Situația dificilă a marinarilor obosiți de la bordul navei de război USS Abraham Lincoln, aflată în a doua cea mai lungă desfășurare pe mare a SUA de la Vietnam încoace, a devenit un simbol al epuizării americane din cauza conflictului din Iran. De asemenea, a scos la iveală o poveste mai profundă despre epuizarea resurselor militare în timpul războiului de șase luni, care probabil va avea un impact de durată asupra prezenței Americii în Orientul Mijlociu, potrivit unei analize The Times.

Portavionul emblematic va fi petrecut 295 de zile consecutive pe mare până la intrarea în portul din Thailanda luna viitoare, pentru a oferi o oarecare ușurare după rapoartele privind penuria de provizii de bază, toalete înfundate, dușuri mucegăite și cel puțin un marinar care a sărit peste bord. Nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat dacă ar fi putut intra în port sau dacă ar fi putut fi reaprovizionat de navele din Manama, Bahrain, unde se află sediul Flotei a 5-a a SUA. Dar această bază a fost distrusă la începutul conflictului de atacurile iraniene.

În total, pagubele aduse bazelor militare americane din regiunea Golfului sunt estimate între 4 și 9 miliarde de dolari, în funcție de deciziile luate cu privire la modul și dacă acestea vor fi reconstruite.

„SUA au intrat în acest război fără să se gândească suficient la apărarea bazelor militare, în niciun fel sau formă - și am fost loviți puternic”, a declarat Seth Jones, șeful departamentului de apărare și securitate de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington.

„Nu ar fi trebuit să fie o surpriză — războiul din Ucraina a oferit lecții reale în ultimii patru ani și jumătate privind apărarea bazelor militare — dar, intrând în Operațiunea Epic Fury, nu pare că s-au luat măsuri elementare.”

Daunele de amploare aduse bazelor americane au primit mai puțină atenție decât epuizarea munițiilor. Însă cei doi factori sunt legați.

Pentagonul nu a inclus costurile de reconstrucție în cererea sa adresată Congresului din iulie pentru o sumă suplimentară de 67,1 miliarde de dolari pentru conflictul din Iran, care a inclus 21 de miliarde de dolari pentru înlocuirea armelor.

Analiza imaginilor din satelit realizată de CSIS și de alți experți a arătat că, în primele zile de după atacul comun americano-israelian, Iranul a distrus peste o duzină de clădiri la Naval Support Activity Bahrain, împreună cu două terminale de comunicații prin satelit și o instalație de comunicații.

Baza din Manama, unde portavioanele puteau acosta, iar membrii familiilor puteau sta în blocuri de cazare, a fost devastată și evacuată, în timp ce Strâmtoarea Ormuz a devenit impracticabilă pentru un portavion.

Incapacitarea NSA Bahrain, aflată la mai puțin de 320 de kilometri de Iran, a însemnat că navele de reaprovizionare au trebuit să desfășoare din Diego Garcia, în Oceanul Indian, o călătorie de cinci zile. Acest lucru a cauzat probleme dezvăluite la o întâlnire virtuală între ofițeri superiori și familiile membrilor echipajului la începutul acestei luni.

„Când Bahrain nu a mai fost un port pentru logistică, alimente și poștă... toate echipamentele care erau acolo când au început atacurile au rămas blocate acolo”, a declarat viceamiralul Douglas Verissimo, într-o înregistrare audio obținută de MS NOW. „Deci, a fost o restanță inițială foarte mare. Asta a cauzat, de asemenea... în condiții de logistică foarte contestată, linii de aprovizionare foarte dificile și lungi”, a completat el.

Marina SUA a mutat temporar sediul Flotei a 5-a la Tampa, Florida, unde este probabil să rămână, potrivit The Times. Viitorul NSA Bahrain este acum sub semnul întrebării.

