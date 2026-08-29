Căutări în desfășurare într-o zonă împădurită din Svinița, județul Mehedinți, după ce un bărbat s-a rătăcit în timpul unei drumeții. El este cel care a alertat autoritățile și a cerut ajutor după ce și-a dat seama că nu mai găsește drumul de întoarcere.

Bărbatul a sunat la 112 și le-a spus autorităților că s-a rătăcit în pădure, în timp ce făcea o drumeție, și nu mai știe drumul de întoarcere.

Echipele de intervenție au pornit în căutarea acestuia. La operațiune participă două echipaje din cadrul Secției de Pompieri Orșova, polițiști și salvamontiști. De asemenea, a fost solicitată și o ambulanță, în cazul în care bărbatul va avea nevoie de îngrijiri medicale după ce va fi găsit.

Căutările au loc în zona de pădure și vor continua și în orele următoare. Salvatorii încearcă să stabilească locul în care se află bărbatul și să îl aducă în siguranță. Până în acest moment, nu sunt informații despre starea lui de sănătate.

Editor : A.R.