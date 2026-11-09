Termoenergetica și ELCEN se învinovățesc reciproc pentru lipsa căldurii din caloriferele bucureștenilor

Termoenergetica și ELCEN se ceartă public, în timp ce bucureștenii tremură de frig în apartamente. Cu atât mai mult cu cât noaptea trecută au fost temperaturi negative afară. Potrivit ELCEN, apa caldă pleacă spre bucureșteni, dar se pierde pe parcurs din cauza infrastructurii de distribuție a Termoenergetica. Aceasta din urmă acuză însă ELCEN că nu livrează apa la temperatura necesară.

De când a început livrarea agentului termic în această în acest sezon rece, sute de blocuri au fost în permanență deficitare, asta înseamnă că apa de la robinete și din calorifere a fost în mare parte mai mult rece decât caldă.

ELCEN, producătorul de apă caldă, a ieșit public și a susținut faptul că în prezent, spre exemplu, produce și introduce în sistem în plus cu aproximativ 2000 de tone de apă caldă pentru a acoperi astfel necesarul de apă care se pierde pe traseu din cauza avariilor sau a lucrărilor la rețeaua de termoficare. Pe de altă parte, Termoenergetica, adică distribuitorul care se ocupă de livrarea agentului termic, susține că ELCEN nu are în prezent toate centralele din București pornite la capacitate maximă, motiv pentru care în prezent nu se produce suficientă apă caldă.

Termoenergetica mai spune că rețeaua s-a mai îmbunătățit comparativ cu anul precedent, motiv pentru care inclusiv pierderile sunt mai mici.

Editor : M.B.