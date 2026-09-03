ANOFM a autorizat online primele agenții de plasare a lucrătorilor străini. Cum funcționează platforma WorkinRomania.gov.ro

Primele agenții de plasare a cetățenilor străini au fost autorizate exclusiv online, prin platforma WorkinRomania.gov.ro, a anunțat Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Sistemul, operațional din 6 august 2026, centralizează într-un singur spațiu digital procedurile și documentele necesare pentru recrutarea și angajarea lucrătorilor din afara Uniunii Europene.

Prin intermediul platformei, angajatorii care încadrează cetățeni străini se pot înregistra online, agențiile de plasare pot solicita și obține autorizația, iar firmele pot dobândi statutul de angajator autorizat.

„Platforma reprezintă un instrument digital destinat simplificării și eficientizării procedurilor administrative privind accesul cetățenilor străini pe piața muncii din România”, a transmis ANOFM.

Sistemul permite și încărcarea și procesarea cererilor unice pentru cetățenii străini. Agențiile de plasare și angajatorii autorizați sunt înscriși automat în registre dedicate, care pot fi consultate direct în platformă. Astfel, principalele operațiuni și documentele necesare sunt reunite într-un singur spațiu digital, iar procesul de autorizare poate fi urmărit mai ușor.

WorkinRomania.gov.ro este primul sistem digital integrat prin care angajatorii, agențiile de plasare și autoritățile competente gestionează într-un flux electronic unitar principalele proceduri pentru accesul cetățenilor din state terțe pe piața muncii din România. Noile reglementări au intrat în vigoare în august, după operaționalizarea platformei.

Reprezentanții Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă au avertizat recent că aplicarea noilor reguli ar putea provoca un blocaj pe piață, cu o durată cuprinsă între câteva săptămâni și câteva luni.

Avertismentul a vizat perioada necesară pentru adaptarea angajatorilor, agențiilor de plasare și instituțiilor implicate la noile proceduri digitale.

Editor : A.D.