CSIS a analizat imagini din satelit pentru a calcula costul atacurilor iraniene asupra a 122 de structuri din 12 baze principale. Printre cele care au provocat cele mai mari pagube se numără:

T abăra Arifjan, o bază cheie de logistică și comandă militară în deșertul la sud de orașul Kuweit (pagube estimate la până la 1 miliard de dolari)

Camp Buehring, o bază de antrenament și logistică în deșertul din nord-vestul Kuweitului (între 520 și 857 de milioane de dolari)

Baza aeriană Ali Al Salem, un aerodrom militar din vestul Kuweitului, lângă granița cu Irak (până la 787 de milioane de dolari)

Baza aeriană Al Dhafra, la 32 de kilometri sud de Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite (până la 577 de milioane de dolari)

Baza Aeriană Al Udeid, sediul central avansat al Comandamentului Central al SUA și cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu, la sud-vest de Doha, Qatar (pagube între 172 și 466 de milioane de dolari)

Baza Aeriană Prince Sultan, o bază aeriană militară din Al Kharj, Arabia Saudită, unde un sergent al Armatei americane a fost ucis de un atac aerian iranian în martie.

CSIS a concluzionat: „Imaginile arată clar că atacurile iraniene au fost precise. Nu există cratere aleatorii care să indice ratarea loviturilor sau irosirea activelor. Majoritatea instalațiilor afectate au fost inutilizabile ulterior.”

„Iranul... probabil și-a dezvoltat majoritatea informațiilor de direcționare, folosindu-se de proximitatea față de ținte și de numeroșii săi agenți de pe teren”, a adăugat acesta. „Cu toate acestea, este posibil să fi primit ajutor din partea serviciilor de informații din partea Rusiei sau a Chinei în identificarea țintelor mobile sau trecătoare.”

Eșecul de a apăra infrastructura cheie a SUA a avut și alte efecte secundare asupra capacităților americane.

Aproximativ un sfert din flota americană de drone MQ-9 Reaper - aproximativ 45 în total - au fost fie lovite la sol în baze slab apărate, fie doborâte în timp ce efectuau misiuni de recunoaștere. Unele dintre aceste misiuni au fost necesare pentru că iranienii au distrus stațiile de monitorizare radar americane din regiune.

E de așteptat ca revizuirea Pentagonului să ducă la o prezență redusă a SUA în regiunea Golfului, parțial ca urmare a unei schimbări strategice deja în curs de desfășurare din Orientul Mijlociu către Pacific și a tendinței izolaționiste a celei de-a doua administrații Trump, dar accelerată de distrugerile din timpul războiului din Iran și de imperativul de a se îndepărta mai mult de raza de acțiune a dronelor sale Shahed. Teheranul va considera, fără îndoială, orice reducere a bazelor americane drept o victorie.

Allison Minor, directoarea proiectului Atlantic Council pentru integrarea în Orientul Mijlociu, a declarat: „O reevaluare a situației de securitate din regiune era demult necesară”.

Minor, fostă directoare pentru afacerile Peninsulei Arabice la Consiliul de Securitate Națională în prima administrație Trump, a adăugat: „Este atât o reacție la deteriorarea acestor baze, cât și tendințe izolaționiste reale în cadrul unor părți ale administrației Trump și cred că unele dintre ele ar dori să profite de această oportunitate pentru a reduce semnificativ prezența SUA.”

„Nu cred neapărat că ar trebui să intensificăm postura de securitate doar pentru că ne temem să le oferim iranienilor o victorie retorică. Cred că trebuie să gândim pragmatic la ce are sens pentru Statele Unite.”

Peste cinci ani, prezența SUA în regiunea Golfului va arăta foarte diferit, a prognozat ea. „Vom elimina complet o prezență în oricare dintre acele țări [din Golf]? Probabil că nu”, a subliniat ea. „Vom reduce semnificativ dimensiunile și vom schimba natura acelor baze? Poate chiar a majorității acelor baze? Nu aș fi surprinsă”, a conchis experta.

Editor : Ș.R.