarea liderului, membrii grupării au exercitat acte de violenţă împotriva mai multor persoane, săvârşind infracţiuni de tentativă la omor asupra a patru victime, precum şi infracţiuni de tulburare a ordinii şi liniştii publice, pentru menţinerea şi consolidarea supremaţiei grupării în zona de influenţă, intimidarea persoanelor percepute ca adversare şi conservarea reputaţiei violente a grupului în mediul infracţional local.

„Prin natura obiectelor utilizate, intensitatea, frecvenţa loviturilor aplicate şi zonele anatomice vizate, acţiunile membrilor grupării au fost apte să producă decesul victimelor, rezultat care nu s-a produs din cauze independente de voinţa acestora, respectiv acordarea de îngrijiri medicale de specialitate şi reacţiile persoanelor vătămate”, au transmis procurorii.

De asemenea, în intervalul de timp menţionat, liderul grupului infracţional organizat a acordat ca îndeletnicire împrumuturi băneşti unor persoane fizice, stabilind şi primind în mod nelegal dobânzi săptămânale, lunare sau per ”termen” (procente din sumele împrumutate) fără să fie autorizat în acest sens, solicitând debitorilor constituirea unor garanţii constând în bunuri imobile şi mobile (autoturisme de lux).

„În acest context a exercitat acte de intimidare şi presiune psihologică asupra unor debitori în scopul de a-i determina să plătească capitalul împrumutat şi dobânzile aferente.
Totodată, şi alţi membri ai grupării de criminalitate organizată, individual sau împreună cu alţi suspecţi, neafiliaţi, au oferit, în aceeaşi modalitate, împrumuturi băneşti, cu dobândă, fără a fi autorizaţi”, a mai arătat DIICOT.

Actele de urmărire penală au reliefat şi faptul că, în perioada anului 2021 până în iulie 2026, liderul grupului a efectuat şi intermediat tranzacţii financiare (primirea de sume de bani reprezentând dobânzi cămătăreşti şi împrumuturi băneşti) şi a procedat la transferarea şi înregistrarea unor bunuri imobile şi mobile (autoturisme de lux), pe numele unor persoane din cadrul familiei sale, deşi era adevăratul beneficiar şi utilizator al acestora, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a sumelor şi bunurilor obţinute din activitatea infracţională.

„Probele administrate au relevat şi faptul că, membrii, după săvârşirea unor infracţiuni, în scopul zădărnicirii sau îngreunării urmăririi penale, luau legătura cu persoanele vătămate în scopul influenţării acestora pentru a adopta o atitudine favorabilă suspectului, respectiv pentru a nu formula plângere, a-şi modifica susţinerile ori a nu coopera cu organele judiciare”, se mai arată în comunicările oficiale ale procurorilor.

Investigaţiile efectuate în cadrul dosarului penal au stabilit şi faptul că, doi dintre membrii, folosind metoda „loverboy”, au determinat două victime, iniţial prin acte de manipulare emoţională (promisiuni de iubire) şi ulterior prin constrângere psihică să practice prostituţia pe teritoriul Elveţiei, respectiv al Austriei, în folosul lor material. Una dintre victime a fost transportată şi adăpostită şi în diferite oraşe din România (Brăila, Baia Mare, Braşov, Suceava).

„În acest context, în schimbul unor sume de bani, suspecţii au înlesnit celor două persoane vătămate practicarea prostituţiei”, au precizat procurorii.

Pe parcursul percheziţiilor au fost găsite şi ridicate 12 autoturisme în valoare de aproximativ 500.000 euro, 3 ambarcaţiuni în valoare de circa 100.000 euro, sume de bani în lei şi euro, în echivalentul a peste 80.000 euro, o parte din sume fiind găsite ascunse în spaţii special create în structura de zidărie a locuinţelor, bijuterii, o armă, neletală, supusă autorizării, peste 30 de săbii.

La data de 17 iulie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă a 22 de inculpaţi.

Editor : B.E.

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