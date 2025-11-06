(P) Extra-beneficii și oferte exclusive online și în app de „Bank Friday”, la Banca Transilvania

În acest an, „Shopping Bank Friday” de la Banca Transilvania (BT) vine vineri, pe 7 noiembrie. Banca clujeană anunță primele oferte pregătite pentru ediția 2025 a evenimentului, oferte care se adresează atât persoanelor fizice, cât și antreprenorilor.

• Extra-beneficii la cardurile de cumpărături: între 250 și 400 lei cadou în puncte de loialitate STAR și până la 2.000 de mile gratis la cardurile de călătorie BT Flying Blue;

• Cea mai bună ofertă la credite - dobândă redusă, de la 4,79% la creditul imobiliar în primii 2 ani și costuri avantajoase la creditul de nevoi personale, care vine inclusiv la pachet, cu cardul de credit la alegere;

• Abonamente cu prețul redus la UNTOLD, în limita stocului disponibil, plus o experiență specială pentru un câștigător și 3 prieteni: meet & greet, upgrade VIP, acces backstage, cazare inclusă;

• Beneficii in BT Pay – 100 lei cadou la 1000 lei investiti pentru primele 100 persoane, 30% cashback inapoi din valoarea primei de asigurare travel & more;

• Cardul virtual McLaren vine cu 10% cashback;

• Pentru antreprenori: abonament nelimitat gratuit 12 luni, super oferta la POS și credit rapid & leasing cu dobânzi reduse și beneficii suplimentare.

Multe alte surprize vor fi anunțate în zilele următoare, în așteptarea evenimentului de vineri.

”Suntem prima bancă din România care a adus conceptul de Black Friday în zona de banking, transformându-l încă din 2014, într-o campanie unică: Shopping Bank Friday. Ideea a pornit din dorința de a arăta că putem face mai mult decât servicii financiare – putem aduce beneficii reale clienților, putem crea experiențe de shopping, putem genera entuziasm, lucruri pe care ni le dorim an de an”, explică Banca Transilvania.

Prima bancă din România care a lansat ”Bank Friday”

La Banca Transilvania, ”Bank Friday” nu e doar o zi de reduceri, e momentul în care banking-ul devine fun, util și plin de avantaje reale.

”Aducem energia de Black Friday în lumea serviciilor financiare – și o facem simplu, digital și sigur”,

promite BT.

Campania din acest an va aduce cea mai amplă selecție de oferte BT de până acum pentru clienții persoane fizice și juridice, disponibile exclusiv online, pe site-ul Băncii Transilvania și în aplicația BT Pay.

Accentul principal al acestei ediții va fi pus pe trei componente de bază:

• digital convenience – totul se activează rapid, online în BT Pay;

• recompensarea clienților existenți – oferte preferențiale în BT Pay;

• colaborări surpriză – campanii co-branded cu parteneri din zona auto, festivaluri, asigurări și retail.

Toate informațiile despre serviciile și oferte Băncii Transilvania sunt disponibile pe site-ul băncii și pe conturile BT de pe rețelele de socializare.

Editor : A.D.V.