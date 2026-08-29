Live TV

Video Căutări în desfășurare în Mehedinți. Un bărbat s-a rătăcit într-o pădure și a sunat la 112

Data publicării:
The,Police,Beacon,,Background
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Căutări în desfășurare într-o zonă împădurită din Svinița, județul Mehedinți, după ce un bărbat s-a rătăcit în timpul unei drumeții. El este cel care a alertat autoritățile și a cerut ajutor după ce și-a dat seama că nu mai găsește drumul de întoarcere.

Bărbatul a sunat la 112 și le-a spus autorităților că s-a rătăcit în pădure, în timp ce făcea o drumeție, și nu mai știe drumul de întoarcere.

Echipele de intervenție au pornit în căutarea acestuia. La operațiune participă două echipaje din cadrul Secției de Pompieri Orșova, polițiști și salvamontiști. De asemenea, a fost solicitată și o ambulanță, în cazul în care bărbatul va avea nevoie de îngrijiri medicale după ce va fi găsit.

Căutările au loc în zona de pădure și vor continua și în orele următoare. Salvatorii încearcă să stabilească locul în care se află bărbatul și să îl aducă în siguranță. Până în acest moment, nu sunt informații despre starea lui de sănătate.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump si harta sua si canada cu numele lacul america
1
Mesajul lui Mark Carney după ce Donald Trump a semnat decretul care redenumește oficial...
dronă maritimă în marea neagra
2
Prima reacție a Rusiei după ce un F-16 românesc a distrus o dronă maritimă lângă Neptun...
PROTEST PAHONTU cotroceni INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
„Te-am votat și ne-ai trădat”. Zeci de oameni au protestat la Cotroceni, după ce Nicușor...
profimedia-0973430131
4
Politehnica Bucureşti confirmă: Comisia de Etică nu îl poate cerceta pe Călin Georgescu...
Eclipsă parțială de Lună pe 28 august 2026, vizibilă din România. Foto Getty Images
5
Eclipsă parțială de Lună în această noapte, vizibilă și din România. La ce oră începe și...
Spectaculos: Cosmin Olăroiu "vine" în România și "pune pe masă" 100 de milioane de euro
Digi Sport
Spectaculos: Cosmin Olăroiu "vine" în România și "pune pe masă" 100 de milioane de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
termometru cu soare
Vreme călduroasă, dar și instabilitate atmosferică în mai multe regiuni. Cum va fi vremea în București
perchezitii ăolitie
Poliţiştii au făcut 52 de percheziţii în şapte judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală
padure in flacari mister
Flăcări ascunse sub pământ, copaci care iau foc din senin. Cum a devenit Lunca Mureșului scena unui fenomen care îi sperie pe localnici
Wildfire Burns Across West Attica, Greece
Aliatul neașteptat al pădurilor mistuite de flăcări: Gândacul care „aude” focul de la zeci de kilometri și zboară spre incendii
cautari pescar
Un tânăr a dispărut în Dunăre după un accident cu skijet-ul. Scafandrii întâmpină dificultăți în timpul căutărilor
Recomandările redacţiei
Iran Khamenei Funeral - Tehran
Epuizare, baze distruse, armament compromis: de ce rolul SUA în...
Oslo 20260827. Crown Prince Haakon and Crown Princess Mette-Marit arrive at the National Hospital, where King Harald is admitted. The King was admitted to the hospital after a medical examination on Monday 17 August. Photo: Amanda Pedersen Giske / NTB T
Cine este Mette-Marit, noua regină a Norvegiei. Controversele...
explozie la o stanca de pe malul dunarii
Comisia Europeană confirmă că organizaţia de mediu WWF a depus o...
BIAS 2026. Inquam Photos Vali Marin
BIAS 2026. Maeștrii aerului fac spectacol pe cerul Capitalei: F-16...
Ultimele știri
Femeie în vârstă, care vindea fructe și legume pe trotuar, umilită de un polițist local din București: agentul i-a aruncat marfa pe jos
Cum a reușit un bărbat care pretindea că e jucător la San Francisco 49ers să înşele femei cu peste 1 milion de dolari
Trump anunță „cel mai mare acord petrolier din istorie” cu Venezuela: „Va reduce considerabil prețul benzinei pentru toți americanii”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna septembrie 2026: dragoste, bani și schimbări de destin pentru cele 12 zodii. Cine începe toamna...
Cancan
Victoria Ionescu, condusă pe ultimul drum de către fostul iubit. Cine este Luca de Mezzo, de fapt
Fanatik.ro
Reușește Marius Șumudică o nouă minune la CFR Cluj? „Am crezut că pierde cu 3-0 cu FCSB, își ia bagajul și...
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
Teodora Stoica, omul din spatele Instagramului, interviu spectaculos pentru FANATIK: „Aparent, doar pentru că...
Adevărul
O iarnă lungă pentru Putin. Dacă Ucraina va supraviețui, dictatorul rus ar putea încheia războiul la mijlocul...
Playtech
Cât costă să montezi o pompă de căldură în 2026. În câți ani îți recuperezi investiția față de centrala pe gaz
Digi FM
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul 2026. Ce nu se face pe 29 august și de ce e zi de post
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Hărțuită constant, Teodora Stoica "rupe" tăcerea!
Pro FM
Paula Seling, reacție după ce relația ei a devenit publică: "Nu am avut nicio clipă intenția de a-l ține...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jake Reiner, mărturisiri cutremurătoare la 8 luni de la moartea părinților săi: “Sora mea mi-a spus că tata a...
Adevarul
Rețetele inventate în comunism, când din lipsuri s-a născut „bucătăria de supraviețuire”
Newsweek
Pensie pentru românii care au lucrat 4 ore: câți ani se iau în calcul? Răspunsul îi surprinde pe mulți
Digi FM
Gestul impresionant făcut de Dolly Parton înainte de a muri. Sora ei a dezvăluit decizia artistei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Noul „polițist rutier” din China: Robotul inteligent de 1,88 metri care dă avertismente și dirijează mașinile...
Digi Animal World
Cum aleg albinele o regină? Un nou studiu arată că secretul nu stă doar în hrană
Film Now
Sandra Bullock, tatuaj surpriză dedicat copiilor ei. Mărturisiri emoționante despre viața de mamă și...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja