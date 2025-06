Directorul Institutului Geologic anunţă că va opri transferul datelor de câmp geomagnetic şi va închide muzeul din lipsa banilor

Directorul Institutului Geologic Român (IGR), Anca Isac, a anunţat că angajaţii instituţiei aflate în subordinea Ministerului Educaţiei nu şi-au luat salariile de trei luni, din cauza unor „blocaje în finanţare”. Isac spune că IGR îl va notifica pe ministru că de la 1 iulie va opri „transferul datelor de câmp geomagnetic” şi va închide Muzeul Geologic din lipsa banilor.

Ramona Bălăşcuţă, directorul interimar al muzeului care funcţionează ca punct de lucru în structura IGR, face un „apel sincer” către „toţi care pot înţelege” să sprijine demersurile pentru neînchiderea muzeului. Pe de altă parte, Autoritatea Naţională pentru Cercetare (ANC) precizează că IGR a beneficiat deja de 60% din bugetul aferent anului 2025 şi consideră că nu există o justificare pentru neplata salariilor pe lunile martie - iunie şi niciun motiv justificat pentru suspendarea activităţii Muzeului Geologic.

„Colegii mei nu şi-au luat salariile de trei luni pentru că avem nişte blocaje în finanţare, din nefericire Ministerul Educaţiei nu consideră că cercetarea poate fi un partener robust care poate să dea soluţii ce pot duce la prosperitatea statului român. Din anumite motive, noi nu am avut până în acest moment deschisă finanţarea pentru administrarea instalaţiilor noastre de cercetare, a platformelor de cercetare”, a spus Anca Isac, la emisiunea "Inspiră România", de la TVR Info, potrivit News.ro.

Isac a explicat că Institutul Geologic Român are „în jur de 90 de salariaţi”, mulţi dintre ei cu contract „part time”, ca să „îşi poată asigura pâinea zilnică”.

„Noi nu suntem bugetari, suntem un fel de nici cal nici măgar, dar de câteva luni aparţinem de Ministerul Educaţiei. Până când domnul ministru va face ordine, sperăm să fim finanţaţi, măcar să nu murim în următoarele câteva luni”, a afirmat Anca Isac.

Directoarea a mai spus că Institutul Geologic al României îl va notifica oficial pe ministrul Educaţiei şi Cercetării că, începând de la 1 iulie, IGR va opri „transferul datelor de câmp geomagnetic, care are loc neîntrerupt din anul 1943, către centrele internaţionale de date pentru modelarea globală a câmpului geomagnetic”.

„Vom închide Muzeul Geologic, pentru că noi nu mai avem resurse să le susţinem”, a mai spus Anca Isac.

„Nu lăsaţi Muzeul Geologic să se închidă în tăcere”

La rândul său, Ramona Bălăşcuţă, directorul interimar al nuzeului care funcţionează ca punct de lucru, fără personalitate juridică, în structura IGR, face un „apel sincer” către „toţi care pot înţelege” să sprijine demersurile pentru neînchiderea muzeului.

„Muzeul Geologic Naţional nu este doar o clădire! Este o lecţie vie despre Pământ, istorie, ştiinţă şi umanitate. Este despre cultură, educaţie şi ştiinţă. Nu îl lăsaţi să se închidă în tăcere”, a spus Ramona Bălăşcuţă.

Directorul interimar al Muzeului Geologic a confirmat că, în prezent, nu sunt achitate facturile de mentenanţă si functionalitate începând din ianuarie 2025.

„Din lipsa unei finanţări de bază, nici consumabilele esenţiale nu mai sunt asigurate. De investiţii în infrastructura nici nu se pune problema. Institutul Geologic al României, în subordinea căruia funcţionează muzeul, nu a primit subvenţia necesară pentru acoperirea cheltuielilor curente. Colegii mei au primit ultimul salariu aferent lunii martie 2025. Cu toate acestea, mulţi aleg să continue să vină la lucru, în mod voluntar, susţinând activitatea muzeului din pur devotament faţă de meserie, faţă de public şi faţă de ştiinţă”, explică Bălăşcuţă.

