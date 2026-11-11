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Ministrul Finanțelor anunță un sprijin de aproape 60 de milioane de euro pentru fermierii afectați de scumpirea îngrășămintelor

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Foto: GettyImages
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Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă un sprijin de aproape 60 de milioane de euro pentru fermierii afectaţi de scumpirea îngrăşămintelor, după ce a dat aviz favorabil, cu observaţii, proiectului Ministerului Agriculturii privind compensarea creşterii preţurilor la îngrăşăminte în 2026, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu. Sprijinul se adresează producătorilor de grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiţă, cartofi, sfeclă de zahăr şi legume, inclusiv celor care cultivă în sere şi solarii iar acordarea lui ar urma să se facă prin APIA, în funcţie de cultură, de suprafaţa eligibilă şi de documentele care justifică achiziţia îngrăşămintelor. 

„Sprijin de aproape 60 de milioane de euro pentru fermierii afectaţi de scumpirea îngrăşămintelor. Am dat aviz favorabil, cu observaţii, proiectului Ministerului Agriculturii privind compensarea creşterii preţurilor la îngrăşăminte în 2026, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu”, anunţă ministrul pe Facebook. 

Alexandru Nazare arată că pentru mulţi fermieri scumpirea îngrăşămintelor a însemnat un efort financiar suplimentar într-un an deja dificil. 

„Sunt cheltuieli pe care le-au făcut pentru a putea continua producţia, iar presiunea asupra acestora trebuie luată în calcul atunci când stabilim priorităţile bugetare”, subliniază ministrul Finanţelor. 

El mai adaugă că proiectul prevede 60 de milioane de euro, dintre care jumătate din fonduri europene nerambursabile, prin Fondul European de Garantare Agricolă, iar jumătate din resurse naţionale, prin bugetul Ministerului Agriculturii. 

„Sprijinul propus se adresează producătorilor de grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiţă, cartofi, sfeclă de zahăr şi legume, inclusiv celor care cultivă în sere şi solarii. Acordarea lui ar urma să se facă prin APIA, în funcţie de cultură, de suprafaţa eligibilă şi de documentele care justifică achiziţia îngrăşămintelor”, menţionează Nazare. 

Ministrul Finanţelor afirmă că a susţinut această măsură şi a cerut, prin observaţiile din aviz, ca finanţarea să fie încadrată în sumele aprobate anual cu această destinaţie. 

„Este o condiţie importantă, mai ales acum, când pregătim bugetul pentru 2027 şi trebuie să punem împreună toate obligaţiile de plată ale statului. Fiecare angajament trebuie să aibă loc în buget şi o sursă de finanţare pe care ne putem baza. Spaţiul bugetar este limitat, dar avem datoria să căutăm soluţii pentru sectoarele care resimt cel mai puternic aceste scumpiri”, explică Alexandru Nazare. 

Nazare precizează că, în acest caz, fondurile europene acoperă jumătate din sprijinul propus şi ne permit să susţinem un efort pe care bugetul naţional l-ar suporta mult mai greu singur. 

„Acesta este principiul pe care îl susţin în toate discuţiile bugetare: nevoile reale ale economiei trebuie să primească răspunsuri care au acoperire financiară. Valorificarea fondurilor europene şi prioritizarea resurselor naţionale ne permit să sprijinim sectoarele afectate de şocuri externe, păstrând în acelaşi timp direcţia de reducere a deficitului. Fermierii au nevoie să ştie pe ce sprijin se pot baza, iar aceasta presupune ca fiecare măsură să aibă o sursă clară de finanţare şi condiţii de aplicare bine stabilite, astfel încât statul să îşi poată respecta angajamentele”, arată ministrul. 

Editor : A.C.

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