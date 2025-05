(P) Clorul din piscină nu înseamnă curățenie. Ce metode noi de tratare și întreținere propun specialiștii

Mulți proprietari de piscine cred că mai mult clor înseamnă o apă mai sigură. Dimpotrivă, spun specialiștii: prea mult clor poate irita pielea și ochii, poate afecta aparatele de filtrare și, în timp, duce la acumularea unor compuși care inactivează tratamentele standard.

Răzvan Olaru, inginer specializat în tratarea apei și consultant HydroSpa.ro, avertizează că soluțiile clasice, aparent ieftine, vin cu costuri ascunse. La un calcul simplu, întreținerea unei piscine cu clor poate depăși 2.500 de lei pe sezon, incluzând substanțele auxiliare, testările săptămânale și, în unele cazuri, chiar golirea completă a piscinei.

În Europa, dar și în România, au început să fie implementate sisteme alternative, mai sigure și mai eficiente, cum ar fi hidroliza salină și tratarea cu lămpi UV. Acestea elimină nevoia de dozare manuală și reduc semnificativ consumul de substanțe chimice. Potrivit estimărilor HydroSpa, investiția într-un astfel de sistem se amortizează în 1-2 sezoane în care mirosul de clor dispare complet.

Pentru a afla cum funcționează aceste soluții de tratare ecologice și cum se curăță o piscină cu mai puțin clor, am vorbit cu Răzvan Olaru, inginer la HydroSpa.ro, unul dintre cei mai importanți distribuitori de produse și echipamente pentru piscine din România

"Clorul e o soluție aparent ieftină, dar are multe costuri ascunse"

Tratamentul clasic cu clor nu pare scump la prima vedere. Însă dacă aduni costul clorului sezonier (între 1.200-1.800 lei), corectori de pH, floculanți și anti alge (500-800 lei), testări săptămânale și intervenții corective și, în cazuri nefericite, golirea piscinei din cauza acumulării treptate de acid cianuric, atunci costurile de clor reale pot depăși cu ușurință 2.500 lei pe sezon.

„Apa tratată în exces cu clor devine instabilă, filtrele se deteriorează, sistemele de întreținere sunt forțate să compenseze, iar costurile cresc. În plus, un sistem de întreținere care depinde prea mult de chimicale pierde bani și se deteriorează mai rapid”, explică Răzvan Olaru, inginer și specialist în tratarea apei, cu peste 15 ani de experiență în domeniu la HydroSpa.

HydroSpa are peste 20 de ani de când aduce cele mai eficiente tehnologii în România, de la pompe cu viteză variabilă și sisteme de clorinare automată, până la senzori de monitorizare la distanță.

Aceste noi metode de tratare a apei nu mai folosesc chimicale agresive. În plus, sunt accesibile. De exemplu, un sistem de electroliză pornește de la 4.300 lei, deci se amortizează rapid comparat cu costurile recurente de clor, și nu mai exista bătăi de cap cu testarea manuală sau reechilibrarea apei după fiecare ploaie. În plus, nu mai vorbim doar despre bani, ci de sănătate, confort și timp câștigat. Fără să mai punem la socoteală costul pe care îl are stresul întreținerii constante.

"Diferența se simte din primele săptămâni. Ai o întreținere redusă, apă mai curată, pielea nu mai suferă, iar mirosul de clor dispare complet. Ne filtrăm apa de băut, ne purificăm aerul din case. Nu e normal să ne dorim și o piscină curată, fără chimicale?”, spune Răzvan Olaru.

Pe lângă tratarea apei, trebuie luată în considerare și curățarea fundului piscinei care, pentru mulți deținători de piscine, este o corvoadă.

Din fericire, există soluții. Roboții de curățare automați sunt din ce în ce mai inteligenți și accesibili. Modelele moderne detectează automat dimensiunea piscinei și acoperă întreaga suprafață în mod sistematic, inclusiv pereții.

„Roboții de curățare automați au evoluat enorm în ultimii ani. Un robot pentru piscină poate curăța o piscină medie în mai puțin de două ore, cu un consum redus de energie și o eficiență excelentă,” explică Răzvan Olaru.

Cum funcționează aceste sisteme?

Hidroliza salină, lămpile UV sau pompele inteligente cu senzori nu sunt doar pentru hoteluri sau centre de SPA, ci sunt deja realitatea din mii de curți.

"Sunt sisteme care funcționează aproape singure."

Sistemele moderne de tratare a apei nu presupun doar eliminarea chimicalelor agresive, ci un upgrade în modul de funcționare al piscinei. Cele mai populare opțiuni pe care HydroSpa.ro le oferă pentru piscinele din România sunt:

Hidroliza salină - un tratament automat, fără miros de clor

Hidroliza salină este una dintre cele mai accesibile soluții. Apa rămâne moale, fără miros și fără iritanți. Capătă o claritate superioară și nu emană mirosuri neplăcute.

Sistemul funcționează pe baza transformării sării alimentare în clor activ, printr-un proces de electroliză. Clorul rezultat este eficient în distrugerea bacteriilor și algelor, însă, spre deosebire de metodele tradiționale, acesta nu este adăugat manual, ci se regenerează constant și se retransformă în sare după utilizare.

Hidroliza salină oferă o soluție ecologică și economică. Nu necesită manipularea sau depozitarea unor substanțe chimice periculoase, iar consumul de sare este minim. Cu alte cuvinte, reduci costurile operaționale și riscurile asociate cu întreținerea piscinei sau a altor instalații de apă dintr-un singur foc.

Potrivit unui studiu finanțat de Comisia Europeană, sistemele de electroliză sunt eficiente în eliminarea agenților patogeni din apă, fără a produce substanțe toxice. Studiul recomandă folosirea lor în locul tratamentelor chimice clasice, pentru a reduce riscurile asupra sănătății și mediului, și reducerea dependenței de chimicale.

