(P) La mulți ani, România! | Cinci povești de succes care demonstrează că ”PUTEM”

Lecțiile de viață învățate din sport pot fi aplicate în orice domeniu al vieții, mai ales în perioadele de criză. În ciuda provocărilor, România are o tradiție de succes și este capabilă să depășească orice dificultate.

”Povestea spune că putem!” este cea mai nouă inițiativă BT, lansată cu ocazia zilei României.

Banca Transilvania a dat startul acestei tradiții acum 8 ani. An după an, BT a transmis românilor și României un mesaj inspirațional și aspirațional, grație căruia să putem să ne uităm cu optimism la viitor.

Mesajul principal al campaniei este ideea de revenire, care inevitabil apare de fiecare dată după momentele grele, momente prin care am trecut cu toții de-a lungul timpului.

Pentru ilustrarea mesajului și pentru întărirea lui, campania prezintă cinci povești personale ale unor persoane publice care au depășit momente dificile. Am făcut o analogie cu sportul – unde poți să pierzi multe meciuri, însă tot să devii campion. Sunt povești despre schimbare, sacrificiu, încredere, revenire.

Din campanie fac parte 5 personalități sportive românești care au continuat să muncească și să creadă în forțele proprii, ajungând să aibă niște povești de succes:

• Gheorghe Hagi, (”regele fotbalului românesc”),

• Simona Halep (fost nr. 1 mondial la tenis),

• Mihai Covaliu (multiplu medaliat la Jocurile Olimpice la scrimă),

• Tibi Ușeriu (ultramaratonist și cofondator Via Transilvanica),

• Nadia Comăneci (cel mai mare simbol al gimnasticii din România, dar și din străinătate).

Primul mesaj al campaniei poate fi urmărit aici: https://youtu.be/a8IwprREg4Q?si=QvVYR6ieZOruimjJ, urmând ca zilele următoare să se poată urmări toate mesajele pe site-ul băncii: https://blog.bancatransilvania.ro/povestea-spune-ca-putem

Editor : A.D.V.