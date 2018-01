I s-a refuzat îmbarcarea în avion pentru că purta prea multe haine

Un tânăr care călătorea din Islanda spre Anglia a fost arestat pe aeroport pentru că a vrut să se îmbarce în avion purtând foarte multe haine.

Ryan Carney Williams a încercat să scape de taxa impusă pentru depășirea greutății bagajului și a ales să poarte hainele care erau în plus. Astfel, bărbatul a ales să poarte 8 perechi de pantaloni și 10 tricouri, motiv pentru care a fost oprit de către personalul British Airways la poarta de îmbarcare.

Reprezentanții companiei au precizat că tânărul a avut un comportament nepotrivit și i-au interzis îmbarcarea, cerându-i să părăsească aeroportul, scrie mirror.co.uk.

Ryan Williams a refuzat să plece, iscându-se un scandal pe care tânărul l-a surprins cu ajutorul camerei de filmat a telefonului. Mai târziu, imaginile au fost făcute publice pe Twitter.

@British_Airways hi being held at Iceland Keflavik airport because I had no baggage put all the clothes on and they still won't let me on. Racial profiling? Or..... pic.twitter.com/NKgpe1cPFP