„Nu ne sperie că avem mult de muncă”. Maia Sandu anunță când speră că va încheia R. Moldova negocierile de aderare la UE

Republica Moldova își propune să încheie negocierile de aderare la Uniunea Europeană până în anul 2028. În acest sens, anul 2027 trebuie să fie unul al rezultatelor concrete, în special în ceea ce privește implementarea reformelor. Nu ne sperie că avem mult de muncă pentru că știm că acum este momentul ca țara noastră să-și împlinească speranța pe care generații întregi au purtat-o: aceea de a trăi în pace și în libertate, alături de celelalte popoare europene. Mesajul a fost transmis astăzi de președinta Maia Sandu în cadrul Conferinței anuale privind extinderea Uniunii Europene – „Pachetul de extindere 2026”, desfășurată la Chișinău, informează MOLDPRES.

Oficialul a declarat că, după ani marcați de dependență energetică și presiuni din exterior, Republica Moldova are acum oportunitatea de a recupera timpul pierdut și de a deveni parte a Uniunii Europene, într-o Europă unită, în care statele sunt egale, iar regulile sunt respectate.

„Avem un obiectiv pentru care muncim și despre rezultate care pot fi măsurate. Raportul prezentat săptămâna trecută de Comisia Europeană confirmă progresele Republicii Moldova. Am avansat în toate cele 33 de capitole de negocieri, am deschis patru dintre cele șase clustere și suntem pe deplin pregătiți să le deschidem pe ultimele două.

Am făcut progrese bune în reforma justiției, combaterea corupției, administrația publică, educație, economie și securitate energetică. Comisia recunoaște realizările noastre în politica externă, de securitate și apărare. Sunt rezultate obținute într-o perioadă în care ne-am confruntat cu consecințele războiul Rusiei împotriva Ucrainei, crize energetice și încercări fără precedent de a destabiliza țara noastră. Am demonstrat că Moldova poate avansa chiar și atunci când securitatea ei este amenințată. Am acumulat experiență din care pot învăța și alte state europene. Și am demonstrat că o Moldovă mai puternică contribuie la siguranța Europei. Comisia Europeană a apreciat, de asemenea, și ritmul reformelor noastre și pentru prima dată a menționat că obiectivul de a încheia negocierile de aderare până la începutul anului 2028, deși ambițios, este realizabil”, a afirmat Maia Sandu.

Șefa statului de peste Prut a menționat că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană trebuie să se bazeze doar pe merite, iar progresele realizate trebuie să fie recunoscute prin decizii concrete.

„Contăm pe o evaluare corectă a reformelor noastre și pe susținerea statelor membre pentru a avansa în negocierile de aderare. Trebuie spus că nu am fi ajuns aici fără munca unor oameni dedicați, care au înțeles responsabilitatea pe care o au în față și față de viitorul țării. Obiectivul nostru este să fim pregătiți să încheiem negocierile de aderare până în 2028. Pentru asta, anul 2027 trebuie să fie un an al rezultatelor concrete, în special, pe partea de implementare.

Comisia Europeană a prezentat modul în care vede procesul de luare a deciziilor după ce vor apărea membri noi și cum se va asigura respectarea regulilor și valorilor europene de către toate statele membre. Pentru Republica Moldova, această discuție este esențială. Noi ne dorim un mecanism care să garanteze menținerea statului de drept și continuarea reformelor și după ce vom adera. Știm câți bani alocă Rusia pentru a destabiliza societățile și pentru a distruge democrațiile. De aceea, este un lucru bun că Uniunea Europeană discută mecanisme mai puternice de apărare a valorilor europene. Noi ne dorim să existe reguli clare prin care Moldova să nu mai poată fi întoarsă din drumul său european. Vrem ca reformele pe care le facem astăzi să reziste și după aderare”, a remarcat Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova a accentuat că, indiferent de provocările procesului de aderare la UE, Republica Moldova trebuie să continue să construiască un stat bazat pe respectarea legii, siguranță și libertate, obiectivul final fiind obținerea statutului de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene.

„Nu toate deciziile privind extinderea depind de noi. Dar un lucru sigur depinde de fiecare dintre noi: ce fel de țară construim acasă. O țară în care legea este respectată. În care oamenii pot munci și trăi în siguranță. În care suntem liberi, suntem respectați și îi respectăm pe ceilalți. Aceasta este Moldova pe care trebuie să o construim, indiferent de cât de dificil este drumul. Și aceasta este Moldova pe care vrem să o aducem în Uniunea Europeană. Obiectivul nostru rămâne clar: să devenim stat membru al Uniunii Europene, cu drepturi depline. Pe noi nu ne sperie că avem mult de muncă. Pentru că știm că acum este momentul ca Moldova să-și împlinească speranța pe care generații întregi au purtat-o: aceea de a trăi în pace și în libertate, alături de celelalte popoare europene”, a concluzionat Maia Sandu.

Conferința anuală privind extinderea Uniunii Europene – „Pachetul de extindere 2026” se desfășoară astăzi la Chișinău. Evenimentul reunește reprezentanți ai autorităților naționale, instituțiilor europene, statelor membre ale UE, societății civile și mass-mediei.

Prima zi a conferinței va fi dedicată „Pachetului de extindere 2026” și reformelor necesare în domeniile de negociere. În cea de-a doua zi, conferința va continua în formatul Forumului de Integrare Europeană, cu discuții despre rolul Parlamentului, respectarea statului de drept și contribuția societății civile și a mass-mediei la procesul de aderare.

Editor : A.R.