Lukoil, al doilea producător de petrol din Rusia, a anunțat joi că a convenit să vândă majoritatea activelor sale străine, în valoare totală de aproximativ 22 de miliarde de dolari, către firma americană de capital privat Carlyle Group, în așteptarea aprobării din partea guvernului SUA.

Lukoil a declarat că a convenit cu Carlyle să vândă unitatea sa LUKOIL International GmbH, care supraveghează activele străine ale companiei. Activele străine totale ale Lukoil sunt evaluate de analiști la aproximativ 22 de miliarde de dolari, informează TVPWorld.

În calitate de cea mai diversificată companie petrolieră rusească la nivel internaţional, Lukoil deţine participaţii la rafinării în Europa, participaţii semnificative în câmpuri petroliere din Irak până în Kazahstan şi o reţea de 5.300 de staţii de alimentare cu petrol în 20 de ţări.

În România, Lukoil deține o rafinărie, la Ploiești, precum și o rețea de circa 300 de benzinării.

Stațiile Lukoil din România pot opera legal, pot plăti salarii și achiziționa stocuri până în aprilie 2026, conform unei licențe specifice care permite funcționarea pe durata procesului de transfer.

„Acordul semnat nu este exclusiv pentru companie și este supus unor condiții prealabile, cum ar fi obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare, inclusiv permisiunea Oficiului de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA pentru tranzacția cu Carlyle”, a declarat Lukoil.

Lukoil și cel mai mare producător de petrol din Rusia, Rosneft, au fost sancționați de SUA în octombrie anul trecut, în ceea ce Washingtonul a numit o reacție la progresul lent al negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina.

Sancțiunile fac parte din strategia președintelui american Donald Trump de a forța Rusia să accepte un acord de pace pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, cel mai sângeros război european de după al Doilea Război Mondial.

Până în prezent, Trezoreria SUA a blocat două încercări de tranzacții, prima între Lukoil și grupul comercial elvețian Gunvor în octombrie și o propunere de schimb de acțiuni inițiată de Xtellus Partners, fosta filială americană a băncii ruse VTB, în decembrie.

Trezoreria SUA a acordat Lukoil până la 28 februarie pentru a-și vinde portofoliul global.

Citește și:

Vânzarea activelor Lukoil: Trezoreria SUA a prelungit termenul limită până la finalul lui februarie. Cine e interesat să cumpere

Editor : Sebastian Eduard