Potrivit aceleiaşi surse, în ultimele şase luni, muzeul „a supravieţuit, la propriu, din fonduri proprii, printre care biletele modeste de 5 lei, 10 lei, 15 lei, pe care le achită vizitatorii”, în special copii şi elevi.

„În ciuda greutăţilor, avem în continuare vizitatori, semn că această instituţie are un loc viu şi necesar în viaţa educaţională şi culturală a României. Am făcut toate eforturile posibile pentru a păstra muzeul deschis, vizibil şi activ. Am organizat evenimente, expoziţii, am primit grupuri de copii, am adus muzeul în spaţiul public şi am vorbit despre importanţa lui. Am ales să continui, să nu las uşa să se închidă, pentru că acest muzeu nu este doar o instituţie – este un punct de sprijin al cunoaşterii şi identităţii ştiinţifice naţionale”, afirmă directorul interimar.

Bălăşcuţă spune însă că există „riscul real„ ca Muzeul Geologic Naţional să nu mai poată funcţiona în acelaşi ritm, deschis 6 zile pe săptămână pentru public, în perioada imediat următoare.

„Prin acest mesaj, lansez un apel public către toţi cei care pot interveni: susţineţi cercetarea românească, protejaţi patrimoniul ştiinţific, sprijiniţi un muzeu care, în ciuda tuturor dificultăţilor, rămâne în picioare datorită oamenilor care cred în el şi mai ales a celor care ne trec pragul!”, mai afirmă Ramona Bălăşcuţă pe Facebook.

ANC: Nu există justificare pentru neplata salariilor şi pentru închiderea muzeului

Pe de altă parte, Autoritatea Naţională pentru Cercetare (ANC), instituţie aflată în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, precizează că, în luna aprilie 2025, ANC a făcut plata avansului de 2.149.485,06 lei, reprezentând 60% din bugetul anual aprobat pentru Programul Nucleu al Institutului Geologic al României (IGR), în valoare totală de 3.582.475 lei.

„Restul fondurilor vor fi acordate conform calendarului de implementare stabilit contractual în timpul anului 2025. Programul Nucleu este menit să acopere finantarea de bază a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare. Ţinând cont că IGR a beneficiat deja de plata a 60% din suma aferentă anului 2025, considerăm că nu există o justificare pentru neplata salariilor pe lunile martie - iunie”, explică ANC.

Instituţia citată menţionează că, de asemenea, în iunie 2025 a fost aprobat şi ordinul de ministru pentru finanţarea IOSIN (Instalaţii şi Obiective Speciale de Interes Naţional), IGR beneficiind prin acest program de suma de 2.892.182 lei de la bugetul de stat şi urmând a primi respectivele sume în cursul acestei luni.

„Din această sumă, 2.190.985 lei sunt alocaţi Muzeului Geologic Naţional, iar 701.197 lei Observatorului Geomagnetic Naţional Surlari. Pe baza acestor date financiare clare, Autoritatea Naţională pentru Cercetare - România subliniază că şi-a îndeplinit obligaţiile faţă de IGR. În acest context, nu există niciun motiv justificat pentru suspendarea activităţii Muzeului Geologic Naţional din 1 iulie”, precizează autoritatea.

ANC menţionează că, în contextul informaţiilor apărute recent în spaţiul public, va verifica modul în care au fost utilizate fondurile publice alocate.

„Autoritatea Naţională pentru Cercetare susţine ferm funcţionarea responsabilă şi transparentă a instituţiilor de cercetare-dezvoltare din România. Ne exprimăm sprijinul pentru valorificarea patrimoniului ştiinţific naţional şi reafirmăm angajamentul nostru faţă de buna guvernanţă, legalitate şi interesul public. De asemenea, menţionăm că, pe lângă finanţarea de bază/instituţională alocată de ANC prin Programele Nucleu şi IOSIN, finanţare deja realizată în perioada aprilie-iunie, este responsabilitatea organizaţiilor de cercetare să participe în sistem competitiv la diverse alte competiţii de proiecte de #cercetare naţionale derulate de ANC sau UEFISCDI, respectiv la competiţii de proiecte de cercetare la nivel internaţional, astfel incât să fie obţinute fonduri de cercetare şi baza principiului meritocraţiei”, mai arată instituţia menţionată.

