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Bilanț tragic după alunecarea de teren din China: 51 de morți. Peste 1.000 de salvatori au intervenit

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CHONGQING, CHINA - JULY 18: Rescuers work at the site of a landslide on July 18, 2026 in Pengshui Miao and Tujia Autonom
Foto: Profimedia Images
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Bilanţul alunecării de teren care s-a produs pe 17 iulie în sud-vestul Chinei a crescut la 51 de morţi şi 10 dispăruţi, au anunţat joi autorităţile chineze.

Alunecarea de teren, petrecută în districtul Pengshui, la Chongqing, a distrus mai multe clădiri rezidenţiale situate la poalele unui munte şi de-a lungul malurilor unui râu, informează AFP preluată de Agerpres.

Imaginile difuzate de presa de stat chineză au arătat o cantitate enormă de roci şi pământ prăbuşită peste o arteră rezidenţială şi comercială, în timp ce sute de angajaţi ai echipelor de intervenţie au fost mobilizaţi la faţa locului.

„Până în acest moment, trupurile a 51 de persoane au fost găsite. Zece persoane sunt în continuare dispărute”, a anunţat autorităţile din acel district într-un mesaj publicat joi seară pe reţelele de socializare.

Peste 1.000 de salvatori au participat la operaţiunile de căutare, în cadrul cărora au fost mobilizaţi totodată scafandri şi roboţi în apele unui râu din vecinătate.

Salvatorii au anunţat că nu au mai găsit niciun semn de viaţă.

Editor : Ana Petrescu

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