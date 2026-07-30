Nou mesaj RO-Alert în Tulcea din cauza unor drone semnalate lângă frontiera cu Ucraina. Au fost ridicate avioane de luptă F-16

Autorităţile au transmis, joi seară, un nou mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea. Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol.

ACTUALIZARE 23:06: Ministerul Apărării transmite că „sistemul de supraveghere radar a înregistrat semnale intermitente ale unor ţinte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Acestea au evoluat pentru aproximativ 20 de secunde în spaţiul aerian naţional, în jurul orei 21:14, după care au traversat frontiera spre Ucraina”.

Instituţia precizează că țintele au dispărut de pe sistemele radar, iar ulterior au fost raportate explozii pe partea ucraineană.

Știrea inițială:

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat în seara zilei de joi, 30 iulie, un grup de ţinte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 21:12 pentru monitorizarea situaţiei”, anunţă Ministerul Apărării.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din judeţul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert.

Autoritățile avertizează populația că ar putea cădea obiecte din spaţiul aerian şi este sfătuită să se adăpostească.

Cetăţenii din nordul judeţului Tulcea au primit şi joi dimineaţă un mesaj RO-Alert.

Atacurile în apropierea graniţei s-au intensificat în ultima perioadă, radarele Armatei fiind în alertă.

La finalul săptămânii trecute trei drone care au pătruns în spaţiul aerian naţional au fost doborâte.

Editor : Liviu Cojan