De la pergament la digital: Inteligența artificială ajută cercetătorii să exploreze cea mai mare arhivă evreiască medievală

Cairo Geniza, cea mai mare colecție de documente evreiești medievale din lume, a fost obiectul a nenumărate ore de studiu din partea cercetătorilor timp de peste un secol. Cercetători din Israel speră să facă noi descoperiri despre istoria evreilor, prin încărcarea unei baze de date digitale cu manuscrise vechi de până la o mie de ani într-un nou instrument de transcriere care folosește inteligența artificială, scrie The Jerusalem Post.

Cairo Geniza, cea mai mare colecție de documente evreiești medievale din lume, a fost studiată intens de peste o sută de ani, însă doar o mică parte din cele peste 400.000 de documente au fost analizate temeinic.

Deși întreaga colecție a fost digitalizată și este disponibilă online sub formă de imagini, majoritatea elementelor nu au fost catalogate, multe sunt fragmente dezordonate din documente mai lungi, iar doar aproximativ o zecime au transcrieri.

Prin instruirea unui model de inteligență artificială să citească și să transcrie textele vechi, cercetătorii vor putea acum să acceseze și să analizeze mult mai rapid întreaga colecție, să caute nume și cuvinte și să reasambleze fragmente în documente complete.

„Încercăm constant să îmbunătățim capacitatea mașinii de a descifra scrierile antice”, a declarat Daniel Stokl Ben Ezra de la Ecole Pratique des Hautes Etudes din Paris, unul dintre principalii cercetători ai proiectului de transcriere MiDRASH.

Proiectul a făcut deja progrese semnificative și ar putea deschide documentele — scrise în ebraică, arabă, aramaică și idiș, într-o mare varietate de stiluri caligrafice — multor tipuri de cercetători, a adăugat Stokl Ben Ezra.

Transcrierile din manuscrisele mai dificile sunt revizuite de specialiști pentru acuratețe, ajutând la îmbunătățirea antrenării AI-ului.

„Posibilitățile moderne de traducere sunt incredibil de avansate acum, iar interconectarea tuturor acestor elemente devine mult mai fezabilă, mult mai accesibilă cititorului obișnuit, nu doar celui științific”, a spus el.

Finanțat de Consiliul European pentru Cercetare, proiectul se bazează pe baza de date digitală a Bibliotecii Naționale a Israelului privind documentele Cairo Geniza și reunește cercetători din mai multe universități și institute.

Unul dintre documentele transcrise este o scrisoare din secolul al XVI-lea, scrisă în idiș de Rachel, o văduvă din Ierusalim, către fiul ei din Egipt, cu răspunsul acestuia notat pe margine, descriindu-i eforturile de a supraviețui unei epidemii care devasta Cairo.

O Geniza este un depozit al sinagogii pentru documente importante destinate în cele din urmă îngropării rituale, iar cea găsită în sinagoga Ben Ezra din Cairoul istoric avea un climat uscat, ideal pentru conservarea hârtiei vechi.

În Evul Mediu, Cairo a depășit Damascul și Bagdadul ca cel mai mare oraș al Orientului Mijlociu — un centru al comerțului global, al învățăturii și al științei — și casă pentru o comunitate evreiască prosperă, extinsă ulterior prin refugiați care fugeau din Spania devenită creștină.

Marele filosof evreu Maimonide, medic al familiei lui Saladin — faimosul sultan musulman care i-a alungat pe cruciați din Ierusalim — s-a închinat în sinagoga Ben Ezra în perioada în care a locuit în Cairo.

În timp ce dinastiile și imperiile se ridicau și cădeau, comunitatea își ducea liniștită viața de zi cu zi, iar autoritățile religioase umpleau Geniza cu texte rabinice, acte civile și alte resturi ale activităților administrative și intelectuale.

Impresionanta colecție de documente și hârtii a fost descoperită de savanți la sfârșitul secolului al XIX-lea — inclusiv unele scrise chiar de Maimonide —, însă, deși a fost studiată continuu, dimensiunea ei uriașă înseamnă că persistă încă numeroase lacune.

„Posibilitatea de a reconstrui — de a crea un fel de Facebook al Evului Mediu — este chiar în fața ochilor noștri”, a spus Stokl Ben Ezra.

Editor : Ana Petrescu