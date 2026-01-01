Live TV

Concertele anului 2026 în România. Metallica, Chris Isaak și Russell Crowe vin la București. Lista cu cele mai așteptate show-uri

Data publicării:
Metallica perform onstage at CBS RADIO's third annual 'The Night Before' at AT&amp;T Park Presented by Salesforce
Metallica. FOTO: Gulliver/ Getty Images
Din articol
Concertele verii Ultimele concerte din an

Cele mai aşteptate concerte ale anului 2026 vor fi susţinute de artişti precum The Cure, Twenty One Pilots, Zaz, Mireille Mathieu, Metallica, Iron Maiden, Anthrax, Max Korzh, Nick Cave & The Bad Seeds, Chris Isaak, Russell Crowe, Deep Purple.

Artista franceză ZAZ revine în România la 29 ianuarie, la Sala Palatului.

Tot la Sala Palatului, în 10 februarie, The Rock Symphony Orchestra va susţine un spectacol cu un repertoriu ce include hituri rock reinterpretate în aranjamente elaborate şi surprinzătoare pentru trupă rock, orchestră simfonică şi cor. Vor fi interpretate piese precum „Lacrimosa” de Mozart în variantă rock, sau „I Can’t Get No (Satisfaction”) de The Rolling Stones - în versiunea „Queen of the Night”. Copiii cu vârste între 5 şi 7 ani beneficiază de acces gratuit.

Mireille Mathieu marchează 60 de ani de carieră printr-un concert la Bucureşti, în 22 februarie. La Sala Palatului, ea va interpreta „La vie en rose”, „Mon Credo”, „C'est Ton Nom”, „Acropolis adieu”, „Ne me quitte pas”, „Mille colombes”, „Santa Maria de la Mer”, „Une femme amoureuse” sau „Tous les enfants chantent avec moi”. Artista a lansat nu mai puţin de 40 de albume şi a vândut aproximativ 200 de milioane de copii în intreaga lume.

Mariza revine pe scena Sălii Palatului, la 23 februarie. Cu peste 50 de discuri de platină şi numeroase nominalizări la Grammy Awards, artista portugheză a devenit o ambasadoare a fado-ului.

Thomas Anders, fost solist al formaţiei Modern Talking, concertează la Sala Palatului în 10 martie. Alături de Dieter Bohlen, Anders a devenit celebru cu piese precum „You’re My Heart, You’re My Soul”, „Cheri Cheri Lady” sau „Brother Louie”.

Pianistul francez Richard Clayderman revine în România la 23 martie, la Sala Palatului, cu un concert care face parte din turneul „From Paris with Love'”.

Şi Eros Ramazzotti revine la Bucureşti, pe scena de la Laminor Arena, în 22 aprilie, cu un concert parte din turneul mondial „Una Storia Importante”.

Tenorul italian Alessandro Safina, acompaniat de o orchestră simfonică, va concerta în 26 aprilie la Sala Palatului.

Show-ul anului se anunţă cel susţinut de Metallica, trupa americană revenind la Bucureşti, pe scena Arenei Naţionale, în 13 mai. Invitaţi speciali: Gojirra şi Knocked Loose. Turneul mondial M72 al muzicienilor ajunge în al patrulea an, cu 16 concerte în Europa continentală şi Marea Britanie în lunile mai, iunie şi iulie. Metallica va aduce la Bucureşti o scenă circulară amplasată în centrul terenului de pe Arena Naţională.

CC Catch, vocea disco a anilor 1980, va concerta alături de trupa Joy la Sala Palatului, în 13 mai.

Primul concert al cântăreţului belarus Max Korzh, artist cu un stil unic, va avea loc în 23 mai, pe Arena Naţională din Bucureşti. Concertul de la Bucureşti promite să fie unul dintre cele mai spectaculoase show-uri ale anului 2026, cu sunet puternic, pirotehnie impresionantă, efecte speciale dinamice.

Trupa britanică Iron Maiden aduce turneul „Run For Your Lives” la Arena Naţională din Bucureşti, în 28 mai. Formaţia, care a lansat 17 albume de studio, certificate cu platină şi aur, vândute în peste 100 de milioane de exemplare, a susţinut aproape 2.500 de concerte în 64 de ţări. Anthrax va cânta în deschidere. Grupul thrash, care face parte, alături de Metallica, Megadeth şi Slayer din „The Big Four”, a debutat în 1981 de ani în New York.

Concertele verii

Artista britanică Emeli Sande va concerta la Sala Palatului în 3 iunie. Şi-a început cariera muzicală în 2009, atunci când a lansat piesa „Diamond Rings”, alături de rapper-ul Chipmunk, piesa care a intrat în top 10 un UK Singles Chart.

Chris Isaak va concerta pentru prima dată în România. Concertul său va avea loc a Sala Palatului în 23 iunie. Show-ul face parte din turneul '„Live on Tour Europe 2026”. Isaak a compus muzică pentru numeroase coloane sonore - „Eyes Wide Shut”, „True Romance”, „Wild at Heart”, „Blue Velvet”. Printre hiturile lui: „Wicked Game”, „Baby Did a Bad Bad Thing”, „Blue Hotel”, „Somebody’s Crying” şi „Can’t Do a Thing (To Stop Me)”.

În premieră în România va concerta şi actorul Russell Crowe, cunoscut pentru rolurile din „Gladiator'”, „A Beautiful Mind” sau cel mai recent „Nuremberg”. Show-ul „Indoor Garden Party” este anunţat pentru 4 iulie, la Sala Palatului. Alături de actor vor fi The Gentlemen Barbers şi cântăreaţă irlandeză Lorraine O'Reilly.