“De departe un avantaj major constă în calitatea apei. Datorită procesului controlat, nivelul de clor activ rămâne constant și eficient. Astfel, elimini bacteriile și algele fără a produce mirosuri neplăcute sau iritații ale ochilor și pielii. Apa va deveni ideală pentru utilizarea frecventă, inclusiv în medii sensibile precum centrele de wellness sau piscinele pentru copii”, explică Răzvan Olaru.

Lămpile UV

O altă soluție populară este tratarea apei cu lămpi UV. Radiațiile UV de tip C, emise de lămpile UV, distrug rapid structura ADN-ului microorganismelor, împiedicându-le să se reproducă. Astfel, neutralizează bacteriile, virusurile și algele fără a adăuga nimic în apă. Este una dintre cele mai ecologice opțiuni, ideală pentru piscine rezidențiale sau spa-uri.

Tratarea cu UV este complementară: UV ajută la oxidarea materiilor organice, clorul ajută la dezinfecție. Acest tratament necesită prezența unui dezinfectant rezidual în apă, deoarece tratarea se face local, la nivelul lămpii, iar în apă trebuie să existe un dezinfectant care să acționeze la nivelul întregului bazin.

În afara de oxidare, UV-ul ajută la reducerea clorului combinat din apă, care este și motivul mirosului neplăcut de clor din aer.

Sistemul este compatibil cu alte metode de tratare, precum ozonarea sau hidroliza, iar întreținerea este minimă: se recomandă doar curățarea periodică a carcasei și înlocuirea tubului UV o dată pe an. Potrivit inginerului HydroSpa, lămpile UV reprezintă o opțiune viabilă pentru orice tip de piscină rezidențială, fiind totodată o soluție cu impact redus asupra mediului.

Instalarea se face pe circuitul de recirculare, ceea ce înseamnă că întreaga cantitate de apă trece periodic prin unitatea UV. Astfel, se menține un nivel microbiologic scăzut fără a necesita intervenții frecvente din partea utilizatorului.

“Fiind compatibile cu alte sisteme de tratare, cum ar fi ozonarea sau hidroliza salină, lămpile UV pot face parte dintr-o strategie completă de purificare, adaptată la nevoile fiecărei piscine” explică Răzvan Olaru.

Pompe cu viteză variabilă și senzori inteligenți

În final, pompele cu viteză variabilă permit o recirculare constantă, cu consum redus de energie.

Pompele cu viteză variabilă permit mărirea perioadei de filtrare a apei: de regulă, 24/24H față de 12–16 ore de funcționare a pompelor clasice. Viteza scăzută asigură o filtrare mai calitativă și un consum electric foarte redus. În timpul operațiilor de întreținere a filtrelor, acestea permit setarea unei viteze de filtrare mai mare, care ajută la curățarea în profunzime a filtrului cu nisip.

Cu alte cuvinte, se produce o optimizare a debitului în funcție de operația curentă, iar acest lucru duce la un consum mai mic de energie electrică și un confort sporit datorită zgomotului foarte redus.

Dacă pompele variabile sunt asociate cu sistemele de analiză și control al parametrilor apei (clor, pH, temperatură, salinitate), acel sistem poate automatiza procesele de tratare sau viteza de filtrare în funcție de programul de filtrare ales.

“Aceste sisteme de analiză și control (practic, creierul sistemului de automatizare) pot fi folosite pentru dozarea de clor lichid sau, în locul dozării de clor lichid, li se adaugă în fabrică componenta de producție de clor (electroliză sau hidroliză) și devin sisteme de tratare” explică Răzvan.

Integrarea acestor pompe și senzori este posibilă chiar și în piscine deja existente, fără intervenții majore.

Ce presupune modernizarea unei piscine?

Pentru a face trecerea la un sistem fără adaos de clor, este important ca piscina să fie echipată cu un filtru corect dimensionat. Filtrarea mecanică joacă un rol esențial, indiferent de metoda de dezinfectare aleasă. Fie că optezi pentru un sistem cu nisip, cartuș sau diatomee, acesta trebuie să fie dimensionat corect pentru volumul piscinei.

“Un sistem corect dimensionat asigură filtrarea întregului volum de apă din piscină de cel puțin 4 ori într-o zi, la o viteză cât mai redusă posibil. De exemplu, la o piscină de 50 mc, într-o zi trebuie să filtrăm minim 200 mc de apă” ne-a spus Răzvan.

Pentru întreținerea zilnică, nu uita de uneltele clasice, dar esențiale: skimmerele colectează frunzele și resturile de la suprafață, iar periile speciale te ajută să cureți colțurile greu accesibile. Kiturile de testare pentru pH și salinitate sunt indispensabile pentru a menține parametrii sub control. Iar dacă vrei o soluție modernă, senzorii de monitorizare la distanță îți oferă în timp real date despre calitatea apei, direct pe telefon.

Cum afli dacă piscina ta poate fi modernizată

Potrivit HydroSpa, procesul de evaluare este simplu. Proprietarii pot trimite un e-mail la adresa: office@hydrospa.ro cu detalii despre volumul piscinei, tipul filtrului și al pompei, precum și o fotografie cu zona tehnică. Pe baza acestor informații, specialiștii oferă o evaluare gratuită privind fezabilitatea tranziției către aceste sisteme.

„Dincolo de confort, o piscină înseamnă responsabilitate. Apa nu trebuie doar să pară curată, ci să fie sigură pentru sănătatea celor care o folosesc,” subliniază Răzvan Olaru.

Cu un sistem bine gândit, întreținerea devine o rutină simplă, iar tu te poți bucura de o apă curată, blândă cu pielea și prietenoasă cu natura.

