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Tánczos Barna: „Programul pentru repornirea sistemului național antigrindină poate fi aprobat doar de un Guvern cu puteri depline”

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Reprezentanții Ministerului Agriculturii și ai organizațiilor profesionale din sectorul vitivinicol, în cadrul întâlnirii dedicate reluării sistemului național antigrindină
Reprezentanții Ministerului Agriculturii și ai organizațiilor profesionale din sectorul vitivinicol, în cadrul întâlnirii dedicate reluării sistemului național antigrindină. Sursa foto: Facebook/Tánczos Barna
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Viticultorii cer repornirea sistemului național antigrindină pentru a-și proteja culturile de pagubele provocate de grindină, însă programul necesar nu poate fi aprobat în actuala perioadă de interimat, a anunțat marți ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna. Oficialul a precizat că Ministerul Agriculturii pregătește documentația pentru lansarea proiectului în dezbatere publică și propune repornirea sistemului pentru perioada 2026-2028.

Subiectul a fost discutat marți, în cadrul unei întâlniri dintre reprezentanții Ministerului Agriculturii și organizațiile profesionale din sectorul vitivinicol, care au solicitat reluarea sistemului național antigrindină pentru protejarea plantațiilor de viță-de-vie de efectele fenomenelor meteo extreme.

„În cadrul întâlnirii, reprezentanţii organizaţiilor profesionale din acest sector au cerut ferm punerea în funcţiune a sistemului naţional antigrindină, pentru a proteja culturile de viţă-de-vie de pagubele provocate de grindină. Programul multianual necesar repornirii sistemului poate fi aprobat doar de un Guvern cu puteri depline. În perioada interimatului pregătim lansarea programului în dezbatere publică şi am reiterat propunerea mea de a reporni acest sistem pentru o perioadă limitată (2026-2028), timp în care vor putea fi analizate şi identificate cele mai potrivite soluţii tehnologice pentru protecţia culturilor pe termen lung”, a transmis Tánczos Barna, într-o postare pe pagina sa de Facebook. 

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Potrivit ministrului, perioada 2026-2028 ar urma să fie una de tranziție, în care autoritățile să evalueze eficiența sistemului și să identifice cele mai bune soluții tehnologice pentru protejarea culturilor împotriva grindinei.

„Totodată, analizăm lansarea în cel mai scurt timp posibil a unor măsuri de sprijin pentru sector, prin deschiderea apelurilor de proiecte pentru intervenţiile destinate sectorului vitivinicol din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, aflate în prezent în analiză la Ministerul Agriculturii”, a mai scris acesta. 

Intervențiile vizează finanțarea proiectelor dedicate sectorului vitivinicol și ar urma să completeze măsurile pregătite de autorități pentru protejarea culturilor și sprijinirea producătorilor afectați de fenomenele meteorologice extreme.

Editor : A.D.

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