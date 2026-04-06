(P) Ce înseamnă banking inteligent pentru companiile din România

Companiile au nevoie de claritate financiară, viteză și control. Află cum arată banking-ul inteligent în 2026 și ce schimbă el în deciziile de business.

Relația dintre companii și bancă s-a schimbat mult în ultimii ani. Dacă înainte digital banking însemna, în principal, plăți, conturi și extrase, astăzi nevoile sunt mai mari. Antreprenorii, echipele de management și departamentele financiare vor să știe rapid cum stă compania lor, să poată lua decizii bazate pe date și să nu mai piardă timp pe drumuri la bancă sau în procese complicate.

Mai mult decât operațiuni bancare

Pentru o companie, miza reală este să înțeleagă, în timp real, unde se află businessul, cum stă cu banii, cum arată fluxul de numerar și cum poate transforma datele în decizii și riscurile în oportunități. Fie că vorbim despre o firmă cu afaceri de 2 milioane de euro sau despre una de 100 de milioane de euro, diferența o face accesul, în timp real, la informațiile și instrumentele care ajută compania să ia decizii mai bune. Asta înseamnă o platformă care oferă vizibilitate și control operațional, în care este clar cine inițiază o tranzacție, cine o verifică și cine o aprobă.

De aici pornește George Business, platforma de banking inteligent pentru IMM-uri și companii mari, dezvoltată de BCR. George Business a fost gândit pentru companii care vor să își gestioneze mai bine activitatea financiară, cu mai multă claritate, vizibilitate și mai puține blocaje.

Un singur loc pentru lucrurile importante din business

George Business reunește într-un singur ecosistem administrarea conturilor, cardurilor și utilizatorilor, cu acces 100% online la:

instrumente de trade finance, inclusiv scrisori de garanție și acreditive de import;

modul de analiză financiară, Financial Health, care oferă vizibilitate în timp real asupra ratingului companiei și a principalilor indicatori financiari;

transferuri în lei și valută, interbancare și intrabancare, inclusiv plăți multiple prin fișiere care pot conține până la 25.000 de tranzacții individuale;

produse de factoring;

administrarea și lichidarea depozitelor direct din platformă.

Pentru o companie, asta înseamnă simplificare. În loc să lucreze în mai multe sisteme, cu procese diferite, toate operațiunile de banking sunt realizate din același loc. Și asta este diferența pe care o face George Business, o platformă dezvoltată de la zero pentru nevoi reale de business, acolo unde contează viteza de reacție, controlul operațional și vizibilitatea financiară.

Acces la trade finance, direct din platformă

Pentru companiile care lucrează cu contracte mari, licitații, importuri sau relații comerciale complexe, bankingul digital înseamnă mai mult decât plăți rapide. O scrisoare de garanție bancară, de pildă, este instrumentul prin care o companie poate demonstra unui partener că are susținerea băncii pentru un anumit angajament, fie că participă la o licitație, garantează buna execuție a unui contract sau trebuie să își dovedească soliditatea financiară.

Accesul online la astfel de instrumente înseamnă reacție mai rapidă, mai puțină presiune administrativă și șanse mai bune de a prinde la timp o oportunitate de business. În George Business, scrisorile de garanție și acreditivele de import sunt integrate direct în platformă, fiind disponibile 100% online.

Analiză financiară în timp real

Una dintre schimbările cu adevărat importante din banking este legată de accesul la informație. Prin modulul Financial Health, companiile care folosesc George Business pot vedea, în timp real, aceeași analiză financiară pe care o face banca: ratingul companiei și indicatori precum cash flow, lichiditate, solvabilitate și rentabilitate, cu posibilitatea de comparare față de media industriei. Până acum, această perspectivă rămânea, în mare parte, la bancă. Acum ajunge direct la companie, în același ecran din care sunt gestionate operațiunile de zi cu zi.

11.000 de companii folosesc George Business

Aproximativ 11.000 de clienți corporate BCR, IMM-uri și companii mari, folosesc deja George Business. Platforma are peste 24.000 de utilizatori activi, care încarcă lunar peste 15.000 de fișiere de plăți. În fiecare lună, sunt procesate tranzacții de 12 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 3% din PIB-ul României, și sunt generate 1,2 milioane de extrase bancare, cu o medie de 40.000 pe zi.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Util pentru IMM-uri și companii mari

Nevoile diferă de la o companie la alta, dar câteva lucruri rămân valabile pentru toată lumea: nevoia de claritate, de viteză și de control. Pentru un IMM, George Business poate însemna operațiuni mai simple, o imagine mai clară asupra situației financiare și mai puțin timp consumat cu pași administrativi. Pentru o companie mare, cu mai mulți utilizatori, procese complexe și mai multe niveluri de aprobare, poate însemna disciplină operațională, trasabilitate și eficiență.

Bogdan Cernescu, Managing Director și Head of Corporate Banking la BCR, descrie această logică direct: „George Business este noul mod în care facem corporate banking în BCR. Nu este despre servicii și produse bancare disponibile pe un ecran, ci despre cum am regândit modul în care companiile din România au acces, în timp real, la date financiare, control operațional și o capacitate mai bună de reacție.

Prin George Business, obiectivul nostru este să dezvoltăm o platformă simplă și intuitivă, care să funcționeze la fel de bine pentru un antreprenor în creștere, dar și pentru o organizație mare, cu procese complexe și multiple niveluri de decizie. Practic, facem echipă pentru mediul de afaceri, offline și online, 24/7, indiferent de dimensiunea companiilor și de industria în care activează.”

Ce contează cu adevărat în 2026

Întrebarea pe care și-o pun tot mai multe companii nu mai este dacă pot face banking online. Întrebarea este cât de repede pot înțelege ce se întâmplă în businessul lor și cât de rapid pot transforma acea înțelegere într-o decizie bună. Companiile care au acest avantaj nu îl mai caută la consultanți externi sau în rapoarte trimestriale, ci îl găsesc direct în platforma de banking pe care o folosesc zilnic.

Mai multe informații despre George Business puteți afla de pe site-ul BCR sau descărcând aplicația George Business din Google Play și App Store.

Editor : A.D.V.