Mette-Marit avea 25 de ani, era o mamă singură, necăsătorită, şi o persoană de rând când l-a cunoscut în 1999 pe Haakon, pe atunci prinţ moştenitor al Norvegiei. Cei doi s-au întâlnit la festivalul de muzică Quart din oraşul ei natal, Kristiansand. Acum ea este noua regină a Norvegiei, după moartea regelui Harald.

„M-am uitat pur şi simplu la ea. Era ca o lumină”, a scris Haakon, care vineri a devenit rege, în autobiografia sa, potriivt Reuters, preluată de News.ro.

Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Cei doi au reuşit să se întâlnească în secret timp de câteva luni înainte ca vestea să se răspândească.

„Ceea ce s-a întâmplat între Haakon şi mine s-a întâmplat între doi oameni obişnuiţi”, le-a spus Mette-Marit jurnaliştilor, respingând încercările iniţiale de a o prezenta ca pe o Cenuşăreasa din viaţa reală.

Mass-media a explorat şi aspecte mai negative, presând-o să ofere detalii despre stilul ei de viaţă din perioada în care făcea parte din scena muzicală house din Norvegia şi punând sub semnul întrebării oportunitatea ca o persoană cu un astfel de trecut să intre în familia regală.

Haakon şi tatăl său, regele Harald, care se căsătorise şi el cu o persoană de rând, i-au fost alături. Dar acesta a fost doar primul dintr-o serie de conflicte extrem de dureroase între viaţa ei privată şi cea publică.

„Disconfortul din acel an mă bântuie şi acum. Să te simţi vânată este un sentiment copleşitor”, a mărturisit ea, potrivit cărţii lui Haakon.

„Vă pot promite că nu este nimic romantic în a-ţi fi spălate păcatele în faţa întregii lumi. Este îngrozitor”, a continuat cea care avea să devină regină.

„O viață destul de sălbatică”

Noua regină a Norvegiei s-a născut sub numele de Mette-Marit Tjessem Hoiby în Kristiansand, pe 19 august 1973, fiind fiica unui jurnalist şi a unei funcţionare la bancă. Cuplul a divorţat când ea era încă copil, iar ea a locuit împreună cu mama şi fraţii ei.

Despre anii ei de petreceri, Mette-Marit le-a spus jurnaliştilor în 2001: „Pe atunci, era important pentru mine să trăiesc împotriva a ceea ce era acceptat. Asta m-a determinat să duc o viaţă destul de sălbatică. Mă aflam într-un mediu în care se testau lucrurile şi depăşeam limitele”, a adăugat ea.

S-a căsătorit cu prinţul ei în acel an şi, la început, a avut dificultăţi în a se adapta la noul său rol. Însă „cu timpul, s-a simţit tot mai în largul ei în acest rol şi a devenit mai mult ea însăşi”, a declarat pentru Reuters Trond Noren Isaksen, istoric şi autor al mai multor cărţi despre monarhia norvegiană.

Punctele ei forte constau în „marea ei căldură umană” şi în capacitatea de a stabili legături cu oamenii, a adăugat el.

A devenit pur şi simplu Mette-Marit - familia regală nu foloseşte nume de familie.

Între 2000 şi 2002, a studiat etica la Universitatea din Oslo, iar în 2003 a urmat cursuri la Şcoala de Studii Orientale şi Africane din Londra, concentrându-se pe dezvoltarea internaţională, HIV/SIDA şi problemele refugiaţilor.

Ulterior, s-a concentrat pe literatură, promovând în străinătate autori norvegieni precum Karl Ove Knausgaard şi încurajând copiii să citească.

S-a adaptat la viaţa de soţie regală: a patronat mai multe organizaţii caritabile, a participat la evenimente, şi-a crescut copiii - primul născut, Magnus ⁠Borg Hoiby, şi copiii pe care i-a avut cu Haakon: Ingrid Alexandra, următoarea în linia de succesiune la tron, şi Sverre Magnus.

În străinătate, ea a militat pentru cauze legate de sănătatea globală, concentrându-se pe emanciparea femeilor şi sănătatea reproductivă, şi a acţionat ca ambasador al bunăvoinţei pentru programul ONU privind HIV/SIDA.

Această activitate a adus-o în contact mai strâns cu donatori şi organizatori de evenimente de strângere de fonduri din înalta societate, precum şi cu alţi membri ai jet-set-ului internaţional, inclusiv o întâlnire cu Jeffrey Epstein, un infractor sexual condamnat din SUA.

„Am fost manipulată”

La două decenii după nuntă, ea s-a trezit din nou în centrul atenţiei intense a presei, când e-mailurile private dintre ea şi Epstein au fost făcute publice de Departamentul de Justiţie al SUA în ianuarie 2026.

Corespondenţa a continuat şi după condamnarea lui. Într-un e-mail făcut public, datând din octombrie 2011, Mette-Marit i-a scris că l-a căutat pe Google şi că era de acord că „nu arăta prea bine”, urmat de un emoticon cu o faţă zâmbitoare.

Ulterior, ea şi-a cerut scuze faţă de familia regală, care a fost şi ea afectată de scandal.

Aproximativ 60% dintre norvegieni au declarat că susţin monarhia într-un sondaj realizat în februarie 2026, în scădere faţă de 70% în ianuarie.

Un total de 47,6% au afirmat că ea nu ar trebui să devină regină într-un alt sondaj realizat pentru postul de televiziune TV2, în timp ce 28,9% au spus că ar trebui, aceasta fiind prima dată când au fost colectate date cu privire la această chestiune.

La şapte săptămâni după ce a izbucnit scandalul, ea a declarat postului public de televiziune NRK că şi-ar fi dorit să nu-l fi cunoscut niciodată pe Epstein.

„Am fost manipulată şi înşelată”, a spus ea într-un interviu plin de lacrimi.

Sănătate precară și un fiu condamnat

Scandalul Epstein a izbucnit în timp ce primul ei fiu, Marius, în vârstă de 29 de ani, era judecat pentru viol şi violenţă domestică. El a negat aceste acuzaţii, dar a recunoscut unele infracţiuni mai uşoare.

În iunie, el a fost găsit vinovat de două dintre cele patru capete de acuzare de viol şi de unul de violenţă domestică şi condamnat la patru ani de închisoare. Atât el, cât şi procuratura au făcut apel împotriva sentinţei.

Mette-Marit nu a făcut nicio declaraţie publică cu privire la proces, lăsându-l pe soţul ei să vorbească cu presa.

Pe lângă toate acestea, Mette-Marit se confrunta cu probleme grave de sănătate care au obligat-o să-şi reducă volumul de muncă. Suferă de fibroză pulmonară cronică, o afecţiune care îi îngreunează respiraţia şi o lasă epuizată.

La două zile după condamnarea lui Marius, Palatul Regal a anunţat că Mette-Marit a suferit un transplant pulmonar reuşit, fără a preciza când a avut loc intervenţia.

După câteva săptămâni de recuperare în spital, ea s-a întors acasă şi şi-a sărbătorit nunta de argint alături de Haakon în luna august.

Iar de vineri, după moartea socrului ei Harald al V-lea, este noua regină consoartă a Norvegiei.

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Editor : B.P.