The Cure şi Twenty One Pilots sunt confirmaţi pentru Electric Castle, ediţia care va avea loc între 16 şi 19 iulie, la Bonţida. Concertul Twenty One Pilots de la Bonţida va fi unul dintre ultimele susţinute de trupă în Europa, înainte de a-şi muta turneul pe alte continente, până în 2029.

Nick Cave & The Bad Seeds vor cânta la cea de-a 15 ediţie a Summer Well Festival, care va avea loc între 7 şi 9 august, pe Domeniul Ştirbey.

Ultimele concerte din an

David Garrett revine în 18 septembrie la Sala Palatului, cu „Millennium Symphony World Tour”. Cu o carieră începută la 4 ani, colaborări cu Zubin Mehta şi Yehudi Menuhin şi un trecut de model pentru Armani, Garrett rămâne unul dintre cei mai versatili artişti ai generaţiei sale.

Deep Purple a anunţat un concert la BTarena Cluj-Napoca, la 1 octombrie, în cadrul turneului internaţional „=1 More Time Tour”. Celebră pentru că a definit sunetul rockului timp de mai bine de cinci decenii, Deep Purple rămâne una dintre cele mai apreciate formaţii live din lume. Alături de Deep Purple va fi compozitorul, vocalistul, multi-instrumentistul şi producătorul nominalizat la premiile Grammy, Wolfgang Van Halen, precum şi trupa britanică de rock Jayler, aflată în plină ascensiune.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
New spokesperson in the Chinese Foreign Office
1
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
2
Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de...
kadirov tolanit in canapea
3
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la...
harta-tarile baltice
4
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu...
tren eurostar
5
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor...
Răsturnare de situație! S-a stabilit cauza tragediei de Revelion unde au murit cel puțin 40 de oameni
Digi Sport
Răsturnare de situație! S-a stabilit cauza tragediei de Revelion unde au murit cel puțin 40 de oameni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Iron Maiden
Iron Maiden vine în România. Trupa celebrează 50 de ani de carieră
Screenshot 2025-07-22 223410
„Ozzy Forever”. Mesaj emoționant al trupei Black Sabbath după moartea lui Ozzy Osbourne. Omagii aduse de Metallica și Rolling Stones
Metallica Perform at The Silverlake Conservatory of Music Benefit
Concert Metallica la București, în 13 mai 2026, pe Arena Națională. Când se pun în vânzare biletele
Paul Di'Anno in concert at Hard Rock Hell, Pwllheli, Wales, Britain - 30 Nov 2013
A murit Paul Di'Anno, fostul solist al trupei Iron Maiden. Mesajul transmis de membrii formației
Iron Maiden
Trupa britanică Iron Maiden anunță turneul mondial „Run For Your Lives”
Recomandările redacţiei
G9jiV50W4AAOkj-
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul...
Explozia a avut loc în jurul orei 1:30 într-un bar numit Le Constellation, foarte frecventat de turişti.
Incendiu într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana, de Anul...
lei in portofel
De la 1 ianuarie 2026 au intrat în vigoare majorări de taxe și...
NATO Bucharest Nine (B9) meeting in Vilnius
Nicușor Dan, mesaj de solidaritate după explozia din stațiunea...
Ultimele știri
Siegfried Mureşan, despre trecerea Bulgariei la euro: Poate suntem dezamăgiţi că aderă înaintea noastră, dar ei respectă criteriile
Ratele românilor ar putea scădea ușor din 2026, după ce indicele IRCC a coborât la 5,68% la final de 2025
Reges Online a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Amenzi între 15.000 şi 20.000 lei pentru angajatorii care nu s-au înscris
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026. Racii pun viața personală în prim-plan, Scorpionii trec printr-o transformare profundă
Cancan
Ce a scris un român pe salata boeuf, de Revelion? Invitații au rămas mască 😲 😲 😲
Fanatik.ro
„Sunt încă victime înăuntru, care sunt efectiv carbonizate, n-au putut fi dezlipite de pe podea”. Mărturia...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Emoționant! Englezii au aflat că Dan Petrescu are cancer și au reacționat instant
Adevărul
Haos de Revelion în Amsterdam: violențe fără precedent, doi morți din cauza artificiilor și biserică mistuită...
Playtech
Vacanța de schi 2026. Zilele libere în funcţie de judeţ. Când sunt liberi elevii din Bucureşti
Digi FM
Tatăl Loredanei Groza a murit. Cântăreața, sfâșiată de durere: „Am sperat că această zi nu va veni niciodată!”
Digi Sport
Fără precedent în istoria Elveției! Ce a făcut președintele țării, după tragedia din noaptea de Revelion
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Soția înstrăinată a lui Eric Dane, adevărul despre relația lor „complicată”. „Ne-am despărțit, dar nu am...
Adevarul
Omul care a transformat Rusia într-o super putere europeană. Era un pasionat de tehnică și de civilizația...
Newsweek
Modificare majoră la legea pensiilor, de azi. Se schimbă vârsta de pensionare pentru milioane de români
Digi FM
Anca Țurcașiu, fabuloasă într-o rochie cu paiete și decolteu amplu, de Revelion. Ea și iubitul ei au...
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
De ce a refuzat categoric Steven Spielberg să lucreze cu Ben Affleck. Adevărul a ieșit la iveală după zeci de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...