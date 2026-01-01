Concertele anului 2026 în România. Metallica, Chris Isaak și Russell Crowe vin la București. Lista cu cele mai așteptate show-uri

Cele mai aşteptate concerte ale anului 2026 vor fi susţinute de artişti precum The Cure, Twenty One Pilots, Zaz, Mireille Mathieu, Metallica, Iron Maiden, Anthrax, Max Korzh, Nick Cave & The Bad Seeds, Chris Isaak, Russell Crowe, Deep Purple.

Artista franceză ZAZ revine în România la 29 ianuarie, la Sala Palatului.

Tot la Sala Palatului, în 10 februarie, The Rock Symphony Orchestra va susţine un spectacol cu un repertoriu ce include hituri rock reinterpretate în aranjamente elaborate şi surprinzătoare pentru trupă rock, orchestră simfonică şi cor. Vor fi interpretate piese precum „Lacrimosa” de Mozart în variantă rock, sau „I Can’t Get No (Satisfaction”) de The Rolling Stones - în versiunea „Queen of the Night”. Copiii cu vârste între 5 şi 7 ani beneficiază de acces gratuit.

Mireille Mathieu marchează 60 de ani de carieră printr-un concert la Bucureşti, în 22 februarie. La Sala Palatului, ea va interpreta „La vie en rose”, „Mon Credo”, „C'est Ton Nom”, „Acropolis adieu”, „Ne me quitte pas”, „Mille colombes”, „Santa Maria de la Mer”, „Une femme amoureuse” sau „Tous les enfants chantent avec moi”. Artista a lansat nu mai puţin de 40 de albume şi a vândut aproximativ 200 de milioane de copii în intreaga lume.

Mariza revine pe scena Sălii Palatului, la 23 februarie. Cu peste 50 de discuri de platină şi numeroase nominalizări la Grammy Awards, artista portugheză a devenit o ambasadoare a fado-ului.

Thomas Anders, fost solist al formaţiei Modern Talking, concertează la Sala Palatului în 10 martie. Alături de Dieter Bohlen, Anders a devenit celebru cu piese precum „You’re My Heart, You’re My Soul”, „Cheri Cheri Lady” sau „Brother Louie”.

Pianistul francez Richard Clayderman revine în România la 23 martie, la Sala Palatului, cu un concert care face parte din turneul „From Paris with Love'”.

Şi Eros Ramazzotti revine la Bucureşti, pe scena de la Laminor Arena, în 22 aprilie, cu un concert parte din turneul mondial „Una Storia Importante”.

Tenorul italian Alessandro Safina, acompaniat de o orchestră simfonică, va concerta în 26 aprilie la Sala Palatului.

Show-ul anului se anunţă cel susţinut de Metallica, trupa americană revenind la Bucureşti, pe scena Arenei Naţionale, în 13 mai. Invitaţi speciali: Gojirra şi Knocked Loose. Turneul mondial M72 al muzicienilor ajunge în al patrulea an, cu 16 concerte în Europa continentală şi Marea Britanie în lunile mai, iunie şi iulie. Metallica va aduce la Bucureşti o scenă circulară amplasată în centrul terenului de pe Arena Naţională.

CC Catch, vocea disco a anilor 1980, va concerta alături de trupa Joy la Sala Palatului, în 13 mai.

Primul concert al cântăreţului belarus Max Korzh, artist cu un stil unic, va avea loc în 23 mai, pe Arena Naţională din Bucureşti. Concertul de la Bucureşti promite să fie unul dintre cele mai spectaculoase show-uri ale anului 2026, cu sunet puternic, pirotehnie impresionantă, efecte speciale dinamice.

Trupa britanică Iron Maiden aduce turneul „Run For Your Lives” la Arena Naţională din Bucureşti, în 28 mai. Formaţia, care a lansat 17 albume de studio, certificate cu platină şi aur, vândute în peste 100 de milioane de exemplare, a susţinut aproape 2.500 de concerte în 64 de ţări. Anthrax va cânta în deschidere. Grupul thrash, care face parte, alături de Metallica, Megadeth şi Slayer din „The Big Four”, a debutat în 1981 de ani în New York.

Concertele verii

Artista britanică Emeli Sande va concerta la Sala Palatului în 3 iunie. Şi-a început cariera muzicală în 2009, atunci când a lansat piesa „Diamond Rings”, alături de rapper-ul Chipmunk, piesa care a intrat în top 10 un UK Singles Chart.

Chris Isaak va concerta pentru prima dată în România. Concertul său va avea loc a Sala Palatului în 23 iunie. Show-ul face parte din turneul '„Live on Tour Europe 2026”. Isaak a compus muzică pentru numeroase coloane sonore - „Eyes Wide Shut”, „True Romance”, „Wild at Heart”, „Blue Velvet”. Printre hiturile lui: „Wicked Game”, „Baby Did a Bad Bad Thing”, „Blue Hotel”, „Somebody’s Crying” şi „Can’t Do a Thing (To Stop Me)”.

În premieră în România va concerta şi actorul Russell Crowe, cunoscut pentru rolurile din „Gladiator'”, „A Beautiful Mind” sau cel mai recent „Nuremberg”. Show-ul „Indoor Garden Party” este anunţat pentru 4 iulie, la Sala Palatului. Alături de actor vor fi The Gentlemen Barbers şi cântăreaţă irlandeză Lorraine O'Reilly.

The Cure şi Twenty One Pilots sunt confirmaţi pentru Electric Castle, ediţia care va avea loc între 16 şi 19 iulie, la Bonţida. Concertul Twenty One Pilots de la Bonţida va fi unul dintre ultimele susţinute de trupă în Europa, înainte de a-şi muta turneul pe alte continente, până în 2029.

Nick Cave & The Bad Seeds vor cânta la cea de-a 15 ediţie a Summer Well Festival, care va avea loc între 7 şi 9 august, pe Domeniul Ştirbey.

Ultimele concerte din an

David Garrett revine în 18 septembrie la Sala Palatului, cu „Millennium Symphony World Tour”. Cu o carieră începută la 4 ani, colaborări cu Zubin Mehta şi Yehudi Menuhin şi un trecut de model pentru Armani, Garrett rămâne unul dintre cei mai versatili artişti ai generaţiei sale.

Deep Purple a anunţat un concert la BTarena Cluj-Napoca, la 1 octombrie, în cadrul turneului internaţional „=1 More Time Tour”. Celebră pentru că a definit sunetul rockului timp de mai bine de cinci decenii, Deep Purple rămâne una dintre cele mai apreciate formaţii live din lume. Alături de Deep Purple va fi compozitorul, vocalistul, multi-instrumentistul şi producătorul nominalizat la premiile Grammy, Wolfgang Van Halen, precum şi trupa britanică de rock Jayler, aflată în plină ascensiune.

