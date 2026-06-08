Tinerii care termină studiile în 2026 pot primi șomaj și prime de angajare. Ce condiții trebuie îndeplinite

Absolvenții care termină școala sau facultatea în 2026 trebuie să se înregistreze la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în cel mult 60 de zile de la absolvire pentru a putea beneficia de indemnizație de șomaj, cursuri gratuite și prime de inserție, a transmis luni Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), care îi îndeamnă pe tineri să se înscrie în evidențele instituției ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Instituția a precizat că înregistrarea trebuie făcută în termen de 60 de zile de la absolvire și este obligatorie pentru accesarea facilităților acordate prin lege.

Măsura îi vizează pe absolvenții de gimnaziu, școli profesionale, licee, școli postliceale și facultăți, atât din sistemul de stat, cât și din cel privat acreditat sau autorizat.

Ce beneficii primesc absolvenții care se înscriu la ANOFM

Tinerii care se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă pot beneficia gratuit de:

consiliere și orientare profesională;

mediere pentru găsirea unui loc de muncă;

cursuri de formare profesională;

prime pentru stimularea ocupării;

indemnizație de șomaj.

Potrivit ANOFM, după expirarea termenului de 60 de zile de la absolvire, cei care s-au înregistrat pot solicita indemnizație de șomaj pentru o perioadă de șase luni.

Indemnizația reprezintă 50% din Indicatorul Social de Referință (ISR). În prezent, ISR este de 660 de lei.

În plus, absolvenții cu vârsta de cel puțin 16 ani care se angajează cu normă întreagă pentru mai mult de 12 luni pot primi o primă de inserție egală cu de trei ori ISR-ul în vigoare, adică aproximativ 1.980 de lei.

ANOFM a avertizat însă că persoanele care refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau refuză participarea la programele de ocupare și formare profesională nu vor beneficia de indemnizația de șomaj.

Cum se calculează termenul și ce acte sunt necesare

Pentru absolvenții de liceu, termenul de 60 de zile începe din ziua următoare absolvirii, indiferent dacă examenul de Bacalaureat a fost promovat sau nu.

Elevii care au rămas corigenți se pot înscrie în termen de 60 de zile de la promovarea examenului de corigență, pe baza adeverinței eliberate de unitatea de învățământ.

Pentru înregistrare sunt necesare:

actul de identitate;

diploma de absolvire sau adeverința care atestă data absolvirii;

CV-ul;

declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate;

acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

„Este important ca tinerii absolvenți să profite de aceste oportunități și să înceapă activ parcursul lor profesional cu sprijinul specialiștilor din rețeaua națională a serviciilor publice de ocupare”, a transmis ANOFM.

Informațiile complete privind indemnizația de șomaj și condițiile de acordare sunt disponibile pe site-ul instituției și la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

Editor : A.D.